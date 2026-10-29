La Guerra de las Galaxias real está empeorando tanto que una empresa quiere ponerle "guardaespaldas" a los satélites

Los acercamientos entre satélites con fines defensivos, ofensivos o de espionaje son cada vez más comunes. Generalmente se trata de ensayos, por lo que todos los dispositivos implicados pertenecen a la misma agencia. Sin embargo, todas las alarmas saltaron recientemente cuando se detectó a un satélite ruso acercándose a un satélite de radar de la compañía finlandesa ICEYE, que aporta datos de inteligencia a Ucrania. Es la primera vez que se detecta algo así contra un satélite comercial que apoya a este país . Por eso, sus naciones aliadas han mostrado preocupación y una compañía especializada en limpieza orbital no ha tardado en proponer una solución: una flota de guardaespaldas para satélites militares.

China y Rusia a la cabeza. Si bien son muchos los países que han hecho maniobras de acercamiento en órbita, ninguna ha logrado superar las cualidades de China y Rusia. Como relatan en Space, ambos países tienen la mejor tecnología en ese aspecto; por lo que, si llega el momento de dejar los ensayos y pasar a la acción, estarían en clara ventaja. Por eso, la compañía Astroscale propone crear naves guardaespaldas que protejan a los satélites sin necesidad de acoplarse o capturarlos. Según ha explicado su jefe de defensa, Alex Godfrey, en un evento en Londres, Europa podría ser de los territorios más beneficiados, pues sus tecnologías de acercamiento son mucho más débiles que la rusa o la china.

Su propuesta consiste en desarrollar una flota de naves que protejan a los satélites desde cerca, pero sin necesidad de tocarlos o acoplarse con ellos.

Mucho más barato. Al no ser necesario un acoplamiento más allá de las maniobras de proximidad, la propuesta no es demasiado cara. De hecho, desde Astroscale señalan que poner en marcha estas naves costaría un 1% de lo que cuesta la flota Skynet, usada en Reino Unido para facilitar las comunicaciones en el ámbito militar.

¿Por qué una empresa de limpieza? Astroscale no deja de ser una empresa de limpieza de basura espacial, pero lo cierto es que eso es lo que la hace tan especial. Para poder retirar chatarra de la órbita terrestre, es necesario acercarse mucho a ella. Por eso, esta empresa es muy buena fabricando naves con tecnologías de acercamiento de precisión. En este caso, ni siquiera sería necesario acercarse muchísimo, solo lo justamente necesario.

Antecedentes. La tecnología, en principio, estará basada en la que ya usó Astroscale en su misión ADRAS-J. En este caso, se eligió una pieza de basura espacial real, concretamente la etapa superior descartada de un cohete japonés, y se pusieron a prueba con éxito maniobras de proximidad.

Teniendo en cuenta que parten de un conocimiento que ya se ha probado, la compañía asegura que podría tener lista una primera nave guardaespaldas en solo 3 años. Puesto que el gobierno del Reino Unido promete financiación para el desarrollo del control espacial a partir de 2030, esperan tener un prototipo preparado ese mismo año. Después, si todo va bien, estos guardaespaldas del espacio podrían distribuirse estratégicamente por toda la órbita terrestre.

Imagen | Astroscale

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