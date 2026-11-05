Hundimiento histórico de la bolsa estadounidense: las grandes tecnológicas se dejan a esta hora entre un 9% y un 19%

La alegría ha durado poco en Wall Street. Apenas un día después de que las bolsas estadounidenses celebraran los resultados de las elecciones legislativas con importantes subidas, el panorama ha cambiado por completo. Los inversores están vendiendo acciones tecnológicas a un ritmo que está provocando fuertes caídas, especialmente entre los fabricantes de semiconductores. Detrás de este movimiento encontramos una preocupación que va más allá de una mala jornada bursátil: el temor a que la expansión de la inteligencia artificial encuentre obstáculos y no consiga mantener el ritmo de crecimiento que el mercado había anticipado.

La magnitud de la caída se aprecia mejor cuando ponemos las cifras sobre la mesa. Según los datos publicados por Associated Press a las 19:46 del jueves 5 de noviembre, hora peninsular española, el Nasdaq Composite retrocedía un 5,2%, mientras que el S&P 500 cedía un 3,9% y el Dow Jones perdía un 3,1%. Son referencias de una sesión todavía abierta, no resultados definitivos de cierre, pero permiten comprobar que las ventas estaban afectando a los tres grandes índices estadounidenses. El castigo resultaba especialmente intenso en el Nasdaq, donde las empresas tecnológicas tienen un peso destacado.

Tesla tampoco escapa a las caídas de Wall Street. Sus acciones retrocedían un 10,79% durante la sesión | Captura de Yahoo Finance

El impacto también se deja sentir en algunas de las compañías que más se han beneficiado del auge de la inteligencia artificial. Si nos fijamos en las cotizaciones individuales, encontramos pérdidas especialmente pronunciadas entre los fabricantes de semiconductores, pero también en empresas relacionadas con los centros de datos. En esa misma actualización de Associated Press, estas eran algunas de las caídas registradas durante la sesión.

Nvidia: caía un 8,7%.

caía un 8,7%. AMD: se desplomaba un 15,5%.

se desplomaba un 15,5%. CoreWeave: retrocedía un 12,5%.

retrocedía un 12,5%. GE Vernova: perdía un 7,7%.

Una de las preocupaciones que ayudan a entender este escenario tiene que ver con el dinero necesario para sostener la expansión de la inteligencia artificial y la rentabilidad que pueden ofrecer esas inversiones. Como viene documentando Reuters, construir centros de datos requiere enormes desembolsos en procesadores, infraestructura eléctrica y sistemas de refrigeración, mientras que los ingresos futuros siguen sujetos a incertidumbre. Daniel Pinto, vicepresidente de JPMorgan, advirtió el 3 de noviembre, según la agencia, de que el mercado podría estar anticipando un crecimiento de ingresos y beneficios demasiado rápido para las empresas vinculadas a la IA. Una revisión a la baja de esas expectativas también podría afectar a los fabricantes que suministran la tecnología necesaria para esta expansión.

El temor de los inversores después de las elecciones

A este escenario se suman los resultados de las elecciones legislativas estadounidenses del 3 de noviembre. Los demócratas lograron las mayorías en ambas cámaras del Congreso, cuyo control asumirán en enero de 2027, y consiguieron victorias en estados como Texas y Georgia, importantes para la expansión de centros de datos. Según recoge Reuters, los inversores temen que una mayor supervisión y posibles restricciones estatales y locales, especialmente en materia de permisos, retrasen nuevas instalaciones. Los analistas de UBS estiman que las posibles suspensiones de proyectos podrían poner en riesgo alrededor del 30% de la capacidad adicional prevista para 2028 en Estados Unidos. Se trata de una estimación sobre proyectos futuros, no de instalaciones cuya cancelación esté confirmada.

Más allá de estas preocupaciones, los analistas también intentan explicar por qué las ventas están siendo tan intensas. Mark Hackett, estratega jefe de mercados de Nationwide, explicó a Reuters que el desplome está impulsado principalmente por ventas institucionales y la reducción de posiciones apalancadas de fondos de cobertura. Sameer Samana, de Wells Fargo Investment Institute, apunta a otro posible cambio en las preferencias de los inversores: el capital podría desplazarse desde compañías valoradas por sus expectativas de crecimiento hacia otras capaces de generar flujos de caja más sólidos.

La cuestión ahora es si esta sacudida bursátil tendrá consecuencias más allá de las cotizaciones. Una caída tan pronunciada parece estar reflejando un cambio importante en las expectativas de los inversores, aunque eso no queire decir que estén abandonando sus planes de expansión. Para entender hasta dónde llega el problema, tendremos que comprobar si empiezan a retrasarse proyectos, entre otros factores.

Imagen | Romulo Queiroz

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