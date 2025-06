Ya sabemos en qué parte de 2026 llegará la nueva Siri, según Bloomberg: Apple ha puesto fecha interna a su gran salto en IA

Siri, tal y como la conocemos, sigue cumpliendo su función, pero lleva tiempo sin experimentar un salto evolutivo importante. El avance de la inteligencia artificial generativa en los últimos años ha cambiado el panorama: nos ha enseñado lo que es posible y ha elevado el listón. Muchos usuarios hemos empezado a esperar algo más. Una Siri más fluida, más intuitiva.

Esa idea comenzó a tomar forma en la WWDC de 2024, cuando Apple presentó Apple Intelligence. Entre sus muchas funciones, una destacaba: una nueva Siri rediseñada, capaz de entender nuestras consultas basándose no solo en lo que decimos, sino también en lo que ocurre en pantalla y en el uso que hacemos del iPhone. Una Siri que, por fin, iba a dar el salto.

Un salto pendiente. En marzo, la propia Apple reconoció que estas funciones no estarían listas hasta 2026. Y en la conferencia de desarrolladores celebrada esta semana, no hubo novedades. En una entrevista posterior, Craig Federighi explicó que, aunque tenían una versión funcional, decidieron no lanzarla porque no alcanzaba el nivel de fiabilidad que Apple considera aceptable:

“Habría sido más decepcionante lanzar algo que no cumplía con nuestro estándar de calidad. Tomamos la decisión que creímos mejor. Y la volvería a tomar”.

Nueva ventana en el horizonte: primavera de 2026. Aunque no hay comunicación oficial, Bloomberg ha publicado que Apple se ha marcado como objetivo interno la primavera de 2026. Según las fuentes consultadas por Mark Gurman, la compañía prevé lanzar la nueva Siri junto con iOS 26.4, una actualización que normalmente llega en marzo. Es la misma ventana de lanzamiento que se ha utilizado en años anteriores con iOS 17.4 y iOS 18.4.

Ese calendario, sin embargo, está lejos de estar cerrado. Las fuentes insisten en que todo dependerá de cómo evolucione el desarrollo en las próximas semanas. Si el avance es sólido, no se descarta que Apple muestre una versión preliminar junto al nuevo iPhone este otoño. Pero, a día de hoy, no hay decisiones definitivas.

Desafíos técnicos. La nueva Siri no solo es una actualización. Internamente, el cambio ha sido profundo. Según el medio estadounidense, uno de los mayores desafíos fue la convivencia entre dos arquitecturas: el sistema clásico de Siri, que sigue gestionando tareas básicas como los temporizadores, y el nuevo motor de IA que debía encargarse de las funciones más avanzadas.

El rediseño trajo cambios en el organigrama. John Giannandrea, hasta ahora responsable de Siri, perdió el control de los productos de consumo. El proyecto quedó en manos de Mike Rockwell, creador del Vision Pro, y Craig Federighi. Rockwell lidera actualmente el desarrollo de Siri LLM, el sistema interno que dará soporte a las nuevas funciones.

La estrategia de Apple. En la presentación de esta semana, Apple apostó por mostrar Liquid Glass y mejoras funcionales en sus sistemas operativos. Hubo novedades en iOS, iPadOS y macOS, y también en IA: modelos de lenguaje abiertos a desarrolladores, detección de llamadas spam, pero nada de la nueva Siri.

De momento, lo único que se sabe con certeza es que no habrá nueva Siri en 2025. Y que, si todo va bien, podríamos verla en primavera de 2026.

