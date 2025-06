Las llamadas spam son un problemón para todo el mundo y Apple lo sabe. Su solución con iOS 26 ha sido pasarse de frenada

Te suena el móvil y es un número desconocido. Las posibilidades de que al otro lado haya un comercial queriendo venderte la última superoferta de fibra son altas o, en el peor de los casos, podría ser un estafador haciéndose pasar por tu banco. Llevamos años hablando del problema de las llamadas spam y fraudulentas y hasta ahora nadie ha dado con una solución 100% efectiva. Ayer Apple nos presentó iOS 26, una renovación que ya hemos podido probar y con una novedad que va en esta línea, aunque la solución que proponen es bastante más agresiva que las de la competencia.

El problema de las llamadas no deseadas. Las llamadas comerciales molestan. Son abundantes y parece que tengan la habilidad para llamarnos cuando peor nos viene. Hasta el Gobierno ha tomado cartas en el asunto y desde hace unos días, están prohibidas las llamadas comerciales desde números de móvil 600 o 700. Pero más allá de que nos despierten de la siesta para mejorar nuestra tarifa de luz, el verdadero problema está en el fraude telefónico.

Los SMS fraudulentos son incesantes, pero las estafas también llegan por llamada. Mediante técnicas de vishing y spoofing telefónico hemos visto como pueden vaciarte la cuenta haciéndose pasar por tu banco. Ante estafas tan elaboradas tanto las entidades como el Gobierno han empezado a tomarse en serio el problema, pero pese a los esfuerzos, aún no podemos hablar de la solución definitiva.

Cómo funciona el filtro de llamadas de Apple. iOS 26 traerá novedades en la app Teléfono y una de ellas es el Filtro de llamadas, que en Xataka ya hemos probado. Si recibes una llamada de un número desconocido, el iPhone automáticamente activa lo que denominan Buzón de voz en vivo que le pregunta al interlocutor quién es y el motivo de la llamada. Una vez se haya identificado, en nuestra pantalla aparece la llamada y podemos ver los detalles que ha facilitado, así podemos elegir si responder o no. Si no respondemos, el iPhone le dirá a quien nos llama que no estamos disponibles y le permitirá grabar un segundo mensaje. Por cierto, quien atiende al teléfono antes que nosotros es la voz de Siri.

Así aparecen las llamadas de números desconocidos una vez el iPhone solicita más información.

La propuesta de Apple es muy distinta a lo que veníamos viendo en la competencia. Aquí no hay un filtro como tal, si activamos el Buzón de voz en vivo afectará a todas las llamadas que nos lleguen de números desconocidos. Lo único que podemos elegir es si las llamadas serán derivadas a Siri para que solicite más información, al buzón de voz o se irán a la lista de números desconocidos.

Las opciones de configuración que ofrece Apple.

El approach de Android es más flexible e inteligente. Hace mucho que Android cuenta con funciones para luchar contra el spam telefónico. Si usamos la app Teléfono de Google tenemos distintas herramientas para luchar con las llamadas no deseadas. Cuenta con un identificador de llamadas que nos dice si nos llaman de algún negocio que esté en la base de datos de Google y también si un número es sospechoso de spam. Tampoco es infalible y hay veces que se cuela alguna llamada. Si sucede, nos permite marcar como spam el número.

Como exclusiva de los Pixel tenemos Call Assist, que funciona de forma similar al Buzón de voz en vivo de Apple. Si elegimos filtrar la llamada, Google Assistant preguntará por el motivo de la llamada y nos ofrecerá una transcripción. Hay mucho parecido, pero una diferencia importante: nosotros elegimos qué filtrar y en pantalla veremos antes si un número es sospechoso de spam, mientras que Apple trata igual a todos los números desconocidos.

Así alertará Android de las estafas. Imagen: Google

Con Android 16, Google quiere ir más allá y se implementarán funciones enfocadas a luchar con las estafas telefónicas, como impedirnos desactivar Google Play Protect o instalar apps desde el navegador. También será capaz de detectar estafas financieras y nos alertará con un aviso en pantalla.

Los daños colaterales. Apple vende su filtro de llamadas como la solución para eliminar las interrupciones y en este sentido es efectiva, pero también puede suponer un problema porque no todas las llamadas de números desconocidos son descartables. ¿Cuántas personas colgarán al escuchar la voz de Siri preguntándole por qué nos llama? Incluso aunque se normalice, sigue siendo muy poco práctico e incluso contraproducente en ciertos escenarios como una emergencia o si nos llama el médico.

Una solución intermedia. Como decíamos, Android no es infalible bloqueando el spam, pero sí tiene cierta inteligencia detrás (y más va a tener cuando llegue Android 16), mientras que Apple opta por pasarse de frenada. Quizás la salida esté en encontrar una solución a medio camino entre las dos donde podamos tener más flexibilidad a la hora de limitar las llamadas sin arriesgarnos a perder alguna importante.

Imagen | Ricardo Aguilar (Xataka)

