"Mierda, qué lástima si esto desaparece, ¿no?": el creador de 'GTA', Dave Jones, sobre el estado del videojuego físico

El mundo del videojuego se ha movido alrededor de dos puntos este verano que las torrenciales lluvias de estos días nos confirman que ha terminado. Por un lado, la sangría que se está produciendo en Xbox. Por otro, el golpe al videojuego en formato físico.

PlayStation anunció el pasado 1 de julio que, a partir de enero de 2028, dejará de haber juegos en formato físico para sus consolas. Quitando de la ecuación el 'estanterismo', que no haya juegos en formato físico con el juego dentro del propio disco (y no como vienen algunos juegos actualmente) es un problema enorme para la preservación del propio videojuego. Máxime cuando la propia Sony nos dice que sólo adquirimos licencias temporales de uso cuando adquirimos un juego digital.

Se ha hablado mucho, muchísimo del tema y nosotros mismos hemos hecho ruido al respecto, hablando de todo lo que conlleva, pero... ¿qué piensa una voz tan autorizada como la de David Jones?. Quizá por nombre no lo ubiques, pero fundó DMA Design en 1988 y de ese estudio salieron juegos como 'Lemmings' o 'Grand Theft Auto'. Sí, ese juego cuya sexta entrega numerada no llegará en formato físico.

Al final de un panel celebrado en Comic-Con, alguien entre el público hizo la pregunta que ya ni se me pasó por la cabeza porque tengo tan asumida la derrota que no quiero pensar en ello: "Me gustaría saber tu opinión sobre la lenta desaparición del juego en formato físico". La respuesta de Jones, muy interesante:

Hoy estuve haciendo una sesión de firmas y muchísima gente vino con copias originales en caja y en perfecto estado de GTA 1 que tiene como 25 o 30 años. Y las han conservado en un estado impoluto. Es increíble, incluso he visto versiones en español que nunca vi porque soy del Reino Unido. Entonces, estaba firmando las copias mientras pensaba "mierda, qué lástima si esto desaparece, ¿no?"

Sin embargo, el propio Dave admite que es parte del problema. "¡Hace como tres años que no compro un juego en formato físico!" Así que estoy en plan "joder, soy fácil del problema, pero no quiero que desaparezcan". No tengo una respuesta, preferiría que nos dieran la opción de elegir, sinceramente".

Jones no está solo en esto y, aunque pocos, otros pesos pesados de la industria se han posicionado. Dan Houser, quien trabajó en DMA Design en los primeros GTA y luego fundó Rockstar Games junto a su hermano Sam, comentó recientemente que no tiene claro que a él, personalmente, le importe, pero tiene claro que "si la gente lo quiere, las empresas deberían ofrecerlo".

Eso sí, Houser apunta que "por muy críticas que sean las opiniones sobre los lanzamientos digitales, la posibilidad de actualizar y solucionar problemas en los juegos ha sido realmente útil para la calidad de los mismos".

Y aquí el problema es el que señalan ambos sin decirlo: el formato digital es obvio que tiene muchas ventajas. Es cómodo, permite que los desarrolladores trabajen de otra forma porque no tienen que preparar una versión lista para "imprimir" y luego seguir trabajando en el parche del día 1, sino que el juego digital se lanza ya con ese parche. Pero, existiendo esa comodidad, tienen claro que es una opción que no se debería perder.

Son dos perfiles de la industria del videojuego, pero luego está la parte del negocio. PlayStation ya sabemos lo que piensa, Xbox y Nintendo se han posicionado sin decirlo, unos no lanzando juegos completos en el Blu-Ray y otros con las Game Key Card y una publicidad muy agresiva orientada a que se compre en digital.

Y luego están perfiles como el de Strauss Zelnick, CEO de Take-Two y, por extensión, el mandamás de Rockstar, empresa bajo su paraguas. En su opinión:

Más del 90% de nuestro negocio se distribuye digitalmente. Ya es un negocio digital. Por eso, en ciertos casos, especialmente cuando se trata de un juego grande, los discos, y quiero recalcar que dije discos, simplemente dejan de tener sentido para el consumidor. Además, en la mayoría de los casos es necesario registrarse en línea para poder jugar de todos modos. Así que, si ya estás conectado, ¿qué importa si lo descargas digitalmente? Es lo mismo y resulta mucho más conveniente."

Siendo cierta la parte sobre la importancia del formato digital, no es cierto que en la mayoría de casos sea necesario registrarse para poder jugar. También comentó que la industria se dirige a un mercado en el que sí o sí, los juegos en disco dejan de tener sentido, como el del streaming, apuntando que es un escenario que está a tres años de distancia.

Volviendo a Jones, el diseñador cree que las cosas pueden cambiar. "Mucha gente está haciendo ruido y creo que es lo correcto. Veremos si ese mensaje que mandan puede hacer que las cosas cambien". Y, curiosamente, pone mucha responsabilidad sobre los hombros de alguien que no esperaba que saliera en la conversación: Hideo Kojima.

Otro de los pelotazos del verano fue Sony cortando la relación con el creativo japonés (padre de 'Metal Gear'). Kojima y su equipo están creando un juego de espionaje y acción con una IP nueva y, el mismo día en el que nos enteramos de la patada de PlayStation al japonés, supimos que ahora iba a seguir desarrollando ese juego... pero con ayuda de Xbox.

"Quizá sea parte de la razón por la que cambió de Sony a Microsoft", afirma Jones. "Quién sabe, creo que ese ruido puede hacer que terminen escuchando a la gente y cambie la cosa" apuntó.

Ojalá, Dave, y aunque parece que PlayStation está haciendo encuestas al respecto para conocer la opinión de los usuarios, ya han iniciado el camino de la desaparición del formato al reconvertir su fábrica de discos en Austria para que se encargue de otras cosas. Sólo el tiempo lo dirá, pero no queda tanto hasta ese enero de 2028...

Foto | Xataka

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