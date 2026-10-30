La tablet con teclado y pantalla 2K que sirve para jugar o trabajar: acaba de bajar de precio con un doblete de descuentos

Hoy en día, las tablets pueden sernos de mucha utilidad a la hora de estudiar o trabajar, ya sea en casa como dispositivo secundario o fuera de ella como dispositivo principal. El modelo Honor Pad 10 es un buen ejemplo para hablar tanto de ello como de buena relación calidad-precio, especialmente si tenemos en cuenta que se encuentra de oferta en MediaMarkt:

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Finalmente, su precio se queda en 237,15 euros.

Grande, potente y con teclado

¿Qué ofrece el Honor Pad 10? Uno de los puntos más llamativos es que incorpora una pantalla con diagonal de 12,1 pulgadas, por lo que se acerca bastante al tamaño que tenemos en muchos ordenadores portátiles (14 pulgadas). Además, su panel IPS ofrece una resolución 2K y una tasa de refresco de 120 Hz, por lo que también es ideal para ver contenido multimedia o jugar a videojuegos.

El cerebro de esta tablet es el Snapdragon 7 Gen 3 de Qualcomm, un procesador que, si bien no es de los más recientes ni de los más potentes, es solvente para el día a día, ya sea con tareas de estudio o de trabajo como en videojuegos en configuraciones de calidad media.

A ello debemos sumarle que cuenta con una configuración de 8 GB de RAM y 256 GB de almacenamiento interno, así como también viene con sistema operativo Android 15 y además incluye un teclado bastante práctico para tomar notas, estudiar o trabajar.

⚡ EN RESUMEN: oferta del Honor Pad 10 hoy ✅ LO MEJOR Su pantalla : es grande y ofrece una buena resolución.

: es grande y ofrece una buena resolución. Incluye teclado. ❌ LO PEOR Sus cámaras .

. El procesador está bien para tareas de estudio o de trabajo, e incluso para videojuegos en calidad media. Pero no para videojuegos demasiado exigentes. 💡 CÓMPRALO SI... Buscas una tablet para utilizar en casa o fuera de ella como sustituto de un ordenador, sobre todo si es para estudio o trabajo puntual. ⛔ NO LO COMPRES SI... Buscas una alternativa completa a un ordenador para trabajar o quieres una tablet que te permita jugar en calidad alta.

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