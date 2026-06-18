Cinesa imita el modelo de precios escalonados de las aerolíneas: tendrás que pagar más por disfrutar de los mejores sitios

Al entrar en la web de Cinesa para comprar una entrada en algunos de sus cines, los que están incluidos en esta experiencia piloto, el proceso de selección de butacas ha cambiado. Aparece un aviso que advierte de que los precios de las butacas serán variables según su posición y el mapa de butacas muestra zonas con colores distintos, cada uno con un precio diferente. La misma pantalla, el mismo sonido y la misma película, pero el precio cambia según dónde te sientas.

Cinesa prueba. La cadena de cines líder en España, con 35 complejos y más de 400 salas en todo el país, ha puesto en marcha una prueba piloto en tres complejos: Nassica (Madrid), Salera (Castellón) y Parque Principado (Asturias). Las primeras filas y los laterales tienen un precio más bajo que el habitual, mientras que la zona central, la que tiene mejor visibilidad, lleva un suplemento. El aviso previo advierte: "Estamos probando un nuevo sistema que te permite escoger dónde quieres sentarte según el precio que mejor se adapte a ti.".

Los precios en Nassica, por ejemplo, van desde 8,40 euros para las zonas más pegadas a la pantalla hasta el precio estándar, finalizando con un suplemento para las butacas centrales, siendo las VIP (una categoría ya existente antes del piloto) las más caras. El piloto no es indefinido ni generalizado, y el propio aviso de Cinesa advierte de que la compañía está testeando la respuesta antes de tomar cualquier decisión sobre su extensión. Actualmente, Cinesa tiene 35 multisalas en todo el país.

Ya probaron. Cinesa pertenece a Odeon Cinemas Group, el mayor exhibidor de Europa, con presencia en nueve países. Y Odeon, desde 2016, es propiedad de AMC Theatres, la mayor cadena de cines del mundo. En febrero de 2023, AMC lanzó Sightline at AMC: un sistema de precios por ubicación de butaca con tres niveles: las primeras filas y asientos para personas con discapacidad pasaban a llamarse Value Sightline, con precio reducido. Las butacas centrales se convertían en Preferred Sightline, con suplemento. El resto, Standard Sightline, mantenía el precio habitual.

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El programa se estrenó en tres mercados (Nueva York, Chicago y Kansas City) con la intención de extenderlo a todos los locales de AMC en Estados Unidos antes de final de año. Cinco meses después, AMC canceló el programa. Las conclusiones tras analizar los datos fueron que tres de cada cuatro espectadores que antes elegían la zona central seguían eligiéndola con el suplemento, pero rebajar el precio de las primeras filas no había aumentado su ocupación. Esencialmente, la gente seguía sentándose en los mismos sitios.

Aerolíneas Cinesa. Se está leyendo mucho la comparación de esta acción de Cinesa con la política de precios de las aerolíneas, pero no es del todo precisa. En un vuelo, la diferencia entre asientos tiene una serie de añadidos muy claros: espacio para las piernas, embarque prioritario... En un cine, la diferencia es mínima y las diferentes tarifas se han decidido de forma prácticamente arbitraria. La diferenciación tiene más sentido en el teatro o en un concierto, donde la diferente ubicación puede llevar a diferencias considerables en el sonido o en lo que se ve en el escenario, pero no es el caso.

El caso Cinesa. Cinesa ya tiene una arquitectura de precios diferenciada según la calidad de la butaca o el tipo de experiencia gracias a las salas iSense, IMAX, ScreenX, butacas-cama, butacas reclinables Plus y butacas VIP. Sin embargo, y aunque tiene lógica que el siguiente paso sea segmentar las propias salas, la reacción en redes sociales al anuncio ha sido mayoritariamente negativa. De momento, Cinesa no ha respondido a las preguntas que les hemos remitido sobre esta decisión, así que no termina de estar claro si la estrategia que persigue es la de ganar más con el incremento del precio en las butacas centrales o atraer a más público con el descuento de las frontales y laterales

La puerta está abierta para que competidores como Yelmo sigan sus pasos. AMC en EE.UU., precisamente, paró el experimento de estos precios escalonados porque su competencia los mantuvo fijos, y desde la empresa se juzgó que a nivel de imagen estos precios fraccionados podía resultar perjudicial. La clave estará en comprobar si el público español valora más la ubicación del espacio o el ahorro para su bolsillo.

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