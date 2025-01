"Son mucho más osados": la Gen Z está derribando todos los consensos laborales en su entrada masiva al trabajo

La generación Z está demostrando tener dinámicas de trabajo y códigos de comportamiento muy distintas a las de generaciones anteriores, lo que supondrá un enorme impacto intergeneracional en el ámbito laboral.

Su pragmatismo, búsqueda del equilibrio entre trabajo y vida personal y la demanda de reconocimientos de sus méritos están marcando un punto de inflexión en la cultura laboral de las empresas.

Protagonistas del relevo generacional

La generación Z está ganando terreno en el ámbito laboral, en un contexto demográfico en el que una generación mucho más numerosa está comenzando a jubilarse de forma masiva.

Para 2030, se espera que los nacidos 1996 y 2010 ya supongan el 31% de la población activa. Según estimaciones del estudio 'A-Gen-Z report' de la consultora Oliver Wyman, en 2025 se producirá el sorpasso entre los miembros de la generación Z que accederán al mercado laboral, y los baby boomers que inician su paso a la jubilación.

En opinión de Reyes Suárez, HR Team Leader en Randstad Professionals,"En el relevo generacional la clave va a ser qué van a hacer las empresas para adaptarse a esta generación. Los líderes que gestionan las empresas pertenecen a otras generaciones y existe un choque intergeneracional y muchos sesgos creados sobre la generación Z".

Poca preparación laboral

Una encuesta realizada por el portal Intelligent.com a 1.243 líderes empresariales analizó la experiencia de trabajar con jóvenes de la Generación Z graduados entre 2020 y 2023. Los resultados muestran a una generación "difícil" de gestionar a nivel laboral.

El 40% de los gerentes encuestados aseguraba que los candidatos no tenían la suficiente preparación para incorporarse al mercado laboral. El 88% opinaban que los jóvenes que se habían incorporado tras la pandemia estaban peor preparados que aquellos que lo hicieron antes de 2020.

Suárez discrepa de esta afirmación y asegura que, al menos en España, "no considero que los perfiles de generación estén poco preparados. De hecho, todo lo contrario. Considero que, comparándolos con otras generaciones anteriores (incluso con millennials), creo que están mejor preparados y con mayores conocimientos teóricos porque se han reducido las diferencias de tipo socioeconómico en su formación que sí se vivieron generaciones anteriores".

Comunicación complicada

Los empleadores acusan a la generación Z de ser "complicada" a la hora de gestionar la comunicación en el ámbito laboral, pese a que los genzers dominan con maestría el lenguaje de las redes sociales convirtiendo sus despidos en vídeos virales de TikTok.

Sin embargo, un estudio de Harris Poll elaborado para Fortune ponía de manifiesto los problemas de estos jóvenes para comunicarse con sus compañeros de otras generaciones. El 65% de los trabajadores de la generación Z admitieron no saber de qué hablar con sus compañeros de trabajo, hasta el punto de poner en riesgo sus opciones de ascenso laboral.

Desde el británico The Telegraph apuntaban a que uno de los motivos que podría justificar esa brecha de comunicación es que, en los últimos años de su formación, esta generación tuvo que finalizar sus estudios en remoto, y eso ha limitado sus opciones para desarrollar habilidades sociales y de comunicación con personas de otras generaciones.

En este sentido, la experta en reclutamiento y relaciones laborales de Ransdtad considera que "es más un choque de cultura de empresa y formas de entender el liderazgo. La generación Z es muy asertiva, pero tiene que mejorar su inteligencia emocional, que sí han desarrollado otras generaciones anteriores que han vivido otro contexto".

Son usuarios, pero no técnicos

El informe 'Hybrid Work: Are We There Yet?' de HP preguntó a 10.000 empleados de oficina de todo el mundo sobre sus capacidades tecnológicas. El 20% de los jóvenes se sentían juzgados por no saber usar los dispositivos electrónicos de la oficina, mientras que solo el 4% de empleados de otras generaciones aseguraban enfrentarse a estos problemas.

El fenómeno, conocido como "vergüenza tecnológica", se explica por el cambio de hábitos tecnológicos y de digitalización que se han producido en los últimos años.

Como explican en The Guardian, los jóvenes no han estado tan vinculados al uso papel como las generaciones anteriores, y eso ha hecho que no hayan necesitado usar escáneres o impresoras, dado que su formación se ha basado en un modelo más digital.

La simplificación de la tecnología que ha propiciado la llegada de las apps ha hecho que tampoco hayan tenido necesidad de aprender los procesos de resolución de problemas con la tecnología que sí asumieron generaciones anteriores.

Exceso de dependencia familiar

Además de los problemas de comunicación, a la generación Z se le acusa de una excesiva dependencia emocional y funcional de sus padres, incluso a edades en las que ya deberían tomar sus propias decisiones. Una encuesta realizada por la empresa de servicios laborales ResumeTemplates a 1.420 jóvenes de la generación Z de EEUU revelaba algunos datos sorprendentes.

El 70% de ellos pidió ayuda a los padres durante el proceso de búsqueda de empleo, el 18% pidió a sus progenitores elaborar su propio currículum y el 24% aseguraba que sus padres también habían enviado sus currículums a las empresas.

Lo más sorprendente es que, el 37% pidió a uno de sus padres que le acompañaran a las entrevistas de trabajo y el 26% de esos padres entraron a la sala de entrevistas. El 18% llegaron a presentarse al entrevistador y el 7% incluso respondieron a las preguntas del reclutador en lugar de dejar que lo hiciera el candidato.

"En mis 20 años de profesión nunca me he enfrentado a una situación en la que unos padres quieran acompañar a su hijo durante la entrevista. Esto se podría atribuir más a una actitud sobreprotectora por compensar su ausencia de los padres de generaciones anteriores, y no una incapacidad de la generación Z de hacerlo por sí mismos", aseguraba Suárez.

"Dicho esto, la generación Z sí que es mucho más demandante de tiempo, en el sentido de reclamar un feedback constante y también de darlo. En este sentido sí que las generaciones anteriores eran más independientes".

Impacientes por la precariedad

La encuesta de Intelligent.com que mencionábamos antes, también revelaba que el 51% de los gerentes evitaba contratar a empleados de la generación Z por mostrar una actitud arrogante que reclamaba derechos y privilegios que todavía no se han ganado.

Los datos revelaron que el 50% de los encuestados mencionó que los candidatos estaban pidiendo salarios muy por encima de los conocimientos que podían acreditar y que les equiparaba a profesionales con varios años de experiencia en su puesto.

"Los Gen Z viven en una inmediatez constante y son mucho más osados. Es como la búsqueda de dopamina al usar las redes sociales y eso deriva en una ambición poco canalizada. En ese sentido, sí son mucho más impacientes que generaciones anteriores, que, por otro lado, eran demasiado cautos", explica Reyes Suárez. "Una forma de afrontar esa osadía es plantearles planes de carrera y desarrollo muy bien parametrizados y que se les comunique con claridad".

Esta "impaciencia" por ascender en la escala salarial se deriva de un dato clave que se revela en una encuesta realizada por la consultora de Whatsthebigdata: 3 de cada 10 miembros de la Generación Z sienten que no están financieramente seguros. El 46% asegura que vive al día con su salario, y el 26% cree que no conseguirá ahorrar lo suficiente para afrontar su jubilación con garantías.

Otra concepción del compromiso laboral

La generación Z también ha sido acusada de falta de compromiso con las empresas y de tener una alta rotación laboral. Este punto podría estar estrechamente relacionado con el apartado salarial, pero también con la alineación de los valores y la cultura empresarial.

El informe 'Talent Trends España de 2023' elaborado por la consultora Michael Page, revelaba que el 92% de los empleados de tecnología de esta generación estaba abierto a nuevas oportunidades laborales, aunque estuviera trabajando.

Los datos de Infojobs apuntan a las mejoras salariales como el principal motivo que impulsa a los jóvenes a cambiar de empleo, seguido por mejorar las condiciones para la conciliación familiar o trabajar en un proyecto que les motive o les permita seguir creciendo profesionalmente.

Equilibrio entre trabajo y vida personal

Si hay un punto en el que todos los estudios y encuestas coinciden, es en la preferencia de los empleados de la generación Z por el equilibrio entre trabajo y vida personal, poniendo su bienestar mental como una prioridad.

"La generación Z es muy guerrera, es muy luchadora y valoran su vida personal por encima del trabajo y no conciben un modelo que no sea el equilibrio porque para ellos el trabajo no lo es todo. Es una herramienta para poder desarrollar su vida personal, y son capaces de decir que no a un proyecto si no está alineado con su cultura y sus valores. Esta concepción es impensable para los millennials o los Gen X", aseguraba la experta de Randstad.

Los datos del informe 'Workmonitor 2024' elaborado por Randstad revela que el 51% de los jóvenes encuestados está dispuesto a permanecer en un empleo que les motive, mientras que el 60% asegura que su vida privada es más importante que la vida laboral. El 57% de los encuestados por Randstad priorizarían una oferta en la que se ofrezca conciliación entre vida laboral y familiar o un modelo de jornada híbrida con teletrabajo.

Más formación y menos estrés

La ambición por ascender en la escala salarial no se corresponde con su interés por ascender en la jerarquía empresarial y adoptar mayores responsabilidades (y estrés) por solo un pequeño incremento salarial.

Los datos de una encuesta de mayo de 2022 realizada por la consultora Mckinsey revelaron que el 55% de los jóvenes estadounidenses de la generación Z tenían "tasas notablemente altas de problemas de salud mental". La consultora aseguraba que la pandemia de COVID-19 habría contribuido al incremento de estos problemas mentales entre los más jóvenes.

Eso ha generado una tendencia denominada "Quiet Ambition" en la que los jóvenes se niegan a ascender. Según una encuesta llevada a cabo por la consultora de reclutamiento Robert Walters, el 52% de los genzers encuestados no quería ascender a cargos intermedios, mientras que el 72% aseguraba que prefería seguir acumulando experiencia y conocimientos para sus carreras.

