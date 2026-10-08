Expertos en seguridad coinciden: "La conducción autónoma de Tesla suspendería el examen de conducir"

El FSD de Tesla sigue apagado en Europa. El sistema de asistencia a la conducción más avanzado de los alemanes se mantiene en el aire y sigue sin conseguir la aprobación de los reguladores europeos. Mientras, algunos países sí lo tienen activo de forma excepcional, como Dinamarca. Hasta allí han viajado los expertos en seguridad del ADAC, el club automovilista más importante de Alemania, referencia europea en este ámbito.

Y tienen opiniones.

El FSD. Full Self Driving. Esas son las siglas que esconde FSD, el sistema de ayuda a la conducción más avanzado de Tesla. Este sistema está aceptado en Estados Unidos pero, de momento, sigue sin llegar a Europa pese a que la compañía de Elon Musk está haciendo todo lo posible para convencer a los reguladores europeos.

El sistema sigue sin tener el visto bueno de la Comisión Europea para una aprobación completa para toda la Unión. Lo único que tenemos son aprobaciones para países concretos. Países Bajos fue el primero de ellos pero luego ha llegado el visto bueno en Dinamarca, Lituania, Estonia, Bélgica, Eslovenia, República Checa y Croacia.

Por las informaciones que han ido saliendo, todo indicaba que la Comisión Europea podía dar el visto bueno este mismo mes de octubre o en los últimso días de septiembre. Sin embargo, la votación se ha retrasado a diciembre a petición de Alemania, uno de los países que no termina de verlo claro. Suecia también está en ese barco.

¿Cómo funciona? Aunque la traducción literal de FSD invita a pensar que el coche es completamente autónomo, lo cierto es que no es así. Este sistema se inscribe dentro de las ayudas a la conducción de nivel 2+. Esto quiere decir que el coche sabe cómo actuar en la inmensa mayoría de los escenarios pero necesita que el conductor se mantenga atento a lo que sucede a su alrededor y esté en condiciones de tomar el control en una situación de emergencia.

Con este sistema activo, el conductor puede marcar una ruta al coche y dejarse llevar, tanto por un entorno urbano como por carretera. El conductor puede soltar el volante y el coche gestiona la dirección, la aceleración, los cambios de carril y cualquier tipo de cruce. Requiere, eso sí, que el conductor se mantenga atento y pueda tomar el control, como decíamos.

¿Hay algo igual? De momento, sólo hay dos sistemas aprobados que ofrecen un rendimiento similar. Mercedes tiene Drive Pilot, un sistema que permite que el conductor llegue a desentenderse por completo de la conducción pero sólo cuando se circula a menos de 60 km/h en carreteras mapeadas y buenas condiciones meteorológicas. Las restricciones son tantas que, de hecho, Mercedes ha dejado de ofrecerlo en sus nuevos coches por la baja demanda.

El otro sistema es el conocido como Blue Cruise de Ford. En este caso hablamos del control de crucero adaptativo más avanzado en estos momentos. Permite que el conductor circule sin manos en el volante pero siempre debe estar atento para tomar el control. El coche monitoriza que el conductor mantiene la atención en la carretera. Sólo está disponible en carreteras mapeadas previamente aunque los miles de kilómetros de las principales carreteras europeas están incluidos.

El FSD de Tesla va un paso más allá porque la idea es que el conductor no tenga que tocar el volante en ninguna circunstancia, ni en carretera abierta ni en poblado. Pero hay algo más a tener en cuenta.

¿Por qué hay dudas? Explican los compañeros de Motorpasión que una opción que no ven con buenos ojos en Alemania es la conocida herramienta "Speed Offset". Ésta permite señalar al coche por defecto que, utilizando este control de crucero adaptativo avanzado, el coche siempre circule un tanto por ciento por encima de la velocidad permitida.

En Estados Unidos, este límite se puede llevar hasta el 50%. Es decir, que en una carretera limitada a 100 km/h el coche actúe de forma autónoma y lo haga hasta 150 km/h de velocidad máxima si el tráfico se lo permite. En Europa se quiere que esta función se elimine y que el coche se tenga que adaptar automáticamente al límite máximo de la vía.

Es cierto que como conductores podemos indicar a nuestro control de crucero adaptativo que circule por encima de la velocidad máxima permitida pero es una decisión que el conductor toma activamente. Lo que se quiere evitar es que el coche circule de forma automática por encima de esa velocidad.

¿Qué dicen los expertos? En mitad de todo este proceso de aprobación, los expertos en seguridad del ADAC, el club automovilista más importante de Alemania y una referencia en seguridad, ha ido hasta Dinamarca para evaluar cómo funciona el sistema y si conocer si éste es realmente seguro.

Las conclusiones a las que han llegado es que el sistema es "demasiado bueno" en casi todas las condiciones y, por tanto, "no es seguro". Y es que ese es el mayor problema de un sistema de conducción autónoma. El coche se comporta bien en prácticamente todas las situaciones pero el peso del error es demasiado grande cuando se da. Aunque éste se dé de manera muy excepcional.

Es la misma sensación que tuvieron nuestros compañeros Javier Pastor y Ana Boria en su prueba con este sistema en Países Bajos. Entonces, Pastor comentaba esto en su artículo de Xataka.

Cuando vas al volante, pasas del efecto “¡wow!” a una sensación casi como de estar fuera del coche, o desde luego no como conductor/supervisor. Tu papel de espectador privilegiado provoca al poco otra percepción: la de que el Tesla conduce tan bien él solito que te puedes relajar. Y ese es el error. Y lo es porque precisamente es lo que no puedes hacer.

"Demasiado bueno". Desde el ADAC alaban el comportamiento del sistema en la inmensa mayoría de las situaciones. De hecho, señalan que es muy fácil sentirse cómodo y confiado con él activo y que eso les parece un problema. Hay que recordar que el sistema obliga a estar atento de la carretera y que estar demasiado confiado puede dejarnos vendidos durante las décimas de segundo que tardamos en tomar el control antes de un accidente.

En su artículo, desde el ADAC hacen el siguiente comentario:

"El Tesla Model 3 no solo conduce siguiendo su carril sin problemas. Cambia de carril de forma independiente y también supera situaciones de tráfico más exigentes de forma sorprendentemente natural (...) En una carretera rural estrecha con tráfico en sentido contrario, el vehículo reaccionó con calma y control. Las calles y callejones estrechos tampoco le causan dificultades. Incluso en una rotonda de dos carriles, eligió el carril adecuado. Esto no solo parece técnicamente maduro, sino que a lo largo de largas distancias casi parece que una persona atenta está al volante"

"Hubiera suspendido tres veces". Lo más sorprendente, aseguran desde el ADAC, es que el sistema falló cuando las tareas eran más sencillas. Especificaron que, aunque menos problemático, el Tesla eligió incorrectamente un carril de la autopista y tomó una salida equivocada de la misma para llegar a su destino.

Sin embargo, los errores más preocupantes fueron los siguientes:

"El sistema eligió una vez un carril equivocado y, en otra situación, optó por la entrada equivocada de la autopista. En el posterior intento de corrección, el Tesla pasó por una línea continua. Además, hubo el uso inadmisible de un carril de autobús y el cruce de un semáforo en rojo. Por lo tanto, el Tesla habría suspendido tres veces en un examen de licencia de conducir"

Además, también señalaron que el Tesla tuvo algunos problemas para estacionar y que, de hecho, después de muchos intentos dio por imposible la maniobra aunque había sitio suficiente para ello.

Una impresión muy similar. Hace unos meses, en Xataka tuvimos la oportunidad de subirnos a un coche de Tesla equipado con FSD para las pruebas que están realizando en España. Nuestra impresión fue muy similar a la que se cuenta en el artículo aunque sin reflejar errores tan graves como saltarse un semáforo.

En nuestro caso, toda la prueba marchó correctamente en todo tipo de situaciones y, de hecho, rápidamente generaron seguridad porque comprobamos que el sistema se movía de forma muy fluida con la naturalidad de un humano. De hecho, hizo una maniobra entre dos autobuses impropia de los sistemas que vemos en el resto de coches, mucho más robotizados.

Hay que tener en cuenta que el FSD se entrena mediante cámaras y con el bagaje de decenas de miles de conductores por todo el mundo. La inteligencia artificial que utiliza Tesla aprende del comportamiento de los humanos y toma decisiones más arriesgadas o atrevidas de lo que suele ser el comportamiento habitual de estos sistemas.

Foto | Tesla

En Xataka | ¿Estamos preparados para el día en el que un coche autónomo mate a alguien?



