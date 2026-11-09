Volkswagen ha encontrado en China una nueva fábrica de tecnología. Ahora quiere venderla fuera

China está siendo el principal motor de la innovación en el sector automovilístico, y Volkswagen lo sabe perfectamente. El fabricante alemán lleva años colaborando con China en cuanto al desarrollo de nuevas plataformas y sistemas de conducción. Ahora parte de esa tecnología va a salir de China, pues desde Volkswagen afirman que tanto el software, como las plataformas y los sistemas de asistencia al conductor desarrollados en China irán a parar a los coches vendidos en Latinoamérica y Sudáfrica, y Europa podría seguir los mismos pasos.

Nueva estrategia. Estos últimos años, Volkswagen a enfatizado el lema de “En China, para China”, haciendo referencia a que el producto que ofrecerían en China también estaría desarrollado en el país. Ahora, la compañía está transitando hacia "En China, más allá de China", una frase que el propio CEO de Volkswagen, Oliver Blume utilizó en unas declaraciones recogidas por el medio Reuters.

Blume calificaba a China como un motor de innovación clave para el grupo y, cada vez más, un centro de productos y tecnología para sus mercados globales. VW intenta recuperar el terreno perdido en su mercado doméstico, con rivales como BYD y Geely intratables tanto en vehículos, como en software y en precios.

Los detalles. La tecnología se presenta en un paquete llamado VEGA, y cuenta con tres partes principales:

China MainPlatform (CMP): la arquitectura para coches compactos eléctricos de batería e híbridos enchufables. Aquí VW apunta a más de 600 km de autonomía CLTC (el estándar de autonomía chino) y alrededor de 11 kWh por 100 km.

la arquitectura para coches compactos eléctricos de batería e híbridos enchufables. Aquí VW apunta a más de 600 km de autonomía CLTC (el estándar de autonomía chino) y alrededor de 11 kWh por 100 km. China Electronic Architecture (CEA): la columna vertebral electrónica y de software, desarrollada en conjunto con Xpeng. Admite tanto coches eléctricos como de combustión.

la columna vertebral electrónica y de software, desarrollada en conjunto con Xpeng. Admite tanto coches eléctricos como de combustión. HyperSense8 (HS 8): un sistema de asistencia al conductor desarrollado por Carizon de VW y Horizon Robotics. Según el medio Electrive llegará a producción en siete nuevos modelos electrificados de VW este año.

Para los modelos prémium, VW también cuenta con la Plataforma Escalable de China (CSP), con una arquitectura de 850 voltios. Esta plataforma permitiría cargar un coche del 10% al 80% en 13 minutos.

El despliegue. Latinoamérica es la primera, con una producción local de modelos basados en CMP y CEA planificada para 2030, seguida de Sudáfrica, según China Daily. VW también está enviando más coches fabricados en China al extranjero, con modelos para Oriente Medio, Uzbekistán, Kazajistán y el África subsahariana, y México, Egipto y Vietnam se sumarán a finales de 2026, según comparte China Daily. El medio señala que VW aspira a exportar al menos 300.000 vehículos al año desde China para 2030.

Entre líneas. Frank Han, director ejecutivo de la unidad de software de VW, CARIAD China, contaba a Reuters que Sudamérica es sensible a los costes y ya cuenta con una fuerte presencia de fabricantes de automóviles chinos. Volkswagen también se encuentra bajo presión financiera, y el grupo está llevando a cabo su mayor reestructuración en décadas, por lo que quiere que China se convierta en una base de desarrollo y exportación eficiente en costes. El jefe de VW en China, Ralf Brandstätter, espera que el mercado de turismos de China se contraiga un 20% este año, unos 4,5 millones de vehículos.

También hay una prueba de credibilidad. Reuters señala que el primer modelo desarrollado conjuntamente con Xpeng ha tenido un debut flojo. Y varios analistas contaban a la agencia que llevar esta tecnología al extranjero es tanto una prueba de si el reinicio en China puede producir coches que la gente quiera como una forma de reducir costes.

VW no está sola. Según apunta el medio, General Motors, Hyundai y Renault están siguiendo estrategias similares para globalizar la tecnología desarrollada en China.

La gran pregunta: Europa. Oficialmente, VW ha nombrado al sudeste asiático, América Latina y África como destinos y ha descartado a Europa y América del Norte por ahora, según Reuters. Han afirma que Europa era técnicamente factible, pero que la decisión recaería en la sede central en Alemania, y aquí la cosa está un poco más delicada. Sin embargo, Reuters asegura que VW está estudiando si la CEA podría servir de base para futuros coches comerciales de VW, Skoda y Cupra en Europa. Desde Motor1 apuntan a que el debate sigue siendo interno y desde Manager Magazin compartían que el jefe de la marca principal, Thomas Schäfer, está sopesando la propuesta.

Eso sí, cualquier movimiento en Europa podría marginar a Rivian, el socio de software estadounidense en el que VW comprometió unos 5.800 millones de dólares. En ese escenario, la empresa conjunta se mantendría pero se centraría en otras marcas del grupo.

Qué pasa ahora. VW planea introducir la CEA en modelos híbridos enchufables y de combustión fabricados en China en 2027, y estar lista para la conducción automatizada de Nivel 3 ese mismo año, según China Daily. El Nivel 4 está previsto para 2029, basándose en la CEA 3.0 y en un chip C7H desarrollado por VW, informa Electrive. VW también planea 30 modelos de vehículos de nuevas energías desarrollados en China para finales de 2027 y más de 50 nuevos productos para 2030, según China Daily.

Imagen de portada | Volkswagen

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