Por fin tenemos el tráiler de lanzamiento de 'GTA VI' y es tan espectacular como cabría esperar

Falta poco más de un mes para que llegue el 19 de noviembre y, por tanto, se lance el juego más esperado de la generación (como poco). 'GTA VI' supondrá el primer juego de Rockstar desde el ya lejano 'Red Dead Redemption 2' de 2018 y, aunque habíamos tenido el vistazo extendido en Netflix, íbamos echando en falta el clásico tráiler de lanzamiento.

De la nada, Rockstar acaba de liberarlo y es... demencial. Aquí lo tienes:

'Grand Theft Auto VI' es un acontecimiento. El tráiler, aparte del propio tráiler, es la plataforma para el nuevo single de Justice, que lleva apenas unos minutos subido a YouTube y está empezando a acumular visualizaciones debido a la gente que está llegando del tráiler del propio juego.

El tema mola bastante, la verdad, pero yendo a lo importante, este nuevo picadito del juego se centra en la parte más narrativa. Si el primero nos mostraba los memes y el segundo se centraba en la ciudad y en los dos protagonistas haciendo de las suyas de forma desenfadada por esta versión digital de Miami, aquí tenemos uno centrado en el tono y en la pareja.

Conocemos algo más del pasado de Jason, que parece que tuvo algunos problemillas en el ejército y, de hecho, lo vemos con equipo de infiltración y armamento militar en lo que parecen misiones alejadas de la clandestinidad. También tenemos varios cortes de la pareja en situación íntima y una imagen del tobillo de Lucía en la que hay un dispositivo de rastreo.

En un par de ocasiones sale el agente del FBI que ya vimos en el vistazo extendido que no era trigo limpio y, por supuesto, hay mucha explosión, persecuciones y situaciones peliculeras. Esto no deja de ser un blockbuster de acción, aunque parece más cercano a lo visto en 'GTA IV' y en el propio 'RDR2' que en lo que jugamos en 'GTA V'.

Pero, al margen de todo esto, lo que más llama la atención es cómo se ve. Frente a los escenarios diurnos de otros vídeos, en este vemos Miami de noche en muchas ocasiones, con los neones y reflejos, así como una distancia de dibujado que parece muy amplia.

El pelo sigue siendo algo impresionante debido tanto a las animaciones del mismo como a la variedad, algo en lo que muy pocos juegos han puesto el foco hasta ahora y que permiten que nos creamos más a este amasijo de polígonos que controlaremos durante unas buenas cuantas horas.

De nuevo, Rockstar afirma que el vídeo ha sido capturado en la PS5 base y es evidente que es el juego que va a sacar el jugo a las consolas de esta generación.

Pese a las polémicas, la ausencia de versión física y el precio, es entendible por qué hay tantas ganas de 'GTA VI'. Además, y aunque antes decía que Rockstar lo había liberado "de la nada" y que parecía no venir a cuento un jueves 15 de octubre a las 15:00, resulta que el vídeo ha salido justo cuando se ha dado a conocer que entrará en las votaciones de los The Game Awards, la 'fiesta' que reparte los premios a los mejores juegos del año.

Lamentablemente para 'GTA VI', por muy bien que pinte y por todo el músculo técnico que muestre, no tiene nada que hacer contra el verdadero GOTY: 'Big Walk'.

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