Llamadas de spam en tu móvil: cómo bloquearlas en Android e iOS

Vamos a explicarte lo que puedes hacer en tu móvil para bloquear las llamadas comerciales y de spam, que de vez en cuando pueden acabar siendo demasiado molestas. Nos vamos a centrar en las funciones nativas que ofrecen tanto Android como iOS, esas con las que puedes bloquear o silenciar llamadas.

Al final del artículo, también mencionaremos las típicas aplicaciones de terceros para identificar llamadas de spam. Sin embargo, no son buenas para la privacidad, ya que estarás permitiendo que rastreen todas las llamadas que haces con tu teléfono, y esto siempre es peligroso.

Desactiva las llamadas de Spam en Android

Android es el sistema operativo donde puedes bloquear el Spam de forma más efectiva. Para ello, abre la aplicación de Teléfono de Google, que debería estar configurada como tu aplicación de teléfono principal. Si no la tienes puedes descargarla en Google Play. Es posible que la aplicación nativa de otros fabricantes tenga alguna opción similar, pero en este caso tendrías que buscarla tú, y no siempre estará.

Una vez hayas abierto la aplicación, tienes que pulsar en el botón de menú en la esquina superior derecha, que tiene el icono de tres puntos. Se abrirá un pequeño menú, donde tienes que pulsar en la opción de Ajustes que te aparecerá en segundo lugar, y que te llevará a la configuración de las funciones de llamada.

Cuando entres en los ajustes de la aplicación de teléfono, tienes que ir al apartado llamado Asistencial que tienes arriba del todo. En este apartado, tienes que pulsar en la opción de Identificación de llamada y spam, que será la única que aparece en él.

Entrarás en una pantalla en la que puedes activar todas las opciones que hay, ya que todas sirven para ayudarte con el Spam. Con la primera y la tercera podrás ver cuando te llama si el número está considerado spam o no, y con la segunda harás que estos números que Google identifique como spam te llamen.

Bloquea números ocultos en Android

Android también tiene un método con el que puedes bloquear las llamadas de números desconocidos, para evitar que el Spam te llegue a través de números ocultos. Para hacerlo, entra en los ajustes de la aplicación Teléfono de Google, y dentro de ellos pulsa sobre la opción de Números bloqueados que aparece en el apartado General.

Aquí dentro, vas a poder activar el bloqueo de llamadas de números desconocidos, de forma que ya no recibas más llamadas de números ocultos. Eso sí, este bloqueo no diferencia llamadas importantes del spam, por lo que podrías perderte alguna llamada importante.

Silencia números desconocidos en iOS

En iOS no vas a poder bloquear spam ni teléfonos desconocidos, y lo único que podrás hacer es silenciar los números desconocidos. Por lo tanto, las llamadas de números desconocidos te podrán llamar, pero no sonarán no te molestarán. Para ello, entra en los ajustes de tu iPhone y pulsa en la sección de Teléfono que hay en ellos. La sección tiene el icono de tu aplicación de llamadas.

Dentro de los ajustes de teléfono, baja un poco y pulsa en la opción de Silenciar desconocidos que te aparecerá un poco más abajo. También es útil tener activada la opción de Mostrar ID de llamada.

Ahora, simplemente tienes que activar la opción de Silenciar desconocidos. A partir de ahora, todos los números desconocidos que te llamen tendrán sus llamadas silenciadas. El resto de llamadas de tus contactos sonarán con total normalidad.

Sobre aplicaciones de terceros

Existen aplicaciones de terceros como TrueCaller que pueden ayudarte a identificar mejor quién te llama y a bloquear los números de publicidad. Su funcionamiento es el de instalarse en los máximos teléfonos que sea posible y recopilar sus datos de llamadas y sus agendas, para hacer con esos una base de datos donde identificar números fraudulentos, de negocios, y diferenciarlos de los demás.

Estas aplicaciones no son recomendables si quieres conservar tu privacidad y la de tus contactos. Sin embargo, pueden ser útiles si te están friendo a llamadas. La más popular para iOS y Android es TrueCaller. También hay otros como Call Blocker que puedes utilizar en ambos dispositivos.