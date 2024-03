Entre llegar más lejos en sus carreras y no hablar con sus compañeros boomers, los empleados de la gen-Z lo tienen claro

Sobre los hombros de la generación Z va a recaer uno de los cambios laborales más grandes del último siglo, convirtiéndose en protagonistas accidentales de un cambio demográfico que va a dar paso al mayor relevo generacional en materia laboral del que se tiene registro.

Los nacidos a mediados de los 90 y principios de los 2000 inician ahora su carrera laboral y deben recoger el testigo (y la experiencia acumulada) de los Baby boomersy de la generación X que comenzarán a jubilarse en los próximos años. Pero se enfrentan a un enorme problema: la generación Z no sabe cómo hablar con sus compañeros de otras generaciones.

La comunicación no es el problema. La generación Z no tiene pelos en la lengua a la hora de comunicarse. De hecho, no dudan en hacer valer sus intereses por encima de cualquier cosa dejando en visto a sus empleadores en “visto”, o que no duda en exponer en redes sociales los métodos de las empresas a la hora de despedir a sus empleados. Una nueva investigación de LinkedIn revela que el verdadero problema es que no saben cómo comunicarse con compañeros de más de 50 años.

Según la investigación, uno de cada cinco jóvenes de la generación Z no había hablado con ninguno de sus compañeros Boomers o de la generación X durante el último año, y son los más inseguros al intentar hacerlo.

Dominan la comunicación a distancia, pero no cara a cara. Hay determinados rasgos que determinan las habilidades (o la falta de ellas) de comunicación intergeneracional en la generación Z que está empezando a ocupar su lugar en las oficinas. Tal y como analiza Fortune, es una generación que no ha tenido fácil desarrollar estas habilidades de comunicación cara a cara, como sí lo hicieron las generaciones X y antes los Baby Boomers.

Esta generación domina a la perfección los entornos de comunicación digitales y por eso tienen preferencia por el teletrabajo, pero el paso por una pandemia que ha limitado parcialmente el desarrollo de las habilidades de comunicación cara a cara en entornos laborales.

Son conscientes de los beneficios de aprender de los Boomers. Diferencias de criterio aparte, la investigación de LinkedIn indica que, el 74% de los jóvenes que se incorporan al mercado laboral son conscientes de la experiencia que les aportaría acercarse a sus compañeros más veteranos. Sin embargo, el 64% prefiere que sea la dirección de la empresa quien tome la iniciativa y prepare el terreno para que esa transmisión de conocimiento se produzca.

“Un buen mentor puede promover tu crecimiento profesional ayudándote a desarrollar habilidades específicas, establecer objetivos profesionales y conectarte con personas y oportunidades”, declaraba Charlotte Davies, experta en carreras profesionales de LinkedIn.

Los veteranos tampoco dan el paso. Las cosas tampoco están mucho mejor por el lado de los veteranos, donde el 40% de los mayores de 55 años tampoco ha tenido una conversación con uno de sus compañeros de la generación Z. Eso es un gran impedimento porque, según datos recopilados por Fortune, el 65% de los empleados de la generación Z encuestados admitieron que no saben de qué hablar con otros compañeros de trabajo. Así que, unos por otros, no se hablan.

Habilidades de comunicación: asignatura pendiente de los gen Z. El informe d Unlocking Organizational Success Report 2024 de la consultora Intoo revela que los empleados más jóvenes carecen de habilidades de comunicación y networking cuando se les compara con los empleados de otras generaciones. Adquirir estas habilidades será determinante para el desarrollo de su carrera en un entorno que, cada vez más, tiende hacia las relaciones laborales presenciales.

Imagen | Pexels (Tima Miroshnichenko)