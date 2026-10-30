Starlink lleva al límite la ley de la oferta y la demanda: ahora sus precios pueden subir o bajar cada mes

Mientras los operadores europeos tratan de unirse para hacer frente al dominio de Starlink en el mercado de la conectividad vía satélite, la compañía de Elon Musk continúa ganando peso y cada vez tiene un mayor número de usuarios en España.

Eso le ha llevado a introducir varias novedades en su oferta comercial que le van acercando a los operadores tradicionales, como un programa de recompensas, tarifas con router incluido y sin permanencia, e incluso alguna que otra subida de precios.

Ahora, sin embargo, ha llevado a cabo dos movimientos que nos han sorprendido a muchos. Por un lado, ha bajado ligeramente los precios de esas tarifas, y por otro, ha añadido una cláusula en la que advierte que esos precios podrán bajar cada mes.

Precios dinámicos en vez de fijos

Todos estamos más que acostumbrados ya a las tradicionales subidas de precio que los operadores (especialmente, las marcas premium) llevan a cabo, como mínimo, una vez año. También hemos compañías como O2 o Digi ofreciendo diferentes precios en función de la zona del país en la que resides.

Lo que no habíamos visto hasta ahora era que la cuota mensual de la factura de internet pueda subir de un mes para otro por culpa de la demanda. Y esa es precisamente la cláusula que acaba de añadir Starlink en sus tarifas.

Si te metes en su web oficial, verás un apartado donde tienes que introducir tu dirección para comprobar los planes y precios disponibles en tu zona. En nuestro caso, las cuotas serían las siguientes:

Residencial 100 Mbps: 31,50 euros al mes (en lugar de los 35 euros que costaba antes).

Residencial 200 Mbps: 40 euros al mes (en lugar de los 45 euros que costaba antes).

Residencial Max: 58,50 euros al mes (en lugar de los 65 euros que costaba antes).

Esos precios, que en mayo sufrieron un incremento, ahora se han reducido, pero a cambio Starlink se reserva el derecho de modificarlos al alza o a la baja avisándote con un mes de antelación:

Cada lanzamiento de satélite amplía nuestra red y, a medida que crece la capacidad en tu zona, los precios pueden bajar. Cualquier aumento de precio estará impulsado por la demanda y ayudará a mantener el servicio disponible y rápido para todos. Te avisaremos con un mes de antelación antes de que entre en vigor cualquier cambio.

Eso significa que, a medida que SpaceX lance más satélites al espacio para aumentar y mejorar la cobertura de Starlink, los precios pueden ir abaratándose. El problema es que la compañía advierte que, si la demanda aumenta (cosa que está sucediendo), esos mismos precios pueden encarecerse. Y como cliente, sólo serás avisado de los cambios de un mes para otro.

Vía | Banda Ancha

Imágenes | Starlink

En Xataka | La próxima gran batalla por la cobertura móvil será en el espacio: Amazon tiene un plan para plantar cara a Starlink