Todos los operadores están avisando de un cambio en sus condiciones. Te afecta y la culpa es de la nueva Ley

Es muy probable que, en las últimas semanas, tu operador te haya mandado un SMS o un correo electrónico avisándote de un cambio de condiciones relacionado con la Ley 11/2022 General de Telecomunicaciones. Quizá lo incluyera en la última factura de teléfono o puede que lo hiciera hace tres meses, cuando dicha Ley fue aprobada por el Gobierno y publicada en el BOE.

Ya lo hemos visto en Movistar, en O2, en Vodafone... Y es que todos los operadores están obligados a modificar las condiciones de los contratos para adecuarlos a la nueva Ley. Pero, ¿en qué consisten los cambios? En la mayoría de los casos, tienen que ver con la duración máxima de dicho contrato, que pasa a ser de 24 meses, pero también hay quien ha aprovechado la ocasión para meter alguna cláusula adicional. Vamos a verlo.

Pepephone, uno de los primeros

El pasado mes de junio, el Gobierno aprobó la nueva Ley General de Telecomunicaciones, que, entre otras cosas, suponía el adiós definitivo a las cabinas y guías telefónicas dentro de la actualización del servicio universal.

Además, esta nueva Ley introducía varias medidas enfocadas a reforzar los derechos de los usuarios en temas como la permanencia, las portabilidades o la privacidad. Fue publicada en el BOE el 28 de junio y entró en vigor al día siguiente, pero los operadores contaban con un plazo de cuatro meses para adecuar los contratos de sus clientes actuales a la nueva normativa.

Correo electrónico que Pepephone envió a sus clientes

Uno de los primeros en avisar a sus clientes y en poner en marcha los cambios oportunos, fue Pepephone. Por medio de un correo electrónico enviado a sus usuarios, el operador del Grupo MásMóvil comunicó un par de actualizaciones en sus Condiciones Generales que entrarían en vigor el 29 de agosto:

Duración máxima de 24 meses : "los contratos tendrán una duración de 24 meses, prorrogándose automáticamente si no hay ningún cambio por parte del cliente". Ninguna de las tarifas de Pepephone tiene permanencia, así que el cambio no afecta a los clientes, pueden darse de baja cuando quieran.

Costes por impago: "en caso de producirse un impago en la factura por parte del cliente, desde Pepephone podremos cobrarte los gastos generados por esta falta de pago, así como los costes que se deriven de la devolución del recibo y los costes de reconexión". Estos costes sustituyen al interés de demora que había hasta ahora y que Pepephone no aplicaba, así que se compromete a no reclamar tampoco los nuevos costes.

Al margen de esos dos cambios, Pepephone también informaba que un cambio en el formato de esas condiciones para hacerlas más sencillas de entender.

Cambios en Movistar y O2

Algo parecido sucedía en O2, que envío un correo a sus clientes a mediados de septiembre avisando de los cambios que iba a aplicar. En este caso, también se hacía referencia a la duración máxima del servicio contratado, que antes era indefinida sin permanencia y ahora pasaba a limitarse a 24 meses con renovación automática de otros 24 meses.

Al finalizar ese periodo, se recoge la posibilidad de rescindirlo sin penalización, pero en O2 tampoco hay permanencia, así que, en este sentido, no cambia nada para sus clientes. Asimismo, la segunda marca de Telefónica avisaba de un par de cambios menores referentes a su compromiso con el medio ambiente y al apartado 'Protección de datos', donde se han actualizado las direcciones y se ha incluido un email específico para la gestión de las bajas: bajas@o2online.es

Correo electrónico que O2 envió a sus clientes

Hablando de Telefónica, Movistar también ha ido avisando en septiembre a través de SMS o correos electrónicos de los cambios que introducirá el 29 de octubre. En este caso, el cambio más importante también es el de la duración máxima del contrato de 24 meses porque, aunque Movistar no tiene permanencia en sus tarifas, sí que afecta a aquellos que hayan adquirido uno de los dispositivos que el operador ofrece desde 0 euros al mes.

Además, Movistar ha actualizado su política de privacidad y protección de datos, permitiendo, por ejemplo, contactar con los clientes como mínimo una vez al año, para informarles y/u ofrecerles las mejores tarifas existentes.

Cambios en Vodafone y Lowi

Y de Movistar pasamos a Vodafone, uno de los operadores que más polémica a levantado con sus cambios. El operador inglés también hace alusión a la duración máxima de 24 meses y a la posibilidad de darse de baja tras ese periodo sin pagar ningún coste adicional y sin necesidad de un mes de preaviso.

SMS que Vodafone ha enviado a sus clientes

Sin embargo, como ya os adelantamos, Vodafone ha aprovechado este cambio de condiciones para introducir una cláusula de actualización automática de tarifas conforme al IPC interanual promedio (igual que Avatel). También ha modificado la política de privacidad para informarte de que, si das tu consentimiento expreso cuando te lo pida el operador, éste podrá comunicarte ofertas de otras empresas del Grupo Vodafone.

Esto último también lo hemos visto en Lowi, que advierte a sus clientes que próximamente les solicitará permiso para que otras empresas del Grupo puedan hacerles ofertas. En ese aviso, que Lowi envió a sus usuarios en torno al 20 de septiembre, también les explica que, a partir de ahora, los contratos tendrán una duración de 24 meses (hasta ahora no se especificaba nada sobre ello).

Comunicado de Lowi a sus clientes explicando los cambios

Tras ese periodo, Lowi te avisará y, si no te opones, se renovará automáticamente por otros 24 meses. Hay que recordar, no obstante, que Lowi sólo tiene permanencia de tres meses en sus tarifas de fibra, así que en el resto, puedes irte cuando quieras. Y aunque la Ley permite al operador exigir un preaviso de un mes, Lowi se compromete a no pedirlo.

Cambios en Orange y Jazztel

Orange también está enviando ya el correspondiente email a sus clientes informando de la entrada en vigor de la nueva Ley y de los cambios que aplicará en sus condiciones a partir del 30 de octubre. En este caso, Orange también recoge la cláusula que hace referencia a los 24 meses de duración máxima, prorrogables si el cliente no dice lo contrario.

Correo electrónico que Orange está enviando a sus clientes

Sobre el mes de preaviso que permite la Ley, Orange asegura que sólo exigirá comunicar la baja con dos días de antelación. En prepago, el contrato tendrá una vigencia de 6 meses a contar desde que se efectúe la primera llamada o conexión o desde la última recarga, y se prorrogará automáticamente por idénticos periodos de 6 meses con cada recarga.

Más de lo mismo en Jazztel, otra de las marcas de Orange España. Hasta ahora sus contratos tenían duración indefinida y pasará a ser de 24 meses a contar desde el 30 de octubre. Jazztel se compromete a avisarte cuando se acerque la fecha de finalización y, salvo que digas lo contrario, se renovará automáticamente. Al igual que Orange, sólo exigirá dos días de preaviso para darte de baja. Simyo no ha empezado aún a enviar el aviso a sus clientes, pero nos aseguran que lo harán en breve.

El tope de 24 meses es la clave

En definitiva, como hemos visto, la nueva Ley 11/2022 General de Telecomunicaciones es de aplicación para todos los operadores, así que todos se han visto obligados a modificar las condiciones del contrato para adecuarse a ella. Algunos lo hicieron al principio, mientras que otros lo han dejado para el final, pero todos tienen que estar listos para el 30 de octubre.

En la mayoría de casos, el cambio más importante tiene que ver con definir la duración máxima de los contratos, que ahora pasa a ser de 24 meses. En los operadores que tengan permanencia, ese será el límite. En los que no, no cambia nada para el usuario. También se recoge la posibilidad de rescindir el contrato sin penalización cuando finalice ese periodo.

La Ley permite a los operadores pedir un mes de preaviso para darte de baja, pero la mayoría de ellos no va a exigirlo (DAZN, por ejemplo, sí que se ha acogido a ello y ahora la cancelación de la cuenta tarda 30 días en hacerse efectiva). Otra tónica general es la modificación de algunas cláusulas relacionadas con la privacidad o la protección de datos, y la mejora de la redacción para hacerlo todo más claro y sencillo de entender.

Vodafone y Avatel ha aprovechado el cambio de condiciones para incluir la polémica cláusula del IPC, algo que, por otra parte, ya contemplaban Movistar y O2 en sus contratos (aunque no lo estaban aplicando). Y estos son, a grandes rasgos, los cambios más importantes. La mayoría de operadores han enviado ya un aviso a sus clientes, y si no lo han hecho, lo harán en breve. Como siempre hacemos, te aconsejamos leerlo detenidamente, ya sabes que la letra pequeña puede ser muy traicionera.