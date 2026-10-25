En 1518, cientos de personas empezaron a bailar sin control en Estrasburgo. La historia real es mucho más extraña

Si hay una epidemia que ha pasado a la historia, es la que ocurrió en Estrasburgo en 1518. En este punto, las leyendas que nos han llegado hasta nuestros días cuentan que entre 50 y 400 personas bailaron sin control durante días por las calles de la ciudad. Pero los relatos más dramáticos, apoyados en crónicas posteriores, afirman que esta frenética danza se cobraba la vida de hasta 15 personas al día.

Hay dudas con los números. La historiadora Élisabeth Clementz ha querido revisar exactamente todo lo que ocurrió en este momento, y para ello consultó las fuentes más antiguas que tenemos. El ejemplo más claro data del 15 de julio de 1518, cuando el escribano Sebastian Brant registró el caso de una mujer aquejada por el "mal de San Vito", la cual no podía dejar de bailar y acabó contagiando a otras personas con su 'ritmo'.

Este primer caso ha sido conocido por la historia como "Frau Troffea", aunque este nombre es casi con total seguridad una invención histórica. Fue ideado por el médico Paracelso, quien bautizó a la mujer con un término en griego que significa "la que hace girar", pero que no parece tener una mayor trascendencia.

Hay más dudas. Además de esta invención en el nombre, también hay problemas con el número de casos que nos han llegado hasta el día de hoy. Y es que, si revisamos la documentación de la que disponemos a día de hoy, encontramos que no se recoge la muerte de ningún paciente ni se hace el recuento masivo de enfermos. Lo único que tenemos son algunos nombres que proceden de las familias que tuvieron que pedir ayuda económica a las autoridades.

Pero lo importante es que, según los registros de Brant, apenas había unas cincuenta personas bailando de día y de noche. Una cifra que dista bastante de las 400 que nos ha llegado a través de la cultura popular.

El origen de los datos aquí es bastante importante, puesto que si nos ha llegado tan distorsionado, es importante saber dónde ha fallado. Y es que estas cifras no proceden de ningún documento fechado en 1518, sino que hubo que esperar a una crónica escrita en 1580, más de seis décadas después de estos sucesos. Y pasó todavía un siglo más para que otro autor añadiera el detalle de que algunos fallecieron durante este baile.

Los escenarios públicos. Otro gran error histórico rodea a la reacción del Ayuntamiento de Estrasburgo, puesto que hay académicos y medios divulgativos que han sostenido que las autoridades locales hicieron el brote más grave al reunir a los bailarines en las plazas públicas y montar tarimas en los mercados.

Pero las pruebas que tenemos en los archivos no dicen nada de eso, puesto que al parecer a los enfermos no se les subió a ningún escenario público. Lo que ocurrió es que las autoridades decidieron aislarlos en diferentes salas para poder evitar los contagios.

Su causa. Una vez aclarados los datos exagerados, lo importante aquí es conocer por qué había gente que no paraba de bailar. Durante décadas, se culpó a una intoxicación por ergotina, que está presente en el cornezuelo del centeno, pero hoy está descartado.

La hipótesis dominante en la psiquiatría es la "enfermedad psicógena colectiva" puesto que hay literatura previa que apunta a que antes del año 1900 eran bastante habituales los episodios masivos de agitación psicomotora y disociación provocados por los entornos de extrema tensión y estrés.

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