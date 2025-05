La generación Z está cambiando la cultura laboral de Japón: ha pasado de morir por el trabajo a la "renuncia silenciosa"

El envejecimiento demográfico en Japón está obligando a hacer cambios profundos en su cultura del trabajo con el fin de mejorar las condiciones laborales de los empleados para mejorar su productividad sin agotar a los empleados. Los empleados japoneses se han visto obligados a elegir entre tener más vida social o una carrera laboral exitosa y los datos apuntan a que ya hay un ganador.

Según publicaba The Japan Times, una encuesta revelaba que un número cada vez mayor de jóvenes de la generación Z ha optado por la "Renuncia silenciosa": hacer lo mínimo para cumplir con el horario y los requisitos de su trabajo, pero mostrando una carencia absoluta de compromiso con la empresa.

Un cambio cultural. Según los datos de una encuesta realizada a 3.000 empleados por el Laboratorio de Investigación de Carreras Profesionales de la plataforma de búsqueda de empleo Mynavi, el 46,7% de los empleados de entre 20 y 59 años aseguraba haber optado por la "Renuncia silenciosa". Más del 70% de los empleados que aseguraban encontrarse en esta situación admitió que no tenían pensado adoptar un cambio de actitud.

"Observamos que la 'renuncia silenciosa' se está convirtiendo en la nueva norma. A medida que los valores se diversifican, es importante que las empresas acepten la diversidad de valores de las personas y ofrezcan estilos de trabajo flexibles que se adapten a ellos", explicaba al medio japonés Akari Asahina, una de las autoras del estudio.

Fuerza laboral menos motivada. Ese alto porcentaje es indicativo de una fuerza laboral desmotivada que ya no obedece a una cultura laboral basada en la lealtad y el beneficio para la compañía, como ha sucedido durante décadas en Japón, sino que se muestra más preocupada por el equilibrio entre el trabajo y la vida personal.

De acuerdo con los datos de una encuesta de Mynavi de 2024 que publicópor el medio japonés Mainichi, el 53,6% de los encuestados se mostraba insatisfechos o muy insatisfechos con su empleo actual. El 49,2% de los encuestados afirmaba que su insatisfacción se debía al salario y, entre ellos, los más insatisfechos eran los jóvenes de entre 20 y 30 años. El 35,2% de ellos aseguraba que había cambiado de empleo por este motivo.

"En el pasado, un empleador pagaba un salario justo y brindaba beneficios para que la gente permaneciera en la misma empresa hasta la jubilación. Eso ya no es así. Las empresas están tratando de reducir costes, no todo el personal tiene contratos a tiempo completo ni recibe salarios justos, mientras que las bonificaciones no son tan generosas como antes", explicaba Sumie Kawakami, profesora de ciencias sociales en la Universidad Yamanashi Gakuin en declaraciones a DW.

La generación Z quiere más vida personal. Entre los jóvenes de la generación Z también se impone el deseo de una mayor conciliación entre vida personal y profesional. "Muchos jóvenes vieron a sus padres sacrificar sus vidas por una empresa, haciendo muchísimas horas extra y, en la práctica, renunciando a su vida privada. Se han dado cuenta de que eso no es lo que quieren", sentenciaba la profesora Kawakami.

"No odio mi trabajo y sé que tengo que trabajar para pagar el alquiler y las facturas, pero prefiero reunirme con mis amigos, viajar o escuchar música en vivo. Sé que mi abuelo e incluso la generación de mis padres pensaban que no tenían más opción que trabajar duro y ganar más dinero, pero no entiendo esa forma de pensar", explicaba Issei, un joven de 26 años a DW.

"Quiet ambition" llega a Japón. De acuerdo a lo publicado por The Japan Times, los autores de la encuesta han detectado que una de las consecuencias de esa falta de compromiso de los trabajadores coincide con los síntomas de la llamada "quiet ambition" o ambición silenciosa.

Este fenómeno, especialmente presente entre los miembros de la generación Z consiste en la falta de interés de los más jóvenes por ascender, ya que eso le supone una mínima recompensa económica a cambio de un considerable incremento de responsabilidades y carga de trabajo.

En otros casos, en cambio, no se trata de una negativa activa a ascender, sino más bien de la falta de oportunidades para avanzar en la carrera profesional lo que provoca que los empleados se den por vencidos y dejen de esforzarse más de lo estrictamente necesario para cumplir con su contrato.

Más tiempo para crear una familia. Japón está tomando medidas para incentivar la natalidad, asegurándose de que su fuerza laboral dispone de tiempo fuera del trabajo para socializar y conciliar la vida laboral con el cuidado de la familia. Estas políticas están comenzando a permear en la generación Z que ya no ve el trabajo como lo hacían sus abuelos o sus padres.

SCMP se hacía eco del dato de horas de trabajo efectivas de Japón en noviembre de 2024. Según Takashi Sakamoto, analista del Recruit Works Institute, las horas de trabajo anuales en Japón se habían reducido un 11,6% en las últimas dos décadas, pasando de las 1.839 horas del 2000 a 1.626 horas trabajadas al año en 2022. El mayor descenso se produjo en la franja de trabajadores de entre 20 y 29 años.

