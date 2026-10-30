La guerra de Movistar contra el spam telefónico: bloquea un millón de llamadas diarias y ya prepara su escudo para los SMS

Si hay algo que nos pone de acuerdo a todos, es el rechazo a las llamadas spam, ya sean de tipo comercial para intentar venderte algo, o peor aún, las llamadas fraudulentas destinadas a que caigas en alguna clase de estafa.

A pesar de las medidas impuestas por el Gobierno, como el Plan Antiestafas Telefónicas, el registro de alias para los SMS o el prefijo 400, el spam continúa siendo constante (yo misma lo sufro cada dos por tres). Y eso ha obligado a los operadores a mover ficha.

Uno de los más activos en este sentido es Telefónica, que ha bloqueado más de 200 millones de llamadas de voz fraudulentas en apenas año y medio. El pasado mes de marzo, además, Movistar y O2 activaron la herramienta 'Llamadas molestas' para combatir las llamadas comerciales. Y ahora, está trabajando en una nueva funcionalidad que permitirá bloquear también los SMS fraudulentos.

Imagen: Movistar

Solución a nivel de red contra el fraude. Hasta hace poco, la tarea de combatir las llamadas comerciales y/o fraudulentas recaía exclusivamente en el usuario, pero eso ha cambiado en los últimos meses. Ahora, la red de telefonía (fija y móvil) es capaz de detectar, identificar y bloquear ese tipo de llamadas.

En el caso de Telefónica, las medidas para bloquear en red las llamadas fraudulentas maliciosas, con numeración falsa o manipulada, empezaron a aplicarse en marzo de 2025, antes incluso de que entrara en vigor, tres meses después, el Plan Antiestafas telefónicas y por SMS que puso en marcha el Ministerio.

Desde entonces, la teleco española ha bloqueado más de 241 millones de llamadas de voz, lo que representa aproximadamente el 60% del total de llamadas bloqueadas por todos los operadores. Ese porcentaje llegó a ser el 90% en el primer aniversario del Plan Antiestafas, pero poco a poco sus competidores se han ido poniendo las pilas.

También contra las llamadas comerciales. Además de esas medidas contra las llamadas fraudulentas, Movistar y O2 activaron el pasado mes de marzo la funcionalidad 'Llamadas spam', que te avisa de aquellas comunicaciones (comerciales, casi siempre) que puedan considerarse no deseadas. Es muy similar a la advertencia de 'Llamada visible' de Orange o al mensaje de 'Posible spam' de Digi.

La solución de Movistar, además, permite bloquear todas esas llamadas por defecto siempre que el cliente active el bloqueo, algo que ya han hecho más de 1,2 millones de personas a través de la app Mi Movistar o llamando al 1551 en el caso de O2.

Desde el lanzamiento del servicio en marzo, Movistar ha identificado 166 millones de llamadas spam y ha bloqueado más de 15 millones a petición de los clientes, lo que convierte a 'Llamadas spam' en la funcionalidad que más rápidamente se ha adoptado en la historia de Telefónica.

Para que os hagáis una idea, en un día como hoy, y según fuentes consultadas por Xataka, pasan alrededor de 40 millones de llamadas por la red de Telefónica, de las cuales se bloquean automáticamente 1,1 millones por fraude, se detectan aproximadamente 550.000 llamadas posiblemente no deseadas y se marcan como spam unas 470.000. De todas ellas, más de 80.000 son bloqueadas para que no entren en el teléfono del cliente que haya activado el bloqueo. En un solo día. Casi nada.

Imagen: Movistar

El smishing, en el punto de mira. El Plan Antiestafas Telefónicas del Ministerio también pretende combatir el smishing, la técnica que suplanta la identidad de empresas conocidas y organismos oficiales (como la DGT, la AEAT o los bancos) a través de mensajes de texto para engañar a los usuarios.

Desde que entró en vigor la normativa el año pasado, Telefónica ha bloqueado más de 28 millones de SMS fraudulentos, pero sigue siendo insuficiente. Por eso, desde hace unos meses, está trabajando en una nueva funcionalidad para la detección de SMS de contenido sospechoso que estará disponible en los próximos meses.

Para desarrollar esa herramienta, Movistar ha recopilado el consentimiento de miles de clientes que permiten analizar el contenido de los SMS para detectar posibles fraudes, aprender de ello y poder bloquearlos automáticamente en un futuro a corto plazo. Dicho de otra manera, está "entrenando" la herramienta antes de activarla masivamente.

Para respetar la privacidad, el contenido de los SMS se analiza de forma anonimizada y sin almacenamiento de los datos. Si quieres dar tu consentimiento, entra en el área de cliente o en la app Mi Movistar, y accede desde tu perfil al apartado 'Gestiona tu Protección' > 'SMS'. Ahí encontrarás la opción 'Detección avanzada de SMS fraudulentos'.

Imagen de portada | Xataka (editada con ChatGPT)

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