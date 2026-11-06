Han visto por primera vez en España a un ruiseñor calíope, cuando es un ave que es muy rara de ver en Europa

La naturaleza a veces puede ser impredecible, y aunque podemos tener bastante claro que conocemos todos los animales y plantas que tenemos en nuestro país asentados, a veces surge alguna que otra sorpresa. Esto es lo que ha pasado en el estuario cántabro donde confluyen los ríos Saja y el Besaya, donde ha aparecido un ejemplar de ruiseñor caliope o Calliope calliope como recoge el medio El Diario Montañés.

El hito. A priori, encontrar un ruiseñor no parece nada extraño en nuestro entorno, pero este tiene algo especial, puesto que es una especie asiática cuya presencia en Europa occidental es un fenómeno extraordinariamente raro. Ahora han sido capaces de encontrar esta especie por primera vez en España, aunque con algunas dudas acerca de cómo ha logrado llegar hasta las costas cántabras.

Un encuentro excepcional. El descubrimiento tuvo lugar el pasado cuatro de noviembre en la Ría de San Martín, en Suances. Este enclave destaca por ser el cuarto humedal más importante de Cantabria para la avifauna acuática invernante, lo que lo convierte en un punto caliente para la observación de aves y prácticamente un santuario para todos los ornitólogos.

Y si vamos más al detalle, sabemos que el ejemplar de este ruiseñor fue localizado inicialmente por el observador Orlando Parrilla, quien rápidamente contactó con Abel Ojugas, presidente de la Asociación Proyecto Ría San Martín, para confirmar su identidad. Y fue este último, quien ya cuenta en su historial con otra "primera cita" al descubrir un playero aliblanco en 2025, el que confirmó la presencia de un ruiseño calíope.

A miles de kilómetros. Lo raro de todo esto es que el ruiseñor calíope es un pájaro que, por pura geografía, no debería estar en la Península Ibérica. Esta especie cría habitualmente en los densos bosques de coníferas de Siberia y, cuando llega el frío, emprende un largo viaje migratorio hacia el sur para invernar en países como Tailandia, India, Indonesia o Bangladés. Algo que no está para nada cerca de aquí.

En la Unión Europea, su estatus es el de ave divagante, puesto que históricamente sus apariciones en el viejo continente son tan escasas que se cuentan con los dedos de las manos. Concretamente, los registros que tenemos nos dicen que entre los años 1826 y 1995 solo se han documentado 18 avistamientos en toda Europa, excluyendo Rusia, concentrándose la mayoría en las islas británicas y los países nórdicos.

Cautela. Aunque el avistamiento está documentado y fotografiado, todavía queda un proceso de homologación que pasa por el Comité de Rarezas de SEO, que es el órgano encargado de validar estos avistamientos extremos. Pero además, al querer buscar explicaciones sobre por qué estará este pájaro aquí, podemos recurrir a su corta edad y su primer movimiento migratorio.

No sería la primera vez que los ejemplares más inexpertos con plumaje pardo se encuentran con una tormenta o tienen una "brújula" interna que los desvía miles de kilómetros. Pero no nos quedamos aquí, puesto que esta especie está muy cotizada en el mercado de aves de jaula, y no se puede descartar que se haya escapado de su cautividad y no haya llegado a través de un viaje transcontinental.

Imágenes | Wikipedia

Vía | 20minutos

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