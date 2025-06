He tardado menos de una semana en desactivar la función estrella de iOS 26

Llevo desde la noche de la WWDC 25, celebrada el pasado 9 de junio utilizando la beta de iOS 26. Se trata del mayor rediseño del sistema operativo de Apple en años, y de la primera aproximación real a cómo implementará la compañía su inteligencia artificial local en aplicaciones nativas.

Una de las funciones más comentadas era la de la protección anti SPAM. Un sistema que viene para rivalizar con algunos ya existentes, como el de Google, pero de una forma más agresiva y menos inteligente. Tanto, que he tenido que desactivarla tan solo una semana después.

Cómo funciona el filtro de Apple. Dentro de la app Teléfono de Apple, desde iOS 26, hay nuevas formas para filtrar números desconocidos.

Filtrar llamadas entrantes: se filtran las llamadas entrantes de números desconocidos. Quien realiza la llamada tiene que identificarse y, una vez tengamos esa información, podremos escoger descolgar o no.

Enviar todas las llamadas de números desconocidos al buzón de voz.

Silenciar automáticamente todas las llamadas de números desconocidos.

La segunda y tercera opción son bastante agresivas (amén de que la segunda ya estaba presente en versiones anteriores de iOS). La gran novedad está en cómo Apple aplica IA al recibir llamadas, ya que es Siri quien atiende a la persona, no nosotros.

El primer día, el primer aviso. Recibo bastantes llamadas a la semana, más de las que me gustaría. Principalmente, de empresas de mensajería que me contactan para saber si estoy en casa. Analizo smartphones en Xataka y las distintas empresas de paquetería llaman prácticamente a diario. Desde números que no tengo guardados, claro.

No tardé en darme cuenta de que me estaban llamando de una empresa de paquetería, y el repartidor no estaba respondiendo a las preguntas de Siri. ¿Cómo lo sé? Por cómo funciona esta nueva característica.

Gracias, no cuelgues. Cuando alguien con número desconocido nos llama, Siri le pide que se identifique y explique el motivo de la llamada. No hace falta ser demasiado explícito: basta con decir "Soy Ricardo, es importante". Pero aquí hay dos cuestiones.

La primera es que el iPhone notifica de forma discreta cuando el filtro está activo, con una vibración mínima que no vamos a notar. La segunda es que, si la persona no se identifica, el teléfono no empieza a sonar hasta pasados 20 segundos.

Un filtro que no filtra tanto. Si la llamada es urgente, es más que probable que cuelguen. Es justo lo que me pasó esta semana, tanto con los repartidores como con una llamada que recibí de mi centro de salud. Después de que un robot (Siri) te pregunte que qué quieres, si no estás dispuesto (o no puedes) responder en ese momento a la pregunta, es difícil estar 20 segundos esperando a que el teléfono empiece a sonarle a la otra persona.

Vi perfectamente cómo el repartidor colgaba antes de que empezase a sonar y, tras preguntarle (tuve que llamarle después), me comentó que no sabía si se trataba de algún tipo de estafa.

Normalizar que te lo coja Siri. No será fácil normalizar que Siri te coja el teléfono. Sería necesario que prácticamente todos los usuarios de Apple activasen esta función, y que los usuarios entendiesen que cada vez que llamas a un iPhone, tienes que pasar por Siri.

Se pierde, asimismo, el factor más importante de la llamada urgente: la inmediatez. Casos de accidente en los que te llaman con números desconocidos, consultas médicas... A nadie le gustan las llamadas de números desconocidos, pero filtrarlas todas, independientemente de que tengan fines publicitarios o no, es matar moscas a cañonazos.

Google lo hace mucho mejor. Google lleva años filtrando llamadas sospechosas de fraude o SPAM indicando, precisamente, que las llamadas son SPAM. Si nos llamada un número con fines comerciales o fraudulentos, Google utiliza su modelo de IA para analizar en la nube de dónde viene dicho número.

En el caso de que no tengamos claro quién nos llama, no tenemos más que darle a filtrar para que el Asistente de Google haga exactamente lo mismo que hace Apple: preguntarle al interlocutor quién es y el motivo de su llamada. Es un filtro prácticamente infalible para llamadas comerciales y fraudulentas pero en el que en todo momento nos estamos enterando de si nos llaman o no.

