Las mejores ofertas de las primeras campañas del Black Friday: Cazando Gangas en tecnología, hoy 6 de noviembre

Noviembre ha comenzado por todo lo alto con las primeras campañas del Black Friday de tiendas como MediaMarkt, Amazon o El Corte Inglés, entre muchas otras. Todavía quedan varias semanas para que se celebre el Viernes Negro, pero ya tenemos un adelanto con mucho descuentos en tecnología. Por este motivo, vamos a repasar los mejores chollos que están disponibles por el momento.

Google Pixel 11 por 799 euros, un móvil de gama alta que es compacto y que hace muy buenas fotos.

por 799 euros, un móvil de gama alta que es compacto y que hace muy buenas fotos. Sony HTS40R por 193 euros, una barra de sonido con subwoofer y varios altavoces traseros.

por 193 euros, una barra de sonido con subwoofer y varios altavoces traseros. LG Smart Monitor Swing por 499 euros, un monitor que puedes llevarte a cualquier habitación.

por 499 euros, un monitor que puedes llevarte a cualquier habitación. Xiaomi TV Max por 799 euros, un enorme televisor para el salón.

por 799 euros, un enorme televisor para el salón. Western Digital WD Easystore Desktop por 479 euros, un disco duro con una gran capacidad de almacenamiento.

Google Pixel 11

El Google Pixel 11 ha ido recibiendo varias ofertas durante las últimas semanas y ahora lo podemos encontrar en MediaMarkt (y otras tiendas) por un precio de 479 euros. Se trata de un móvil pequeño con pantalla de 6,3 pulgadas que cuenta con un buen apartado fotográfico, sobre todo por la fotografía computacional. Tiene 256 GB de almacenamiento interno y su software estará actualizado durante muchos años.

Sony HTS40R

Si a nuestra tele le falta potencia o calidad de audio y además queremos que sea capaz de ofrecer una experiencia envolvente al ver una peli o serie, una barra de sonido es una buena opción de compra. Si está de oferta, como la Sony HTS40R, mucho mejor. Este modelo que ahora se encuentra en MediaMarkt por 193 euros destaca por contar con un subwoofer inalámbrico y un par de altavoces traseros, es compatible con Dolby Digital y ofrece una potencia de 600W a 5.1 canales.

LG Smart Monitor Swing

Si queremos tener un monitor que podamos utilizar no solo en el despacho, sino también en otras habitaciones de la casa, el LG Smart Monitor Swing ha bajado hasta los 499 euros. Se trata de un monitor que incorpora un soporte de pie con ruedas, por lo que se puede llevar a la cocina para ver recetas en el monitor o al dormitorio para disfrutar de contenido multimedia. Trae un panel de 32 pulgadas con resolución 4K y tasa de refresco de 60 Hz y cuenta con tratamiento antirreflejos.

En El Corte Inglés hay otro modelo muy parecido, pero con resolución Full HD, que tiene un precio de 399 euros.

Xiaomi TV Max

En cambio, si lo que queremos tener es un buen, y enorme, televisor en el salón, MediaMarkt tiene ahora mismo de oferta el Xiaomi TV Max en su configuración que trae una pantalla de 85 pulgadas, que ha bajado hasta los 799 euros. Su panel QLED ofrece una tasa e refresco de hasta 144 Hz, es compatible con Dolby Vision y los altavoces son compatibles con Dolby Atmos.

Xiaomi TV Max (85 pulgadas) PVP en MediaMarkt — 799,00 € El precio podría variar. Obtenemos comisión por estos enlaces

Western Digital WD Easystore Desktop

Por último, si queremos un buen disco duro que tenga espacio para "dar y regalar", también MediaMarkt ha bajado el precio del Western Digital WD Easystore Desktop hasta los 479 euros. Lo más destacable es que cuenta con 18 TB, por lo que podemos guardar muchísimas fotos, vídeos y archivos. Pero, además, también se trata de un disco duro compacto, aunque es de sobremesa y no portátil.

Algunos de los enlaces de este artículo son afiliados y pueden reportar un beneficio a Xataka. En caso de no disponibilidad, las ofertas pueden variar.

Imágenes | Google, Sony, LG, Xiaomi, Western Digital

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