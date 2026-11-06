La DGT tiene tres helicópteros Pegasus completamente parados en Madrid después de pagar 51 millones de euros por ellos

Tres helicópteros de la DGT parados y dos del servicio 112 madrileño que tampoco pueden volar. Al menos no pueden ofrecer un servicio completo. Es el resultado de la quiebra de Eliance, la compañía a la que se le habían adjudicado los contratos para ofrecer este tipo de servicios. De momento, no hay un plan alternativo.

Parados. La Comunidad de Madrid tiene dos helicópteros del Summa 112 (el servicio de emergencias sanitarias) parados o a medio gas. Y la DGT tiene otros tres vehículos Pegasus completamente detenidos en las bases de Málaga, Sevilla y Santiago de Compostela, según El País.

El diario publicaba esta información ayer, jueves 5 de noviembre, en la que se aseguraba que uno de los dos helicópteros del servicio madrileño de emergencias sanitarias lleva detenido desde el pasado domingo y que la aeronave complementaria tenía que pasar una revisión y estaría, al menos, otras 24 horas detenida.

Detrás de todo esto se encuentra la quiebra de Eliance, la empresa a la que se adjudicaron estos servicios.

La quiebra de Eliance. El motivo de esta parada es que la compañía Eliance que se encarga de ofrecer sus servicios a la Comunidad de Madrid y la DGT está pasando por momentos críticos. A principios de octubre, la compañía entro en fase de preconcurso de acreedores, después de cerrar el ejercicio de 2025 con pérdidas de 24 millones de euros.

Esa falta de recursos económicos ha tenido una consecuencia directa. CCOO ya señaló que en octubre no volaron los helicópteros Pegasus de las patrullas con base en Málaga, Sevilla y Santiago de Compostela. En Xataka nos hemos puesto en contacto con la DGT para conocer qué helicópteros se mantienen ahora mismo operativos pero cuando escribimos estas líneas no hemos obtenido respuesta.

Ahora, la falta de medios económicos ha dejado en tierra el helicóptero del Summa 112 en la base de Lozoyuela porque sus pilotos deben renovar la licencia cada seis meses con horas de simulador pero Eliance no les había dado acceso al mismo, lo que impide levantar el vuelo al aparato. Así, el servicio madrileño queda dependiente de un solo aparato que desde el pasado domingo 1 de noviembre está atendiendo todas las emergencias que lo demandan en la Comunidad de Madrid.

¿Qué ha pasado? Explican en Forbes que la situación actual de la empresa es el resultado de un intento de crecimiento demasiado rápido. En 2018, Habock Aviation Group pasó a llamarse Eliance con el objetivo de reunir bajo una misma compañía un buen número de empresas que hasta entonces se encargaban de los servicios de emergencia con aeronaves.

Explican en el medio que Eliance compró empresas para ganar tamaño y financió la expansión a base de deuda y fondos de inversión. Sin embargo, su principal cliente siempre ha sido la administración, lo que les ha dado poco margen de beneficios en un servicio con enormes costes operativos: pilotos, mecánicos, técnicos, aeronaves y su mantenimiento. Todo ello debe estar siempre disponible, independientemente de si existe mayor o menor carga de trabajo.

La falta de disponibilidad de los helicópteros ha ido mermando a la empresa. El medio gallego Praza Pública señalaba que la Xunta de Galicia ha abierto decenas de expedientes por no tener disponibles los helicópteros para los servicios de emergencias. A la compañía le han caído multas en Madrid por esto mismo y en Extremadura y Cataluña se han rescindido contratos.

Venían avisados. En el caso de los servicios madrileños, Eliance ganó el contrato para ofrecer helicópteros medicalizados en 2023. A cambio, la Comunidad de Madrid pagaría más de cuatro millones de euros al año por cinco años de servicio. Los pliegos del acuerdo obligan a que un helicóptero no puede estar inoperativo más de doce horas.

En el caso de la DGT, Eliance se quedó con un contrato que ofrecía 51 millones de euros a cambio de volar los helicópteros Pegasus repartidos por todas las bases españolas durante 38 meses. Desde octubre, hay tres que están inoperativos y con el desfile de las fuerzas armadas también las operadas desde Madrid, Zaragoza y Valladolid quedaron inactivas. Es decir, ese día ningún Pegasus surcó los cielos españoles pese a ser un día festivo y clave en el Puente de la Hispanidad.

Lo peor es que en ambos casos Eliance ya llegaba con un buen número de incumplimientos. Los casos antes referidos en Galicia, Extremadura y Cataluña ya obligaban a la compañía a responder económicamente por la falta de helicópteros disponibles. CCOO avisó reiteradamente al Ministerio del Interior (contratante en el caso de la DGT) sobre ello. En El Mundo señalan que también UGT hizo lo propio.

Foto | DGT

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