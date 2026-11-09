La Tierra tiene una invitada por Navidad: una miniluna de dos metros que vino en abril y se irá después de las fiestas

Estas Navidades, la Tierra tendrá una invitada muy especial. Una miniluna que vino a visitarnos el pasado mes de abril y que ha decidido quedarse hasta que pasen las fiestas. Obviamente, las rocas espaciales no deciden nada, permíteme la licencia literaria. Este objeto fue detectado orbitando a nuestro planeta en agosto de este año, aunque los cálculos de su trayectoria han demostrado que llevaba junto a nosotros cuatro meses. Estos mismos cálculos señalan que seguirá dando vueltas a nuestro alrededor más o menos hasta después de Navidad. Para principios de 2027 ya se habría marchado, aunque posiblemente vuelva a casa dentro de 10 años. Al final, las minilunas siempre nos acaban abandonando.

Una atracción irresistible. Según los cálculos realizados por los científicos, 2026 QQ8 tarda unos 359 días en dar la vuelta al Sol, casi lo mismo que la Tierra. Se acerca a nosotros más o menos cada diez años, por lo que no es su primera visita. Sin embargo, esta vez se acercó tanto y a una velocidad relativa tan baja que la atracción gravitatoria de la Tierra lo capturó y lo introdujo en una órbita a su alrededor. Así, quedó convertido en una miniluna, aunque no estará ahí para siempre.

Lunas que vienen y van. El anuncio sobre este objeto, llamado 2026 QQ8, se hizo el 29 de octubre. Lo ha comunicado el Minor Planet Center, una institución que se encarga de estudiar los cometas, asteroides y otros objetos menores del Sistema Solar. También estudia las minilunas, pequeños objetos que orbitan temporalmente en torno a la Tierra, pero sin llegar a ser satélites fijos. Son tan comunes que, según un estudio reciente, nuestro planeta podría tener normalmente hasta seis minilunas girando a su alrededor. Algunas son fragmentos de nuestro propio satélite, aunque también hay otros tipos de objetos. De media miden unos 75 centímetros y su estancia media es de aproximadamente 9 meses.

No hay nada que temer. Ya hemos visto que este objeto se ha convertido en satélite temporal porque se acercó mucho a nuestro planeta. Podríamos preguntar si dicho acercamiento supone un peligro. Sin embargo, hay varios motivos para estar tranquilos con respecto a eso. Para empezar, aunque 2026 QQ8 es un poco más grande que la media de minilunas, sigue siendo un objeto pequeño, de apenas 2 metros de diámetro. Si se acercase demasiado a la Tierra se quemaría casi por completo al cruzar la atmósfera y se convertiría en una bola de fuego. No caerían restos peligrosos a la superficie. Además, no está tan cerca. Su punto más cercano a la Tierra está a 568.000 km, bastante más lejos que nuestra propia Luna.

Hablando de la Luna… ¿por qué ella sí? Muchísimos objetos se convierten en minilunas temporales y luego siguen su camino. En cambio, la Luna se quedó unida a nuestro planeta para siempre. Hay varios argumentos que explican esto. En primer lugar, 2026 QQ8 y el resto de minilunas son objetos de paso. Circulan alrededor del Sol, no de la Tierra, lo que pasa es que a veces se encuentran con nosotros y son atraídos temporalmente. La Luna, según la hipótesis más aceptada sobre su origen, se formó en la propia Tierra, a partir de los escombros derivados del impacto de un objeto del tamaño de Marte. Por otro lado, la Luna está mucho más cerca que esos objetos, aproximadamente a unos 384.000 kilómetros. Con todo esto, la interacción entre la Tierra y sus minilunas es mucho más débil que la de nuestro planeta con su satélite.

Hay un último factor. Para quedarse con un objeto, un planeta tiene que quitarle energía orbital. En el Sistema Solar primitivo, el gas que rodeaba a los planetas jóvenes podía frenar objetos hasta capturarlos, pero hoy no existe un disco denso así alrededor de la Tierra. Por eso las minilunas pueden escapar con facilidad. La Luna, en cambio, no necesitó ser capturada, porque nació ya ligada a nuestro planeta.

Esta se irá, como lo hacen todas, pero antes de eso se quedará una buena temporada de visita. Y posiblemente volverá dentro de una década. Al final, la Tierra siempre se convierte en un buen lugar al que volver.

Imagen |Grebenkov

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