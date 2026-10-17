Hoy entra en vigor el prefijo 400: cómo reconocer y bloquear llamadas comerciales y por qué no acabará (del todo) con el spam

Lo primero de todo: buenos días, porque hoy son mejores que ayer si estás hasta el pie de que te bombardeen con llamadas comerciales, porque hoy sábado 17 de octubre de 2026 entra en vigor la última medida del Ministerio para la Transformación Digital del Gobierno de España contra el spam: desde hoy, las empresas solo pueden hacer llamadas comerciales desde números de nueve dígitos que empiecen por 400. La idea de fondo es sencilla: que antes de descolgar el teléfono sepas si quien te llama, quiere venderte algo.

Lo esencial. Esta nueva medida llega tras la publicación de su resolución en el BOE en abril: ya no hay otro rango de numeración válido para fines comerciales, por muy potencialmente interesantes que sean. Y son unidireccionales: solo sirven para llamarte, no puedes devolverles la llamada por una cuestión de seguridad: así se evitan posibles fraudes derivados de llamar de vuelta a un número desconocido.

Eso sí, hay matices: en plena llamada de atención al cliente podrían informarte de una oferta, pero solo si está relacionada con la resolución de tu consulta, queja o incidencia y además mejoren las condiciones o el precio (como recoge el artículo 16.2 de la Ley 10/2025, la Ley de Servicios de Atención a la Clientela).

Cómo podrás reconocer una llamada comercial. Lo que cambia para el usuario o usuaria es que podrás reconocer una llamada comercial con solo ver el número de teléfono y a partir de ahí, podrás responderla, filtrarla o ignorarla. Es más, hasta podemos solicitarle a nuestro operador que bloquee directamente todas las llamadas entrantes con ese prefijo.

Ojo, que haya un prefijo 400 no garantiza que la llamada sea legítima, pero sí una pista de que la atención al cliente de tu banco, energética u operadora telefónica no va a llamarte desde ahí y si supuestamente lo hace, entonces sospecha. Como no puedes devolver la llamada, tendrías que buscar y recurrir al teléfono oficial de atención al cliente de la empresa. ¿Y si aún así recibo una llamada comercial desde otra numeración no autorizada? Entones puedes interponer una reclamación ante la Oficina de Atención al Usuario de Telecomunicaciones (OAUT) o una denuncia a la CNMC.

Qué número usa cada tipo de llamada. Como introducir prefijos para ayudar a la identificación de llamadas de carácter empresarial no es algo nuevo, hacemos un rápido resumen:

Prefijo 400: las llamadas que hacen las empresas a clientes potenciales para ofrecerles algo.

Prefijos 800 y 900: son prefijos gratuitos de atención al cliente (aunque también pueden ser números cortos o números geográficos), las que sirven para gestiones de contratos en curso.

Las telecos mueven ficha. Los números 400 no se asignan directamente a las empresas, sino a los operadores: la CNMC abrió un plazo inicial de 15 días para solicitarla, con asignación por orden de llegada y en bloques de 1.000 números. Eso sí, como las operadoras son empresas que también llaman para vender, ya han empezado a confirmar los suyos: Movistar ya ha avisado a sus clientes por correo de su nuevo número para ofrecerles descuentos y promociones, el 400 00 1004, que integra su conocido 1004, y recomienda guardarlo en la agenda. Digi ha confirmado que usará los números 400 120 120, 400 120 122, 400 120 131 y 400 120 134 y que además, identificará todas las llamadas comerciales que empiecen por 400 con el aviso "Llamada comercial" en pantalla.

Además, también ha aparecido un servicio llamado SoyYo, al que se han sumado empresas como Repsol, Naturgy y Sabadell, para que puedas comprobar qué empresa llama incluso desde un 400. ¿Y si me intentan vender algo desde otro prefijo? Como explica el ministerio, los operadores tendrán la obligación de bloquear aquellas llamadas comerciales que no procedan de un 400 basándose en patrones de tráfico, como un volumen muy elevado de llamadas, entre otros criterios autorizados por la Secretaría de Estado.

Qué cambia para las empresas. Esta obligación de separar sus comunicaciones comerciales con las de atención al cliente afecta a las empresas sujetas a la Ley 10/2025. En la práctica, quien use centralitas virtuales, dialers o plataformas de comunicaciones tendrá la obligación de comprobar que su proveedor ya tiene numeración 400 asignada y que las campañas de venta salen desde ella.

Como la numeración la tienen los operadores, las empresas dependen de lo que su proveedor haya reservado. No obstante y aunque la medida entra en vigor hoy, la ley da de plazo hasta el 28 de diciembre de 2026 para adaptar la atención a la clientela.

El plan antiestafas del Gobierno de España. La llegada del prefijo 400 complementa el Plan antiestafas telefónicas y por SMS que entró en vigor en mayo del año pasado. Después llegaron medidas como el registro de alias (vigente desde el 15 de septiembre): una base de datos gestionada por la CNMC con los códigos alfanuméricos que usan empresas y administraciones públicas para enviar SMS, MMS o mensajes RCS, lo que en la práctica permite que cualquier persona pueda comprobar quién es el titular de un alias en el buscador.

Malas noticias: va a seguir habiendo spam. El Gobierno de España lleva años intentando erradicar las llamadas spam (un ejemplo, la Ley General de Telecomunicaciones de 2022) y a día de hoy y tras varias intentonas, sigue siendo una asignatura pendiente. Vaya por delante que este nuevo prefijo va a ayudar a identificar y bloquear a quienes cumplen o quieren cumplir la norma, pero alguien con intención de estafar no se identifica así como así.

De hecho, la suplantación del número de origen sigue siendo posible mientras no haya una autenticación de la llamada de extremo a extremo. Además, el bloqueo por patrones de tráfico siempre irá un paso por detrás de quien intente camuflarse: para que tenga un volumen muy elevado de llamadas, antes tiene que hacerlas. Por otro lado, la Ley 10/2025 tampoco aplica a todas las empresas: quedan excluidas las pymes, siempre y cuando no presten servicios de carácter básico de interés general.

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Portada | Iván Linares