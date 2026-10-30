17 horas de maratón, concursos y merchandising: la espectacularización de las salas sigue queriendo camelarse a la Generación Z

Nueve días después de que la Fiesta del Cine rebajara momentáneamente la entrada de las salas a 3,50 euros, Cinesa encierra este sábado a cientos de personas en seis salas de toda España durante 17 horas. Algunas han pagado 60 euros por la experiencia VIP del evento. El reclamo es que no se repetirá nunca, aunque habrá otras similares en el futuro "para generar FOMO", como nos contaron en la presentación de esta serie de experiencias con las que Cinesa quiere atraer a la Generación Z de espectadores.

Avalancha de drops. Cinesa Room se organiza en drops: eventos con fecha, aforo y reglas propias que no se repiten. El primero arranca este sábado 31 de octubre a las 10:00 y termina a las 3:00 del domingo: 17 horas de cine de terror simultáneas en seis complejos. El núcleo de las actividades será en Príncipe Pío de Madrid: quien aguante la maratón y acierte las pruebas de Kahoot proyectadas en pantalla se lleva diez años de cine gratis. Entre película y película pasarán por allí Paco Plaza y las voces del podcast Terrores Nocturnos, y el resto de ciudades recibirá esos contenidos retransmitidos desde la capital.

Los precios. Las entradas cuestan, según el grado de privilegios que dan, 29 euros (Survivor), 40 (Hero) y 60 (Final Girl). De estas últimas hay solo 50 entradas disponibles en toda España, con una prenda diseñada por Tito Customs de regalo. Felicia Byrge, directora de marketing de Cinesa, aseguró en la presentación a prensa que Príncipe Pío se vendió entero en pocos días y que Barcelona tuvo que abrir una segunda sala.

En busca del FOMO. Cinesa es un conglomerado especialmente activo en la búsqueda de actividades que vayan más allá de la experiencia tradicional en las salas de cine: en 2017, cuando aún no era habitual en el sector, empezó a ofrecer merchandising y más variedad de comida, junto con los primeros eventos para empresas; en 2018 apareció el primer cine LUXE, con butacas reclinables y otras comodidades; en 2023, la tarifa plana Unlimited. Además, en 2020 Cinesa abrió a particulares el alquiler de salas para celebraciones, y en 2022 lo amplió a partidas de videoconsola en pantalla grande.

El coste de la mejora. Tomás Junquera, director de Relaciones Institucionales de Cinesa, dijo en su día que "hemos perdido un 50% de plazas en cines normales para poner asientos reclinables" en las salas LUXE. Es decir, se tiende a favorecer la mejora de la calidad de la experiencia para que esta sea más memorable y única, y los espectadores inviertan tanto en la propia sala como en el atractivo de la película. Con Cinesa Room, esa filosofía se lleva al extremo, con un modelo, el drop, que hereda su nombre de la música y la moda. Las salas ya habían probado ese ansia consumista que genera la escasez con fenómenos como los palomiteros coleccionables, pero ahora lo limitado es la propia entrada.

La espectacularización de las salas. Cinesa forma parte de Odeon Cinemas Group, la filial europea que AMC compró en 2016. Ya en 2023, AMC se convirtió en distribuidora exclusiva de la película-concierto de Taylor Swift 'The Eras Tour', una operación que la compañía describió en su momento como el primer paso de una nueva línea de negocio. Y llevamos un tiempo viendo cómo el cine podría seguir el camino de la música, que se refugió en el evento irrepetible de los conciertos cuando el formato físico dejó de sostener el negocio.

Otras maratones. La maratón, como formato, tampoco es nueva ni siquiera para Cinesa: en Halloween de 2020 encadenó siete horas de terror en cuatro cines de Madrid por 13 euros. Este sábado, Cines Palafox celebra en Zaragoza su segunda Maratón Halloween: cinco películas desde las 23:59. Lo que Cinesa suma con Room es el envoltorio: los curadores de prestigio, el concurso con Kahoot, el merchandising de edición limitada y la garantía de que no habrá segundas oportunidades para la experiencia.

Nuevas generaciones. Según cuenta Byrge, los jóvenes dedican el 60% de su gasto en ocio a planes no digitales y el 64% considera clave el encuentro presencial para crear comunidad, aunque, ante la pregunta de un periodista, reconoció que parte de la muestra llegaba hasta los 34 años. Fuera de España hay cifras que respaldan esa intuición: el informe de diciembre de 2025 de Cinema United, la mayor asociación de exhibidores del mundo, afirma que la generación Z estadounidense pasó de 4,9 a 6,1 visitas anuales al cine, un 25% más. Es la generación, claro, que convirtió en gamberro despliegue de interactividad mostrenca los pases de 'Una película de Minecraft'.

La espectacularización de la sala. Es un fenómeno que venía de antes: IMAX cerró 2025 con 1.280 millones de dólares de taquilla mundial, un 40% más que el año anterior y récord de la compañía. Ellos mismos definen el formato como "una plataforma para el entretenimiento y los eventos". Casos de éxito hay montones, pero 'La Odisea' de Christopher Nolan, por ejemplo, abrió la venta de las sesiones en IMAX 70 mm un año antes del estreno, y las entradas se agotaron en un día, con reventa llegando a 200 libras en Londres. Más pantalla, más alicientes, más espíritu de conciertos para resucitar la cada vez más alicaida taquilla internacional.

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