DroidDeck convierte tu móvil Android en una Steam Deck para jugar a juegos de PC en local y sin streaming: así funciona

Prácticamente todo el mundo tiene un móvil en su bolsillo. Y durante años, muchas compañías de videojuegos, estudios de desarrollo y editoras han querido convertirlo además en una máquina para jugar. El juego en móvil ha evolucionado tremendamente desde sus inicios, pero siempre he tenido la espinita clavada de poder jugar a mis juegos de PC desde el móvil.

El streaming satisface esa necesidad, pero a pesar de que ya encontramos sistemas que funcionan francamente bien y muy estables, como es el caso de GeForce NOW para el juego en la nube, o Apollo streaming + el cliente de Moonlight para jugar a los juegos de tu PC, al final siempre vas a depender de una conexión a internet.

Bueno, pues lo de jugar a tus juegos de PC desde el móvil y completamente en local ya es una realidad, y el proyecto de DroidDeck nace precisamente con esa intención. Te contamos cómo funciona y cómo puedes hacer funcionar tus juegos de Steam desde un móvil Android.

Qué es. DroidDeck se instala como cualquier otra aplicación de Android, pero en su interior ejecuta la versión para ARM de Steam en el modo Big Picture, ofreciendo una experiencia muy similar a la Steam Deck. Inicias sesión con tu cuenta de Steam, accedes a tu biblioteca y descargas los juegos directamente al teléfono.

La app también incluye compatibilidad con Steam Input para jugar con cualquier mando, opciones de superposición para trazara el rendimiento de los juegos, gestión de los drivers de tu GPU y hasta opciones de generación de fotogramas. Junto a todo ello, la app también es compatible con un modo de escritorio, y hasta puedes instalar apps de Linux a través de Flatpak y AppImage. Es básicamente como tener SteamOS pero sin tener que cambiar el sistema operativo de tu móvil, y todo desde una app.

Cyberpunk 2077 ejecutándose en un Redmagic 11 Pro en configuración media y a unos 60 fps estables

Qué tiene de especial. Ya existían otras apps que ejecutan juegos de PC localmente en Android, como GameNative, Winlator o GameHub. La diferencia de DroidDeck es que ofrece el cliente y la interfaz propios de Valve en lugar de un launcher personalizado. Y esto mola bastante, sobre todo si Steam es tu plataforma principal y disfrutas de su ecosistema.

Cómo funciona. Los juegos de Windows se ejecutan a través de Proton, la capa de compatibilidad de Valve, mientras que una capa de traducción llamada FEX convierte el código x86, para el que están creados los juegos de PC, en instrucciones que los procesadores ARM entienden. El proyecto de hecho parte de lo que Valve consiguió con sus gafas de realidad virtual Steam Frame, unas gafas con chip de móvil que ejecutan juegos de PC sin estar conectadas a uno. Este es el mismo enfoque pero orientado a teléfonos móviles. Así que ahora sí podríamos decir que merece la pena tener un móvil gaming.

Rendimiento. Lo más interesante de todo es que las cifras no están nada mal para ser un proyecto que acaba de echar a andar. ETA PRIME, creador de contenido en YouTube, ha probado la app en su Redmagic 11 Pro, móvil con chip Snapdragon 8 Elite Gen 5 y 16 GB de RAM. Todos los juegos se ejecutaron a 720p:

Requisitos. DroidDeck requiere Android 9 o superior. También necesitas una chip con GPU Adreno 730 o superior, que es precisamente la GPU incorporada en los chips de Qualcomm. De momento, si tienes GPU Mali, Xclipse, PowerVR o Adreno 710 en tu teléfono, no podrás jugar. En la práctica, esto significa chips Snapdragon 8 Gen 1 en adelante. Cuando tengas la app, tendrás que instalar Linux, que ocupa unos 3 GB, y más de 1 GB adicional si quieres el entorno de escritorio y los emuladores.

Aquí el hardware de tu teléfono será especialmente importante, ya que determinará cómo de bien tirará el juego. ETA Prime añade que estos chips se sobrecalientan rápidamente al ejecutar juegos x86, y recomienda deshabilitar uno o dos núcleos de CPU para mantener el rendimiento estable con el tiempo.

Cómo instalar DroidDeck. La instalación es sencilla. Tienes que descargar el APK desde la página de GitHub del proyecto (habilitando la instalación de apps desde orígenes desconocidos). También se requiere habilitar las opciones de desarrollo y desactivar las restricciones de procesos secundarios de Android (Android’s child-process) para que Steam pueda ejecutarse. Esto se puede encontrar en el mismo menú de las opciones de desarrollador de Android.

Lo malo es que si tienes Android 13 o inferior, puede que no encuentres esa opción, así que tendrás que tirar de comandos ADB para deshabilitarla.

Y ahora qué. DroidDeck todavía se encuentra en pañales, pero es uno de los muchos proyectos que ya circulan por internet y que facilitan la instalación de juegos de PC en móviles compatibles. Esto acaba de comenzar, y todo indica a que cuando madure aún más la compatibilidad entre juegos y arquitectura arm, poco a poco veremos cómo los móviles se convertirán, esta vez de verdad, en consolas portátiles que lo ejecutan todo.

Imágenes | ETA PRIME

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