Una empresa contrató a un trabajador, despidió al jefe que lo seleccionó y se olvidó de él: ha estado siete meses cobrando sin trabajar

Hay quien sueña con ser su propio jefe, pero en realidad, hay algo mejor. No trabajar en una gran empresa sin que nadie te mande trabajo y cobrar un buen salario por ello. ¿Renunciarías a un empleo así?

Eso so es exactamente lo que le sucedió a un usuario de Reddit que contó su experiencia en un empleo en el que llevaba siete meses "trabajando" sin hacer absolutamente nada.

Imagina ser contratado por una importante compañía en la que vas a cobrar un buen salario pero, cuando llega la hora de incorporarte y que te asignen tus tareas, nadie lo hace. Te pagan por no hacer nada durante toda tu jornada. Pese a todo, el empleado se mostraba satisfecho de su trabajo: "No voy a conseguir un segundo trabajo mientras hago esto. Soy un vago de remate y ni siquiera quiero hacer este trabajo, ni hablemos de un segundo".

Un limbo laboral con sueldo pero sin tareas

El empleado contaba en su publicación que en 2022 le contrataron en una de las inmobiliarias más grandes del mundo para un puesto administrativo con un salario que casi alcanzaba las seis cifras.

Sin embargo, una semana antes de incorporarse a la oficina, la persona que le había contratado fue despedida. De hecho, en su primer día de trabajo, alguien de otro departamento tuvo que mostrarle cuál era su mesa porque nadie le esperaba. "Llevo meses sentado en una oficina detrás del despacho que ocupaba la mujer que me contrató, completamente solo".

Esta inesperada situación dejó al nuevo empleado sin un superior directo que le supervisara, y sin tareas claramente definidas desde el primer día. Ante una situación tan insólita (y algo de aburrimiento), el empleado trató de contactar con otros responsables y jefes de departamento advirtiéndoles de su peculiar situación. No obstante, sus peticiones no obtuvieron respuesta, y continuó llevando a cabo tareas mínimas que ha asumido por su cuenta.

Su única actividad oficial es elaborar unas hojas de cálculo sobre la nómina del equipo, algo en lo que no empleaba más de 15 minutos a la semana. Después, enviaba esos documentos al jefe de departamento y le adjuntaba una copia oculta al coordinador de la oficina, solo para guardar las apariencias y dejar constancia de que estaba cumpliendo puntualmente con sus tareas asignadas.

Un empleado modélico

A pesar de la ausencia total de tareas y supervisión de su jornada laboral, el empleado optó por cumplir religiosamente con su horario laboral para que nadie levantara la liebre de su "limbo" laboral.

El empleado explicaba que, para dejar constancia siempre registraba de su asistencia. Acude a la oficina tres días por semana para validar su credencial y cumple el horario acordado en su contrato. Aun así, el empleado confiesa que algunos días salía temprano. Asumimos, eso sí, que lo hará sin dejar tareas pendientes.

Su empresa aplica un modelo de jornada híbrida, por lo que los otros dos días restantes, hace "su trabajo" desde casa.

El empleado asegura que durante el tiempo que lleva en la empresa siempre ha recibido su salario puntualmente, a pesar de no tener responsabilidades reales. "Me pagan cada mes, aunque apenas tengo trabajo. Nadie parece darse cuenta de que existo", comenta en su publicación.

Según comentaba a otros usuarios, cuando necesita algún día libre, envía una solicitud a través de una aplicación y alguien en recursos humanos la aprueba sin mayores problemas. Pero "no he hablado con nadie en meses", confirma.

Algunos usuarios le comentan la posibilidad de buscar un segundo trabajo en remoto con el que entretenerse durante "su jornada laboral" y, de paso, obtener un ingreso extra sin tener que duplicar la jornada. Sin embargo, el empleado se negó de pleno asumiendo que su objetivo es mantenerse con el mínimo esfuerzo. Realmente, ha encontrado trabajo de lo suyo.

Aunque el caso de este empleado pueda parecer aislado e insólito, en realidad las auditorías laborales descubren casos similares bastante a menudo, incluso en España hemos tenido algunos casos. Meta, por ejemplo, contrató a ingenieros durante la pandemia para evitar que su competencia les fichara pero, como más tarde confesaron, en realidad no tenía tareas asignadas y cobraban por no hacer nada.

Una versión de este artículo se publicó en junio de 2025.





En Xataka | Si la pregunta es cómo hacer tu trabajo sin alargar la jornada laboral, la respuesta es sencilla: evitar las "trampas de tiempo"

Imagen | Pexels (Startup Stock Photos, Andrea Piacquadio, Vitaly Gariev)