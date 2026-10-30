En 1965, París empezó a excavar un aparcamiento frente a Notre-Dame. Se encontró con una ciudad romana entera bajo sus pies

Hace más de 60 años, la ciudad de París ideó un plan para excavar un aparcamiento junto a su catedral más famosa. La excavación se alargó más de lo previsto, ya que sacó a la luz unos dos mil años de historia de la ciudad, apilados capa sobre capa. De hecho los restos siguen ahí, bajo el pavimento, y millones de visitantes cruzan la plaza frente a Notre-Dame cada año sin saber qué hay debajo.

Lo que hay es la Cripta Arqueológica de la Île de la Cité, un museo construido en torno a los restos que afloraron cuando París se preparaba para construir el aparcamiento a principios de la década de los 60.

Qué pasó. La excavación comenzó en 1965, justo antes de la construcción del aparcamiento subterráneo bajo la plaza, según el Ministerio de Cultura francés. Y duró hasta principios de los 70.

En los trabajos se encontraron una barbaridad de estructuras y elementos que datan de la época romana. El propio ministerio enumera un sistema de muelles galorromanos, casas con hipocaustos (calefacción bajo el suelo) y una sección de muralla de la época romana tardía.

París Musées cuenta además que se encontraron baños públicos y por encima de esas capas se encuentran niveles medievales con pozos, sótanos de casas y hasta los cimientos del Hospice des Enfants-Trouvés del siglo XVIII (la institución central donde acogían a recién nacidos y niños abandonados en la Francia del Antiguo Régimen). Además, también se descubrió la antigua calle Rue Neuve Notre-Dame, una calle medieval que pasaba frente a la catedral, según cuenta el estudio de AFAV.

Quién lo salvó. La cripta fue iniciada por Michel Fleury, vicepresidente de la Comisión del Viejo París y director de antigüedades históricas de la región de Île-de-France, según el Ministerio de Cultura. La revista Archaeology cuenta que, cuando se propuso el aparcamiento a principios de la década de 1960, Fleury hizo modificar los planos para dejar espacio a una exposición arqueológica subterránea.

La cripta se acabó acondicionando en 1974 y se abrió al público en 1980. El aparcamiento también se construyó, y sigue ahí.

Una catedral encima de una muralla. Según el Ministerio de Cultura, el obispo Maurice de Sully colocó la primera piedra de Notre-Dame en 1163. La muralla es muchísimo más antigua, pues data de principios del año 300, por lo que se mantuvo en pie aproximadamente 850 años antes de que se empezara a construir la catedral.

Fuego. El incendio de Notre-Dame en abril de 2019 cerró la cripta, pero acabó reabriendo año y medio después, el 9 de septiembre de 2020, con una exposición homenaje sobre la historia de la catedral. Es fácil pasar por alto la puerta, pues es bastante discreta y las escaleras tampoco ayudan.

Qué viene a continuación. La plaza de Notre-Dame está siendo remodelada y se espera que finalice para 2028. Ahora el antiguo aparcamiento se va a convertir en una zona de recepción de visitantes con un nuevo acceso a la cripta, y ya han comenzado las excavaciones. Las autoridades ordenaron una excavación preventiva, de 30 metros de largo y 4 metros de profundidad y se espera que dure unos ocho meses.

Imagen de portada | Wikipedia

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