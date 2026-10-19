Telefónica, Deutsche Telekom, Orange y Vodafone quieren unirse para crear una alternativa a Starlink en Europa

Las teleoperadoras europeas han firmado una carta de intenciones para explorar qué sería necesario para desplegar servicios de satélite a móvil en toda Europa, según cuenta el Financial Times. El objetivo básicamente es no darle las llaves directamente a Starlink en Europa, sobre todo teniendo en cuenta de que se trata de un sector tan estratégico para las empresas e instituciones.

El papel de las telecos. La red de satélites impulsada por Elon Musk ya domina la órbita baja terrestre de nuestro planeta, y en Europa llevan tiempo queriendo desplegar sus propias alternativas. Para las teleoperadoras, que SpaceX tenga tanta ventaja plantea un riesgo comercial, ya que si la empresa se asegura las frecuencias del espacio radioeléctrico y vende el servicio directamente a los consumidores, perderán su papel como intermediarias.

En detalle. Telefónica, Deutsche Telekom, Orange y Vodafone quieren pujar por la banda de 2 GHz, que según informa el FT es la que se utiliza actualmente por las empresas estadounidenses Viasat y EchoStar, y cuyas licencias caducan el año que viene. En mayo, la Comisión Europea propuso reservar esta banda para los operadores europeos. Según Heise Online, Bruselas se está preparando para reasignar la banda para 2027 y está dando forma ya al proceso de concesión de licencias para favorecer a los operadores europeos.

Cabe destacar que los operadores no construirían sus propios satélites. Y es que según el FT, crearían la infraestructura terrestre, como las estaciones base, y se asociarían con un proveedor de satélites existente que aún no ha sido elegido.

El impulso político. La iniciativa cuenta con el apoyo de Bruselas. El FT informa de que los funcionarios de la UE la han acogido con satisfacción en privado, una tarea alineada con el objetivo del continente por depender menos de infraestructura digital proveniente de fuera de Europa.

El medio Politico afirma que eurodiputados como Angelika Winzig y Michał Kobosko han presionado para que se establezcan normas que aumenten los obstáculos para los competidores internacionales. El presidente francés, Emmanuel Macron, ya había pedido una alianza europea de satélites en la cumbre espacial de París.

Por otra parte, Michaël Trabbia, de Orange, confirmaba las conversaciones, según comparte Heise, asegurando que la empresa quiere ofrecer dicho servicio a sus clientes y que no aceptará un único actor dominante.

UN VISTAZO A...

Deutsche Telekom trabaja actualmente con Starlink para ofrecer llamadas vía satélite. Además, esta operadora, junto a Vodafone y Telefónica, se han mostrado inicialmente cautas ante el plan, según comparte Heise. Comprometerse unidas ante un plan de este calibre tiene sus riesgos, y dichas teleoperadoras lo saben bien.

El obstáculo. Europa carece de una alternativa real ya preparada a Starlink. El FT señala que la mayoría de las constelaciones de satélites pertenecen a empresas estadounidenses o chinas. El operador francés Eutelsat ha construido una gran constelación, pero aún está muy por detrás de Starlink, que tiene más de 11.000 satélites en órbita. IRIS2, una red multiórbita europea, pretende ofrecer una opción soberana a largo plazo, pero aún queda mucho trabajo detrás.

La oposición. Según Heise, un documento confidencial de SpaceX argumenta que la propuesta privaría a los consumidores europeos de servicios de conexión directa fiables y podría causar interferencias de señal a nivel mundial. Por otra parte, el embajador de EEUU ante la UE, Andrew Puzder, declaraba al FT que las empresas europeas se enfrentarían a represalias "devastadoras" si el bloque no modificaba su propuesta.

La tensión ha aumentado después de que los servicios de Starlink se vieran interrumpidos en Ucrania en medio de las fricciones entre el presidente de EEUU, Donald Trump, y el presidente de Ucrania, Volodymyr Zelenskyy.

Imagen de portada | Starlink

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