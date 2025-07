En japón, un joven ha ideado la mejor forma para salir a su hora del trabajo y no hacer horas extra: fundar su propia religión

La sobrecarga de trabajo es uno de los problemas más graves de Japón, llevando a los empleados a desplomarse por el agotamiento. A pesar de las numerosas medidas que se han puesto en marcha para proteger a los trabajadores, miles de personas se ven presionadas a extender su jornada laboral sin compensación.

En muchos casos, estas jornadas eternas generan consecuencias físicas y mentales que pueden ser fatales. Un joven japonés ha encontrado una forma inesperada y legalmente protegida de librarse de las tan temidas horas extra: fundar su propia religión. Una que prohíbe trabajar más allá de su horario laboral.

El único mandamiento de Hisano: saldrás a tu hora. En 2018, Motohiro Hisano, cansado de la carga laboral y de la cultura que lo rodeaba, decidió fundar una nueva religión que llamó Motohiro to People, también conocida como MtoP.

Esta no iba a ser una religión como cualquier otra: no promete la vida eterna ni exige penitencia a sus fieles. Solo ofrece un mandamiento claro: el de negarse a trabajar horas de más, argumentando "razones religiosas" para no hacerlo, señala en la webdel culto. Según dijo en varias declaraciones, su objetivo principal era ofrecer una excusa válida (y legalmente respetada) para salir del trabajo a su hora. "Las ‘razones religiosas’ son las razones más poderosas en el mundo de las razones. No hago milagros ni tengo superpoderes. Solo otorgo el poder de las ‘razones religiosas’ a quienes me siguen", aseguraba Hisano en su mensaje fundacional.

El libro sagrado de Hisano. Si el judaísmo tiene La Torá, el islam el Corán y los cristianos la Biblia, la religión de Hisano también tiene su libro sagrado: la Ley de Normas Laborales de Japón.

La legislación laboral nipona brinda una protección férrea contra la discriminación por motivos de sexo, raza o religión a sus trabajadores, por lo que queda expresamente prohibido imponer normas o tomar represalias contra ellos por esos motivos. Esa diligencia en la protección de los sentimientos religiosos fue la que dio la idea a Hisano para fundar su iglesia. Si una religión dicta que " Niégate a trabajar horas extras innecesarias, porque es malo gastar tu tiempo en cosas que no quieres hacer", como fiel, el empleado debe seguir esos preceptos. Así que a la empresa no le quedará otra que aceptarlo, o asumir una demanda por discriminación religiosa.

Rezarle a X. Para hacerse adepto de esta religión lo único que se necesita es seguir a una cuenta de X y sumarse a los seguidores del "free lance god" (el dios libre de responsabilidades). Tal y como se lee en su bio, la religión tiene tantos fieles como seguidores marque el contador. En estos momentos, 17.100 fieles al Dios que te permite salir del trabajo a tu hora.

La religión de Hisano es de risa, la realidad no. Al igual que sucede con otras religiones paródicas como la del Pastafarismo, o la del Coño Insumiso, Motohiro to People adopta el humor como herramienta para denunciar injusticias laborales presentes en la vida cotidiana de la sociedad japonesa en forma de sátira y crítica social.

La sobrecarga de trabajo y las jornadas laborales eternas han sumido a Japón en un invierno demográfico con la natalidad por los suelos y un mercado laboral envejecido. Autoridades y empresas están impulsando medidas de conciliación laboral orientadas no solo a mejorar la natalidad permitiendo que las familias puedan compatibilizar la vida laboral con el cuidado de los hijos, además de mejorar la productividad promoviendo el bienestar de los empleados. La religión de Hisano es una denuncia a toda esa cultura de trabajo tóxico que impide que las personas tengan una vida más allá del trabajo.

