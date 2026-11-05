MediaMarkt agota la solución para instalar los 212 GB de 'GTA VI' en Xbox Series sin borrar otros juegos, pero aquí hay otra opción aún mejor

El 19 de noviembre sale a la venta 'GTA VI', uno de los videojuegos más esperados de los últimos años, en consolas PS5 y Xbox Series. Pero unos días antes, el 10 de este mismo mes, los usuarios de ambas plataformas podrán comenzar su predescarga, tal y como ha confirmado la propia Rockstar. Predescarga para la que necesitaremos nada menos que 212 GB libres, una capacidad difícil de alcanzar en modelos como Series S sobre todo si contamos con Game Pass y somos de acumular títulos.

Por este motivo, muchos usuarios probablemente tendrán que desinstalar alguno de sus actuales videojuegos para hacer hueco a 'GTA VI'. Pero para los de Series X|S hay una estupenda y relativamente económica solución: las tarjetas de expansión oficiales de Seagate y SanDisk.

En este sentido, hoy mismo MediaMarkt rebajó bastante (215,65 euros) el modelo de Seagate en su versión de 1 TB en su outlet, pero rápidamente se agotó. Sin embargo, el SanDisk de 512 GB (132,98 euros), que además viene con un mes de regalo de Xbox Game Pass, está disponible en Amazon a un precio aún mejor y es la opción ideal para instalar el lanzamiento de Rockstar (y varios juegos más) sin eliminar otros títulos.

512 GB de capacidad adicional para Xbox Series, con instalación rápida y sencilla

Tanto el modelo agotado en el outlet de MediaMarkt como este otro de SanDisk, aún disponible en Amazon, son dos de las mejores formas de ampliar la capacidad con que vienen de serie Xbox Series X|S sin complejas instalaciones ni configuraciones. Este último, además, también se puede comprar en versión de 1 TB, aunque su precio no resulta tan interesante (257,99 euros) y tiene un tiempo de envío muy elevado.

Estos SSD oficiales para las consolas de Microsoft se instalan en segundos, gracias al puerto que incluyen Series X y Series S en su zona trasera. Y hacen las veces del almacenamiento interno, permitiendo así seguir disfrutando de tecnologías como Quick Resume o instalaciones de videojuegos rápidas.

Este es precisamente una de sus mayores ventajas frente a otros SSD y HDD externos: la posibilidad de instalar títulos en el propio SSD manteniendo el rendimiento. Un aspecto clave si pensamos jugar a 'GTA VI' en Series X o Series S (sobre todo en esta última) y no queremos eliminar otros juegos para hacer sitio a esos 212 GB para los que no todas las consola están preparadas.

⚡ EN RESUMEN: SSD expansión xbox series x|S ✅ LO MEJOR Amplía la capacidad de estas consolas sin perder rendimiento

sin perder rendimiento Ideal para 'GTA VI' sin tener que eliminar otros juegos ❌ LO PEOR No es la solución más barata ni su mejor precio hasta la fecha 💡 CÓMPRALO SI... tienes una Xbox Series, piensas comprar y jugar a 'GTA VI' y no tienes espacio para instalarlo (y no quieres eliminar otros títulos) ⛔ NO LO COMPRES SI... cuentas con suficiente espacio en tu consola o no te importa eliminar videojuegos para hacer hueco a 'GTA VI'

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Imágenes | Microsoft, Billy Freeman en Unsplash, SanDisk, Rockstar, 3Djuegos

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