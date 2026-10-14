La gran incógnita de 'GTA VI' no está en las consolas, sino en cuándo llegará a PC y una filtración apunta a una fecha

Estamos a un mes de la esperada salida del 'GTA VI', y todo el panorama está revolucionado. El formato físico en el aire, la PS5 completamente abierta a modificaciones y una versión de PC como horizonte lejano. O no, porque varias voces del sector sostienen que la espera será mucho más corta. En concreto, de unos tres o cuatro meses.

Las fuentes apuntan a 2027. El medio especializado GamesBeat ha hablado con cuatro personas que, supuestamente, conocen los planes de Rockstar. De las conversaciones ha salido una ventana de lanzamiento para el 'GTA VI' de PC: el primer trimestre de 2027. Llegaría poco después del estreno en consolas, que se fijó para el 19 de noviembre de 2026.

Según ha explicado el medio:

"GamesBeat ha podido confirmar, a través de cuatro fuentes de la industria conocedoras de los planes del estudio, que Rockstar tiene previsto lanzar la versión para PC de 'GTA VI' durante el primer trimestre de 2027. Todas las fuentes solicitaron permanecer en el anonimato para evitar perjudicar sus relaciones comerciales".

El historial contradice un adelanto. La excepción suele confirmar la regla, aunque la estrategia habitual acostumbra a tener mucho peso en empresas tan gigantescas como Rockstar. Esta siempre ha priorizado las consolas frente al PC. Mientras el estudio no suele dar fechas oficiales, las adaptaciones a ordenador suelen retrasarse un año (o más) con respecto al lanzamiento de consola.

Imagen de Rockstar

La versión para PC de 'GTA V' tardó 19 meses en ver la luz tras su llegada a consola. Con 'Red Dead Redemption 2', la espera fue justo de 12 meses. Si termina cumpliéndose la filtración, que las versiones se ven separadas por un trimestre sería una gran excepción.

¿Y el online? Este sigue tiempos diferentes a los de la versión para PC. En 'GTA V' apareció a los 14 días. En 'Red Dead Redemption 2' tardó 32 días. Si Rockstar decide coordinar el lanzamiento de PC con el complemento online, la fecha de inicios de 2027 se ve bastante plausible.

GamesBeat es un medio con suficiente credibilidad. Aun así, debemos tomarnos la información con cautela: la única que puede confirmar el calendario es Rockstar o, en su defecto, el distribuidor, Take-Two. Ninguno de los dos se ha pronunciado oficialmente.

El coste de la impaciencia. Un estreno tan avanzado en PC podría complicar la decisión a muchos jugadores. Buena parte de la comunidad ya ha reservado el juego en consola, hasta la PS5 Pro se ha agotado. Habrá quien pase dos veces por caja en menos de tres o cuatro meses.

En la decisión de Rockstar también podría haber influido la situación de la scene en PS5: con una máquina que ha quedado accesible a cualquier perrería, parte de los juegos de la consola han sido portados a PC de forma "casera" gracias al potencial de la IA. Con los tiempos tan movidos que estamos viviendo, sería factible que apareciese un port de 'GTA VI' no oficial antes de la propia versión de PC.

Vía | Meinmmo

Imagen de portada | Bednarek para Unsplash editada con portada de Rockstar

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