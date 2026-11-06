Este receptor de bolsillo permite a los soldados ucranianos ver lo que ven los drones rusos en tiempo real

Una startup de Kiev ha construido un receptor de mano que permite a las tropas ucranianas ver lo que ve un dron ruso, en directo, mientras aún está en el aire. El dispositivo se llama D-Vision SDR y pesa poco más que un smartphone.

Inteligencia miniaturizada. Muchos drones rusos transmiten las imágenes de sus cámaras sin cifrar, por lo que cualquiera con el receptor adecuado puede sintonizarlas. Y con este pequeño aparato, desarrollado por el fabricante CODE380, una unidad ucraniana puede ver de forma sencilla hacia dónde se dirige un dron de ataque y a qué apunta su piloto antes del impacto, información valiosísima para ponerse a cubierto o mover el equipo.

Cómo funciona. Tal y como apuntan desde Defense News, el D-Vision SDR es una radio definida por software, lo que significa que gran parte de su trabajo se realiza mediante software en lugar de hardware fijo. Según cuenta el medio, explora frecuencias desde 500 megahercios hasta 8,7 gigahercios y convierte las señales que encuentra en vídeo en una pantalla.

Los desarrolladores declaraban al medio ucraniano DOU que escanea todo ese rango sin puntos ciegos y es más sensible que los detectores de la competencia. Debido a que la lógica está en el software, también se puede actualizar cuando Rusia cambia las especificaciones de sus drones.

Las cifras. Según cuentan desde el medio Militarnyi, las cifras sitúan el alcance del receptor en hasta 10 kilómetros para vídeo analógico en frecuencias de entre 540 megahercios y 6 gigahercios. En frecuencias más altas, el alcance se reduce a entre 3,5 y 5 kilómetros. El dispositivo también es pasivo, lo que quiere decir que solo escucha y no emite nada por sí mismo.

Defense News describe el dispositivo como parte de un conjunto creciente de sensores ucranianos baratos y pasivos que funcionan junto con radares, sensores acústicos e interceptores en lugar de sustituirlos.

El peso es su principal baza. Con unos 290 gramos, el D-Vision SDR pesa menos de la mitad que sus principales rivales ucranianos, según apuntan desde Defense News. De esta forma, es significativamente más ligero que el Vydun 7.5 de Babai, de aproximadamente 900 gramos y una cobertura de hasta 7,5 gigahercios; el SENSE-4 de Contra-drone, con 600 gramos y una cobertura de hasta 8,2 gigahercios; o el Chuyka 3.0 de BlueBird Tech, con hasta 650 gramos y actualizable hasta 8,8 gigahercios.

El factor Molniya. El barrido del receptor cubre la banda de 4,1 a 4,5 gigahercios, que los drones de ataque Molniya de Rusia empezaron a usar para vídeo en junio. Serhii "Flash" Beskrestnov, especialista en radio y asesor del presidente de Ucrania, explicaba en Facebook en junio que la mayoría de los detectores "no ven estas frecuencias o las ven mal", y añadía que confiarse demasiado en un detector podría costarle la vida a los operadores.

Los límites. Beskrestnov advierte que el vídeo digital podría acabar sustituyendo al analógico, lo que haría ineficaces los detectores portátiles y las estaciones receptoras analógicas fijas. Las transmisiones digitales también son más difíciles de decodificar para muchos receptores, y los drones de fibra óptica, que se guían por un cable físico, no envían nada por el aire que se pueda interceptar.

Defense News añade que Rusia ya está diseñando variantes de drones con vídeo más difícil de hackear, citando al Molniya como ejemplo. Además, el New York Times informaba en agosto que algunos Molniya están guiados por IA, utilizan chips de Nvidia y no emiten ninguna señal.

Imagen de portada | DOU

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