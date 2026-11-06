Si hace cinco años invertiste 10.000 dólares en Tesla, hoy tendrías 8.400

El batacazo ha resonado a nivel mundial. Las grandes tecnológicas se han estampado en bolsa tras la victoria de los demócratas en las midterms de Estados Unidos, un factor político que desencadena ahora un cambio de estrategia por parte de las compañías para afrontar una estricta regulación en materia de IA. En el caso de las empresas lideradas por Elon Musk, la caída también ha sido especialmente llamativa. Tesla cerraba el jueves a 343,69 dólares, con una bajada del 10,77% en el día. Y la mayor parte de los daños se han producido en solo dos sesiones, una caída que comparte además con SpaceX.

Por qué importa. Tal y como cuenta CNBC, Tesla y SpaceX perdieron más de 420.000 millones de dólares en valor de mercado combinado entre el cierre del martes y la tarde del jueves. Esta venta masiva de acciones no tiene que ver con un cambio en las compañías, sino que, como comparten en The Motley Fool, los inversores están revalorizando el riesgo político tras las elecciones de mitad de mandato. Los demócratas se han hecho con ambas cámaras del Congreso y también han ganado las elecciones al Senado, a gobernador y a fiscal general en Texas, donde ambas empresas tienen su sede.

Rendimiento de mercado de Tesla en los últimos cinco días. Imagen: TradingView

En cifras. Tesla cayó un 11% el jueves tras una caída del 3,3% el día anterior, lo que la deja con un descenso de alrededor del 24% en el año. SpaceX cerró a 123,62 dólares, con una bajada del 9%, según comparten desde Bloomberg. Pobre de Musk que ahora su fortuna se sitúa por debajo de los 800.000 millones de dólares, según Forbes, después de alcanzar el billón de dólares tras la salida a bolsa de SpaceX en junio. PD: sigue siendo la persona más rica del mundo.

Los detalles. Musk fue el mayor donante republicano del ciclo, aportando más de 470 millones de dólares, según cuentan desde el Financial Times. La mayoría de sus candidatos han acabado perdiendo, así que ahora los inversores ven riesgos precisamente en la supervivencia de los centros de datos y en una mayor regulación por parte del Gobierno ante sus operaciones.

Analistas de Deutsche Bank advierten de que la capacidad de computación de SpaceX en Texas podría enfrentarse a retrasos y a un mayor gasto de capital para cumplir con normas más estrictas. Goldman Sachs estima que las victorias demócratas a nivel estatal y local podrían traer moratorias a corto plazo que afectarían a cerca del 45% de la expansión planificada de centros de datos en EEUU. Esto importa porque más de la mitad de las ventas de SpaceX en el tercer trimestre provinieron del alquiler de capacidad de computación, tal y como contábamos hace unas semanas.

Por otro lado, CNN informaba que a Musk y a SpaceX se les indicó que conservaran los registros sobre las restricciones impuestas a una versión militar de Starlink en Ucrania. Los inversores temen que sea el primer signo de escrutinio en el Congreso.

Entre líneas. Las dos acciones comparten las mismas grandes apuestas realmente, pues Musk anunció Terafab en octubre, un macrocentro de desarrollo de chips en conjunto con Tesla y SpaceX con un coste de hasta 119.000 millones de dólares. Y también se lleva tiempo planteando una fusión, pues en la última presentación de resultados de SpaceX, Musk calificó esto como una "buena idea". Varios comités especiales de ambas empresas llevan tiempo explorando un acuerdo. Ahora este acuerdo podría enfrentarse a una hoja de ruta regulatoria mucho más difícil.

La venta masiva también tiene que ver con las fuertes pérdidas en las acciones de chips y centros de datos que han arrastrado a los principales índices, debido sobre todo al temor de que la barrida pudiera paralizar el gasto en IA.

Imagen de portada | Tesla

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