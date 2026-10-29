Muere Patrick Stewart a los 86 años, el inolvidable capitán Jean-Luc Picard de ‘Star Trek’

Patrick Stewart ha fallecido a los 86 años. El actor británico, cuya interpretación del capitán Jean-Luc Picard en 'Star Trek: La nueva generación' lo convirtió en una figura emblemática de la ciencia ficción, murió el miércoles 28 de octubre en Los Ángeles, según ha informado Associated Press. La noticia también ha sido comunicada a través de su página oficial de Facebook. Stewart, que alcanzó a nuevas generaciones de espectadores interpretando al profesor Charles Xavier en la saga 'X-Men', desarrolló una carrera que abarcó el teatro, la televisión y el cine.

Según ha explicado su portavoz, Kelly Bush Novak, Stewart padecía alzhéimer y demencia con cuerpos de Lewy, dos diagnósticos que no se habían hecho públicos hasta ahora. Su familia describió como breve y conmovedora la etapa en la que convivió con ambas enfermedades y explicó que murió al cuidado de su esposa, Sunny Ozell, rodeado del cariño de familiares y amigos. El comunicado también pide que, en lugar de enviar flores, quienes deseen rendirle homenaje realicen donaciones al fondo de investigación del alzhéimer de Johns Hopkins o a los recursos para cuidadores de la Alzheimer's Foundation of America.

La ciencia ficción fue la que terminó convirtiéndolo en un rostro conocido para millones de espectadores. En 1987 asumió el papel de Jean-Luc Picard en ‘Star Trek: La nueva generación’, una serie que se mantuvo siete años en antena, sumó 178 episodios y dio lugar a cuatro películas. El propio Stewart había contado que, cuando llegó a Hollywood para rodarla, le aseguraron que fracasaría. Ocurrió lo contrario: aquella interpretación, marcada por su formación shakespeariana, acabaría acompañándolo durante décadas, hasta su regreso al personaje en ‘Star Trek: Picard’.

Su carrera también quedó estrechamente ligada al cine de superhéroes gracias a ‘X-Men’, donde interpretó por primera vez al profesor Charles Xavier en el año 2000. Stewart dio vida al líder de los mutantes durante la trilogía original, estrenada entre 2000 y 2006, y continuó apareciendo en distintas entregas de la franquicia. Entre ellas destaca ‘Logan’ (2017), donde su personaje moría. Sin embargo, su recorrido no terminó ahí: regresó en ‘Doctor Strange en el multiverso de la locura’ (2022) y volvió a interpretar al profesor Xavier en ‘Avengers: Doomsday’, una película todavía pendiente de estreno.

Mucho antes de llegar a Hollywood, Patrick Stewart había construido una sólida carrera sobre los escenarios británicos. Creció en Mirfield, una localidad obrera de Yorkshire, y se acercó al teatro a los 12 años, cuando se unió a un grupo de aficionados. Después obtuvo una beca para estudiar en la Bristol Old Vic Theatre School y pasó 14 años en la Royal Shakespeare Company, donde interpretó numerosos personajes clásicos. Su trabajo en ‘Macbeth’ le valió su única nominación a los premios Tony, y en junio de 2010 fue nombrado caballero por Isabel II.

Hugh Jackman recuerda a Patrick Stewart | Pulsa para ver la publicación original en Instagram

La noticia también ha provocado reacciones entre algunos de sus compañeros más conocidos. Hugh Jackman, con quien trabajó en las películas de ‘X-Men’, lo recordó en redes sociales como uno de los grandes del teatro y la pantalla, además de un amigo del que había aprendido mucho.

William Shatner | Pulsa para ver publicación original en Facebook

A esas palabras se sumó William Shatner, protagonista de la serie original de ‘Star Trek’, que lamentó su pérdida y destacó la inteligencia, la elegancia y el profundo sentido de la humanidad que aportaba a todo lo que hacía. Stewart deja una trayectoria que abarcó varias generaciones de espectadores, desde los escenarios de Shakespeare hasta dos de las franquicias más reconocibles del entretenimiento.

Imagen | Paramount Television/Skydance Corporation

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