SpaceX no convenció a las operadoras con la telefonía de Starlink, así que Elon Musk se está creando su propia operadora móvil

Durante los últimos meses, Elon Musk ha estado llamando a la puerta de las grandes operadoras de EEUU. Su oferta era sencilla: usar sus redes de telefonía para ofrecer un servicio de telefonía móvil vía satélite con Starlink. Todas le dijeron que no. Cualquiera se habría rendido. Pero Musk ha hecho lo que solo Musk es capaz de hacer: montarse su propia operadora y hacerles la competencia a quienes le dieron con la puerta en las narices.

En pocas semanas ha comprado frecuencias, ha hablado con los dueños de las antenas y ha fichado a un proveedor de tecnología 5G para poner en marcha la red de telefonía por satélite que otros no quisieron montar.

El portazo de las telecos. El rechazo más claro llegó con los resultados del tercer trimestre. El consejero delegado de T-Mobile, Srini Gopalan, descartó cualquier acuerdo de operador móvil virtual (OMV) con SpaceX. Este tipo de acuerdos de OMV consiste en alquilar la red de otro operador y vender el servicio bajo su propia marca, por lo que Starlink se convertiría en un operador virtual con servicios de conectividad por satélite.

Gopalan aseguraba que "el satélite es una versión inferior del FWA con aún más limitaciones, como el tamaño del haz". El FWA (Fixed Wireless Access) es un modo de acceso a internet fijo mediante red móvil lo cual contribuiría a expandir la oferta actual de Starlink. Dan Schulman, de Verizon, fue igual de tajante asegurando que "no veo absolutamente ningún beneficio" en ofrecer una plataforma OMV a un proveedor de comunicaciones por satélite.

Si no te dejan la red, compras las frecuencias. Con la negativa de las telecos a darle acceso a sus redes de telefonía, Musk fue a por el recurso más escaso: el espectro. SpaceX pagó a EchoStar unos 17.000 millones de dólares entre efectivo y acciones. El paquete incluía frecuencias en la banda de 2 GHz, pensadas para hablar con móviles desde el espacio.

En octubre llegó la segunda pieza clave de la estrategia que estaba construyendo Musk. SpaceX acordó comprar a Grain Management hasta 14 MHz emparejados en la banda de 800 MHz. Son ondas bajas, que atraviesan paredes y llegan al interior de los edificios. Según SpaceX, con esas bandas Starlink Mobile podría ser "el primer operador de red en desplegar espectro satelital y terrestre". La Comisión Federal de Comunicaciones (FCC) de EEUU aún debe aprobar la operación.

Torres y chips para la red de tierra. No obstante, pese a que SpaceX ya tiene los satélites y la capacidad de enviar las señales de telefonía, todavía necesita algo fundamental: las antenas para distribuir esa señal. Bloomberg adelantó que SpaceX buscaba acceso a, al menos, 80.000 antenas en EEUU. Según la Wireless Infrastructure Association, serían la mitad de las 158.500 torres que había el año pasado.

Para equipar esos sitios, SpaceX acaba de firmar una alianza con Qualcomm por la que el fabricante suministrará sus plataformas Dragonwing para decenas de miles de estaciones base terrestres de Starlink Mobile, con despliegue a partir de 2027.

Boost Mobile, o cómo comprar clientes. Teniendo satélites, espectro de frecuencias, antenas y la tecnología necesaria para construir su red de telefonía, a Musk solo le faltaba una cosa: clientes que paguen las facturas. The Washington Post informó de que SpaceX estaba negociando la compra de Boost Mobile, que sería la puerta de entrada a un mercado de la telefonía valorado en 235.000 millones de dólares Si todo le sale bien, Musk controlará la cadena entera: satélites, red terrestre y tienda.

Lo paradójico es que pocas telecos pueden decir lo mismo, porque las operadoras no tienen satélites propios. En Europa, Telefónica, Orange y Vodafone se unieron contra Starlink y, como detallaba Forbes, aún no han elegido socio espacial. Los operadores virtuales, en cambio, dependen de una red ajena, justo lo que a Musk le habían negado niegan y ahora va a construir por su cuenta.

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Imagen | Flickr (Gage Skidmore)