Se busca a quien quiera vivir gratis en una casa de Málaga con piscina y jacuzzi. A cambio pide cinco horas de trabajo al día

Un estudio independiente junto a la piscina. Un amplio jacuzzi. Vistas a 700 metros de altitud y a 15 minutos del centro. Y todo gratis. Parece un anuncio porque las condiciones son demasiado buenas. El precio: cinco horas de trabajo al día, cinco días a la semana. Tampoco es para tanto, según se mire. Jaqui y David, una pareja de Comares, en la Axarquía malagueña, buscan voluntarios a través de la aplicación Workaway. No hay mucha letra pequeña, pero sí algunos matices a tener en cuenta.

Qué se ofrece. Alojamiento gratuito en un estudio “muy bonito y autónomo”, según los anfitriones. Está junto a la piscina de una casa unida a otras tres unidades independientes, en la parte más baja del pueblo. Ellos gestionan un alojamiento turístico y allí caben coches y autocaravanas, salvo las muy grandes, que deben quedarse a 30 minutos. Y aquí llega el primer pero: la piscina y el jacuzzi están a disposición de los voluntarios siempre y cuando no haya huéspedes. El que paga tiene prioridad.

Qué piden. Cinco horas diarias, cinco días a la semana: 25 horas semanales (como máximo). Las extra, si hicieran falta, se compensan en otro día. Las tareas incluyen jardinería básica, mantenimiento, cocina para la familia, ayuda doméstica, ayuda informática y proyectos creativos. El anuncio también menciona construcción. En un mes, son unas 100 horas de trabajo.

Evidentemente, cocinar para la familia no es cocinar para uno mismo, pero entre todos se reparte. Prefieren estancias de al menos un mes y parejas; también buscan practicar idiomas y compartir cultura. La privacidad, por ambas partes, es importante.

Lo que no dicen. Sin embargo, no se especifica si la comida está incluida ni si los voluntarios pagan gastos, aunque se asume que toda la compra corre a cargo de los anfitriones. Tampoco menciona contrato ni seguro. Eso sí, para contactar hay que pasar por caja: Workaway cobra una membresía anual de 59 euros para una persona y 69 para la pareja, que sale más rentable.

A cambio se da acceso a más de 50.000 ofertas en más de 170 países y un servicio de mensajería. Por otro lado, como prefieren parejas, serían 50 horas semanales para la casa, más de una jornada completa, a cambio de un estudio. No es un sueldo pero sí trabajo regular.

Casos similares. En Xataka hemos contado varias ofertas similares y casi todas comparten condiciones: 25 horas semanales piden en una casa con piscina cerca de Alicante, a cambio de mover heno y cuidar caballos. Otras 25 en un albergue del Camino Primitivo, incluye tres comidas, pero es un negocio privado, no una ONG. 24 horas en un santuario de Gredos y entre los requisitos piden dieta vegana y transporte propio. 20 horas en un santuario de cerdos en Hawái, con tres meses de estancia mínima. Comida, vuelos y seguro corren por cuenta del voluntario. Y hasta 30 horas en una isla griega con gatos, incluyendo en el gratis alojamiento y desayuno. Comida y cena, aparte. Con 25 horas, Málaga está en la media. Es más, un texto del blog de la propia plataforma lo presenta como lo habitual.

La ley, en una línea. Según la Ley 45/2015 de Voluntariado, que ya citamos, el voluntariado debe ser gratuito, con acuerdo por escrito y seguro de accidentes y enfermedad a cargo de la organización. Lo que distingue voluntariado de empleo, advierten los laboralistas, no son solo las horas, sino la compensación. Aquí quien pide es un alojamiento turístico, no una entidad de voluntariado. Así que antes de ir, es recomendable pedir por escrito tareas, horas, gastos cubiertos, comida y seguro. Incluso preguntar cuándo se puede usar el jacuzzi. Y recordar que “gratis” casi nunca significa “sin coste”. Entre la membresía, el desplazamiento y la comida, la casa gratis también tiene una factura que tener en cuenta.

Imágenes | Workaway

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