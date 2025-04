'Una película de Minecraft' se está convirtiendo en un fenómeno tan grande que está provocando disturbios en los cines

'Una película de Minecraft' está en su segunda semana en cines y ya podemos dejar de considerarla flor de un día: su monumental taquilla la ha convertido ya en la película que más ha recaudado en lo que llevamos de año. Pero hay más: los pases se están convirtiendo en auténticas junglas, con disturbios, pases interrumpidos y un largo etcétera de fenómenos que no tienen nada de pasajero. Estamos ante la película más notoria del año... aunque por razones que no tienen nada que ver con su calidad.

Segundo fin de semana. 80 millones de dólares en Estados Unidos ha recaudado, lo que representa una caída del 50% con respecto a sus apabullantes 162,7 millones de debut, pero sigue siendo una cifra que convierte a la película en el éxito del año: ya lleva 550 millones recaudados en todo el mundo, adelantando a 'Capitán América: Brave New World'. La película ha dado un empuje muy bienvenido a una taquilla flojísima para este inicio de año y da el pistoletazo de salida para una serie de esperables éxitos: 'Thunderbolts', la nueva 'Misión Imposible' y 'Lilo & Stitch'

El juego más popular de la historia. Pese a que los primeros avances fueron pésimamente recibidos, amasando una espectacular cantidad de dislikes en los canales oficiales de Warner en Youtube, se está produciendo un fenómeno distinto, pero comparable al de la película de 'Super Mario Bros': un fracaso entre críticos y espectadores de mediana edad, pero un éxito entre su público objetivo. En realidad es pura matemática: 'Una película de Minecraft' está dirigida a un número de espectadores potenciales de 300 millones (es el último dato oficial de ventas, de octubre de 2023), y muchos de ellos están respondiendo a la llamada.

No todos juegan. Y esos 300 millones (que a fecha de hoy serán muchos más) se ven multiplicados por una cuestión muy sencilla: muchos de los fans del juego no juegan a él, sino que consumen vídeos relacionados con el juego. Se calcula que podría haber decenas de miles de streamers del juego, cada uno de ellos con sus propios miles de seguidores, que no necesariamente son jugadores. Recordemos que hay 600 millones de jugadores registrados (el cuarto juego más popular del mundo). Es un auténtico terreno abonado para llevar a la Generación Z a las salas.

Un fenómeno complicado de adaptar. ''Minecraft' ha conseguido llevar con éxito a la gran pantalla parte de su estética, pero es una tarea no muy fácil sobre el papel. Esta creación de Markus Persson y ahora propiedad de Microsoft (por 2.500 millones del ala) tiene unos gráficos abiertamente rudimentarios pero muy versátiles, que permiten realizar construcciones de todo tipo, y sin presiones: para muchos jugadores, lo atractivo es sencillamente entrar al juego y construir, lo que sin duda ha sido clave para atraer a usuarios muy jóvenes.El fanatismo se desencadenó a principios de la década pasada, antes incluso del lanzamiento de la primera versión oficial: por entonces ya tenía 16 millones de jugadores.

Lo infinito. De hecho, el secreto de que, camino de las dos décadas después de su lanzamiento, el juego siga fresco y atrayendo a millones de jugadores son los miles de mods, en su mayoría gratuitos, que generan nuevas formas de interactuar con él. No solo eso: la capacidad del juego para generar comunidades lo convierten, esencialmente, en un juego colectivo y, en buena parte, carente de narrativa central. Lo que, más allá de sus valores como película, convierte esta apuesta de Warner en un logro considerable: han convertido una experiencia en una narración. Y con éxito.

La clave del éxito: los guiños. El motivo por el que 'Una película de Minecraft' se ha convertido en un éxito es porque habla de tú a tú con los jugadores: rebosa memes y homenajes a los juegos que los fans acérrimos saben desencriptar, de la frase "As a child, I yearned for the mines" a la icónica banda sonora del juego, obra de C418. Y sobre todo, al Chicken Jockey, un meme aparentemente inofensivo y que está generando una respuesta inesperada entre el joven público de la película: disturbios en las salas de cine.

Un grito liberador. El grito de "¡Chicken Jockey!" viene de la escena streamer. Existe solo un 5% de probabilidades de que un personaje zombificado se autogenere sobre el escenario justo encima de una gallina, creando la ilusión de que la está cabalgando. Por eso es tan raro y se celebra cuando sucede en un stream, y de ahí la reacción en cadena que ha desatado este personaje al aparecer en la película, y que se viralizó cuando fue filmado por un espectador, en el primer fin de semana de vida de la película, con un móvil. Seguido de una explosión de júbilo de los espectadores.

El caos. En una situación no inaudita (desde los tiempos de 'Rocky Horror Picture Show' hasta la más reciente 'Wicked' la participación del público en las proyecciones no es del todo extraña). Las descripciones y vídeos de lo que sucede en las salas son de proyecciones fuera de control, con avisos a la policía y gente metiendo en las salas fuegos artificiales o, cómo no, gallinas. Las últimas manifestaciones del fenómeno han estado protagonizadas por el propio Jack Black pidiendo calma en una aparición sorpresa en una proyección, una sala de New Jersey avisando de que solo permitirán la asistencia de menores si van acompañados y un cartel de disclaimer avisando a los espectadores de las consecuencias si no se comportan.

Cines on fire. El tema posiblemente aún nos dará que hablar, porque la taquilla y el éxito lo garantizan. Por ejemplo, ya empiezan a proliferar proyecciones en 4XD donde el comportamiento berraco (salvo la parte de introducir animales de granja, ensuciar el patio de butacas o que el cine arda) es más que bienvenido. De momento, deja a la crítica en un lugar incómodo a la hora de explicar estos fenómenos, porque no son una extravagancia sin más: pertenecen a la película más taquillera del momento. ¿Abrazamos el caos o clamamos sobre el fin de la culturaavisando a los espectadores de las consecuencias si no se comportan.

