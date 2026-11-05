Nintendo se adelanta al Black Friday (y a la Navidad): estos son sus nuevos packs en la Switch 2 con juegos, cámaras, suscripciones y más

Estando ya en el mes de noviembre, va siendo hora de ir pensando qué regalar durante la Navidad, sobre todo porque dentro de muy poco tiempos se celebrará el Black Friday. Para ello, Nintendo recientemente ha presentado los nuevos packs de la Nintendo Switch 2 que incluyen algunas cosas bastante interesantes:

Pack con ' Mario Kart World ' por 549,99 euros.

' por 549,99 euros. Pack con 'Nintendo Switch Sports Resort' por 529,99 euros.

Nintendo Switch 2 + Mario Kart World + MicroSD Express (256 GB) + cámara + 90 días Nintendo Switch Online PVP en Nintendo Store — 549,99 € El precio podría variar. Obtenemos comisión por estos enlaces

Dos packs con juego y varios añadidos

La Nintendo Switch 2 ahora mismo tiene un precio de 499,99 euros, por lo que por un poco más podemos optar a comprar la consola híbrida junto con un videojuego y varios accesorios. No menciona la fecha exacta, pero según Nintendo estos packs estarán disponibles por tiempo limitado.

El primer pack de la Switch 2 incluye el videojuego 'Super Mario Kart World', el más caro que hemos visto en esta generación. Lo malo es que es en su versión digital. También viene junto con la cámara oficial de Nintendo para utilizar en GameChat, una tarjeta microSD Express SanDisk de 256 GB de almacenamiento y suscripción individual de 90 días a Nintendo Switch Online.

El segundo pack de la Switch 2 incluye el videojuego de 'Nintendo Switch Sports Resort', que llegó a las tiendas hace poco tiempo, también en formato digital. Además, viene con la cámara de Nintendo Switch 2, una tarjeta microSD Express de Samsung de 256 GB y una suscripción individual de 90 días a Nintendo Switch Online.

⚡ EN RESUMEN: oferta de los packs de Nintendo Switch 2 hoy ✅ LO MEJOR Incluyen una buena variedad de juegos y accesorios .

. Su precio es bastante ajustado para todo lo que incluyen los packs. ❌ LO PEOR Los videojuegos son en formato digital. 💡 CÓMPRALO SI... Quieres jugar en multijugador a los videojuegos, ya que el pack está orientado a exprimir Nintendo Switch Online. ⛔ NO LO COMPRES SI... Prefieres jugar en individual, ya que aquí es preferible esperar a las ofertas que puedan tener los proveedores en la consola de Nintendo.

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Imágenes | Alejandro Alcolea, Nintendo

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