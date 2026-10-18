El móvil de 120 euros se muere. Y no va a volver

Las ventas mundiales de smartphones han caído un 20% interanual en el tercer trimestre de 2026, según Counterpoint. Es el peor tercer trimestre desde 2012. Por el encarecimiento de la DRAM y la NAND, los precios han subido un 20% en lo que va de año.

Y aunque esto se ve venir desde hace unos meses, lo peor está en la previsión que la misma consultora publicó hace un mes: cuando pase la crisis, la gama baja no se recuperará.

Por qué es importante. La escasez de memoria es grave, pero pasará. El problema es que está dando a los fabricantes la coartada para hacer algo que no tiene vuelta atrás: abandonar el móvil barato.

Los números. En 2030 se venderán unos 1.200 millones de móviles, casi los mismos que en 2025. El mercado se recuperará, pero con otro reparto:

Los móviles de menos de 200 dólares caerán un 40%. Son más de 230 millones de unidades menos al año.

Los de 200 dólares o más crecerán un 26%.

La pista. Si quien compraba un móvil de 150 dólares pasara a uno de 300, la gama media crecería. Pero esa gama se queda plana. Solo una parte de esos compradores sube de gama. El resto alarga la vida de su móvil, se pasa al reacondicionado o, en algunos países, directamente no llega a tener smartphone.

Entre líneas. Los fabricantes sufren la crisis, pero también la aprovechan:

Xiaomi cae más de un 30% tras recortar gama baja y mercados secundarios. Hace tiempo que su ambición está en la gama alta: la serie 18, los plegables, su chip XRING O3. El móvil barato seguía en el catálogo por inercia. Ahora tiene la excusa para soltarlo.

Oppo ha integrado sus operaciones con Realme y OnePlus y desvía el suministro hacia los modelos con más margen.

Counterpoint lo resume con un eufemismo estupendo: menos disposición a mantener presencia “no estratégica”.

Quién gana. Apple supera por primera vez el 20% de cuota en un tercer trimestre, con un 22%, pese a vender menos iPhone que hace un año. Vende menos, pero pesa más. Una crisis que premia al que ya era premium no es neutral.

El trasfondo. La memoria que no llega a los móviles baratos se va a los centros de datos de IA, que la pagan mucho mejor. El cómputo se concentra en la nube y sale del bolsillo de quien menos tenía.

La propia Counterpoint advierte de que, sin terminales asequibles, se frenará la llegada de nuevos usuarios a Internet en los países con menos recursos. Durante los últimos tres lustros el smartphone ha sido el ordenador más democrático de la historia.

La pregunta ya no es cuándo bajará la RAM, que ya sabemos que tardará unos años. La pregunta ahora es si alguien volverá a fabricar un móvil de 120 euros. Y nadie tiene ya ningún incentivo para hacerlo.

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