Segway renueva su gama alta de patinetes: potencia todoterreno, 80 km de autonomía real y nuevo estándar de certificación

El mercado de los patinetes eléctricos ha dejado de ser un terreno enfocado únicamente al ocio para convertirse en una alternativa real de movilidad diaria para miles de usuarios. Sin embargo, uno de los mayores dolores de cabeza a la hora de comprar un vehículo de movilidad personal (VMP) sigue siendo la brecha entre la autonomía que promete el fabricante y los kilómetros reales que se recorren.

Para solucionar este desajuste y reforzar su posición en la gama alta, Segway ha presentado sus dos nuevos buques insignia: el todoterreno Segway ZT3 MAX (disponible en reserva por 999 euros) y el modelo de larga distancia Segway Ninebot MAX G3 Pro (que se puede prereservar por 1.099 euros). Ambos llegarán al mercado español este mes, acompañados de un nuevo estándar de homologación respaldado por TÜV Rheinland y un plan de garantía posventa mejorado.

Segway ZT3 MAX PVP en Segway — 999,00 € El precio podría variar. Obtenemos comisión por estos enlaces

Segway MAX G3 Pro PVP en Segway — 1.099,00 € El precio podría variar. Obtenemos comisión por estos enlaces

Adiós a los kilómetros teóricos: el estándar de autonomía a velocidad máxima

La principal novedad conceptual que acompaña a estos dos lanzamientos no está únicamente en sus motores o chasis, sino en la transparencia de sus fichas técnicas. Hasta ahora, la autonomía declarada por la mayoría de fabricantes se calculaba en circuitos cerrados, a velocidades muy reducidas (15 km/h o modos Eco) y con usuarios de peso liviano.

Segway ha implantado, junto a la entidad independiente TÜV Rheinland, el sello "Range at Max. Speed". Este procedimiento prueba los patinetes y los exprime al 100% a la velocidad máxima permitida (25 km/h en Europa) y detiene la medición en cuanto el vehículo no es capaz de mantener al menos el 60% de esa velocidad. De este modo, las cifras anunciadas reflejan el rendimiento real que obtendrá el usuario en sus trayectos cotidianos.

Dos perfiles de uso: respuesta todoterreno o viajes de larga distancia

Segway ZT3 MAX

Este patinete está pensado para quienes transitan por carreteras irregulares, vías con adoquines, caminos de tierra o calles con desniveles pronunciados. El ZT3 MAX da un salto importante en rendimiento frente a generaciones anteriores:

Potencia bruta: su motor entrega picos de 2.200 W, lo que le permite subir pendientes de hasta el 30% de inclinación sin perder empuje.

su motor entrega picos de 2.200 W, lo que le permite subir pendientes de hasta el 30% de inclinación sin perder empuje. Amortiguación avanzada: incorpora una doble suspensión hidráulica de dos etapas acompañada de una horquilla delantera de doble corona.

incorpora una doble suspensión hidráulica de dos etapas acompañada de una horquilla delantera de doble corona. Ruedas XL: monta un neumático delantero de 12 pulgadas y uno trasero de 11 pulgadas, diseñados para absorber baches urbanos con firmeza.

monta un neumático delantero de 12 pulgadas y uno trasero de 11 pulgadas, diseñados para absorber baches urbanos con firmeza. Autonomía real: 60 km a la velocidad máxima sostenida de 25 km/h.

Segway ZT3 MAX PVP en Segway — 999,00 € El precio podría variar. Obtenemos comisión por estos enlaces

Ninebot MAX G3 Pro

Diseñado para sustituir los desplazamientos interurbanos o cruzar grandes ciudades de punta a punta sin dependencia del cargador:

Gran capacidad de batería: integra un paquete de 899 Wh (19,2 Ah) que ofrece 80 km de autonomía real a 25 km/h.

integra un paquete de 899 Wh (19,2 Ah) que ofrece 80 km de autonomía real a 25 km/h. Carga simplificada: prescinde de transformadores externos voluminosos; incluye un sistema de carga rápida integrado con cable directo e incluso soporte para carga de doble entrada.

prescinde de transformadores externos voluminosos; incluye un sistema de carga rápida integrado con cable directo e incluso soporte para carga de doble entrada. Cuadro inteligente: cuadro digital con pantalla TFT a color de 2,4 pulgadas que muestra la ruta mediante navegación giro a giro directo en el manillar.

cuadro digital con pantalla TFT a color de 2,4 pulgadas que muestra la ruta mediante navegación giro a giro directo en el manillar. Protección frente al agua: cuenta con certificación IPX6 para el cuerpo general del patinete e IPX7 para la batería, junto con neumáticos autosellantes para evitar sobresaltos por pinchazos.

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Imagen | Segway

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