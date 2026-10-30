¿Un Apple Watch Series 10 por 300 euros menos? Back Market lo tiene entre sus reacondicionados en un estado excelente

Comprar un smartwatch de Apple requiere una inversión que mucha gente no se puede permitir. Ofrecen una serie de funciones fantásticas para aquellos que forman parte de su ecosistema, pero sus precios suelen ser demasiado elevados. No obstante, hay formas de poder acceder a este tipo de productos sin tener que gastar tanto dinero. Hablamos del mercado de reacondicionados, gracias al cual podemos encontrar productos en muy buen estado a cambio de un precio considerablemente más barato. Back Market es el ejemplo perfecto de esto, ya que podemos encontrar opciones como el Apple Watch Series 10 por 285,00 euros.

Una cosa importantísima dentro del mercado de reacondicionados es que se nos transmita la confianza suficiente como para apostar por un modelo que no es nuevo. Back Market cumple a la perfección, ya que no solo cuenta con un equipo de expertos que revisa todos los dispositivos que llegan a sus manos, sino que también nos ofrece 24 meses de garantía, e incluso 30 días de prueba para saber si queremos quedarnos con el producto.

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El Apple Watch Series 10 cuesta prácticamente la mitad en Back Market

A pesar de que no es la última generación de los smartwatch de la compañía de la manzana, el Apple Watch Series 10 sigue siendo una opción muy interesante para el que tenga un iPhone. Su pantalla es más grande que la de la generación anterior, manteniendo una calidad fantástica gracias al panel Retina LTPO3 OLED, así como una resistencia contra arañazos de mucho nivel gracias al cristal de zafiro.

El rendimiento del reloj en cualquier aplicación es impecable, y a nivel deportivo su funcionamiento mejoró muchísimo en comparación con generaciones anteriores. Además, introdujo novedades como la inclusión de sensores de profundidad y temperatura del agua, o un sistema para detectar la apnea del sueño.

Otro detalle donde Apple centró sus esfuerzos fue en mejorar su velocidad de carga. En apenas media hora, podemos pasar del 0% al 80% de la carga. Eso sí, como suele ser habitual en este tipo de dispositivos, la batería total da para un día de uso y poquito más.

Finalmente, al tratarse de un dispositivo reacondicionado, tenemos que hablar del estado del mismo. En este caso, el precio señalado hace referencia al dispositivo en un estado "excelente". Esto quiere decir que apenas tiene marcas de uso, sus piezas han sido totalmente revisadas, la batería es perfecta para el uso diario y que viene con una correa genérica. Además, se trata del modelo GPS con la carcasa de 46 mm y en color negro.

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Imágenes | Back Market, Apple

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