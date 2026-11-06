El TCL C7L es un televisor Mini LED de gama alta que cae de precio antes del Black Friday: tiene 144 Hz y es ideal para salones luminosos

El Black Friday está a la vuelta de la esquina, aunque muchas tiendas ya han comenzado con sus ofertas. Es un momento ideal para renovar televisor, ya sea porque el que tienes acumula muchos años en tu salón o porque simplemente buscas una mejor experiencia o una diagonal mayor. De entre todas las opciones que hay ahora mismo disponibles, una de las más interesantes por precio y prestaciones es el TCL C7L: una opción todoterreno que parte en El Corte Inglés desde los 699 euros. Y te vamos a contar los motivos de ello.

TV SQD-MiniLED 139cm (55") TCL 55C7L 55", 4K HDR 2700 nits, Google TV, 144Hz, Dolby Vision & Atmos, Audio by Bang & Olufsen - Acero oscuro Hoy en El Corte Inglés — 699,00 € El precio podría variar. Obtenemos comisión por estos enlaces

TCL C7L: ¿Qué ventajas tiene un televisor MiniLED frente a uno LED convencional?

El TCL C7L es un televisor con retroiluminación MiniLED. Esto ya supone un salto de calidad importante frente a los televisores LED convencionales, cuya retroiluminación cuenta con diodos mucho más grandes y limitados, lo que implica un control de la luz menos preciso. El salto al MiniLED implica diodos muchos más pequeños y en mayor cantidad, por lo que hay un control mucho más preciso de la iluminación.

Un ejemplo sencillo para entender la diferencia: imagina una película con una escena oscura. Lo ideal es que el negro del fondo se mantenga lo más oscuro posible y ahí, los televisores LED suelen mostrarlo de un color grisáceo. Los televisores MiniLED, al tener diodos más pequeños, tienen mayor control a la hora de iluminar o apagar ciertas zonas del televisor, consiguiendo así un negro más profundo. Esto se debe también a su arqutectura FALD, que alcanza hasta 1.352 zonas de atenuación local en el modelo de 75 pulgadas (1.152 en el de 65 y 800 en el de 55).

Este TCL une la retroiluminación MiniLED a los llamados Super Quantum Dots (de ahí las siglas 'SQD' que acompañan al nombre del modelo) y a un Ultra Color Filter. Estas tecnologías, en esencia, están pensadas para que los colores en pantalla sean más precisos y cercanos la realidad.

Para terminar, otra característica muy importante de la retroiluminación MiniLED: un nivel de brillo muy alto. Este TCL C7L tiene un pico de brillo máximo de hasta 3.000 nits para los modelos de 65 y 75 pulgadas (llega hasta los 2.700 nits en el modelo de 55 pulgadas). Esto hace que ofrezca un rendimiento excelente en altas luces HDR incluso en salones muy luminosos. Cabe destacar que también cuenta con 144 Hz de tasa de refresco nativa, lo que lo hace ideal para gaming.

Tres tamaños para que puedas elegir el que mejor se adapta a tu casa

Si te has decidido a hacerte con esta tele TCL, lo que te queda es elegir que diagonal se adapta mejor a tus necesidades. El C7L está disponible en tres tamaños diferentes: 55, 65 y 75 pulgadas. La primera diagonal está pensada para espacios pequeños o medianos, mientras que las 65 pulgadas suponen una opción versátil para disfrutar de todo tipo de contenidos.

TV SQD-MiniLED 189cm (75") TCL 75C7L, 4K HDR 3000 nits, Google TV, 144Hz, Dolby Vision & Atmos, Audio by Bang & Olufsen - Acero oscuro Hoy en El Corte Inglés — 1.299,00 € El precio podría variar. Obtenemos comisión por estos enlaces

Si tienes un salón amplio y buscas una experiencia inmersiva, las 75 pulgadas te pueden encajar muy bien. El precio de este modelo en El Corte Inglés es de 1.299 euros actualmente, por lo que cuenta con un descuento de 300 euros. Independientemente de cuál se adapte mejor a ti, está claro que este Black Friday es un momento ideal para dar el salto a un nuevo televisor. Y este TCL C7L es una opción todoterreno que puedes elegir en tres diagonales diferentes.

Algunos de los enlaces de este artículo son afiliados y pueden reportar un beneficio a Xataka. En caso de no disponibilidad, las ofertas pueden variar.

Imágenes | TCL

En Xataka | Mejores televisores en calidad precio. Cuál comprar y siete smart TV 4K recomendados

En Xataka | Las mejores teles para jugar y exprimir tu PS5 o Xbox Series X