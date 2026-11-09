Lentejas de Canadá y alubias argentinas: la realidad detrás de platos tradicionales como las fabes asturianas

Un buen cocido madrileño, un potaje de vigilia, una fabada asturiana o un plato de judiones de La Granja. Todo suena tradicional y muy típico de la gastronomía patria, pero la realidad es que gran parte de las legumbres que usamos en algunos de nuestros potajes más emblemáticos tienen poco que ver con el campo español: llegan de cientos (o incluso miles) de kilómetros de distancia, de plantaciones de Norteamérica u otras zonas de Europa. De hecho, hay ciertas legumbres en las que lo más fácil es encontrarse con género extranjero, no autóctono.

La razón es muy sencilla: costes.

¿Te gustan las legumbres? Si la respuesta es sí y sueles preparar en casa (o comer en el bar) potajes y cocidos es probable que tu dieta sea más internacional de lo que piensas. Aunque las leguminosas son un ingrediente esencial de algunos de los platos más tradicionales de la cocina española, la realidad, en el siglo XXI, es que gran parte de las que se comercializan llegan del extranjero.

Lo reconoce el propio Ministerio de Agricultura y Alimentación, que explica que “tanto España como la UE son importadoras netas de leguminosas grano”. Se cultivan. Se exportan. Pero sobre todo se importan de otros países.

Sushanta Rokka (Unsplash).

¿Qué dicen las cifras? Que si hablamos de legumbres y balanza comercial debemos utilizar el signo negativo. Así lo muestra la plataforma de análisis COTEC, que registró en 2025 exportaciones por valor de 67,5 millones de euros y un flujo de importaciones valorado en 174 millones. La ‘foto’ de OEC es algo distinta, pero la lectura se repite: la balanza comercial global es negativa, con más mercancía entrando que saliendo, al menos en términos de valor.

En su último informe sobre leguminosas en grano, correspondiente a la campaña 2025-2026, el Ministerio de Agricultura muestra que se importan muchos más guisantes, habas, lentejas, garbanzos y judías de las que se exportan. De hecho, y más allá de la balanza comercial, hay casos en los que el volumen de importación supera con creces la producción y resulta clave para cubrir el consumo interno.

¿Hay más datos? Sí. Una fuente valiosa es Mercados Centrales de Abastecimiento (Mercasa), que ha publicado un informe en el que analiza cuestiones como la evolución de la demanda en España, la producción nacional o el enorme peso que tiene en el mercado doméstico la mercancía extranjera. Sus estadísticas se basan en datos de 2024, pero aún así resultan elocuentes.

Como recordaba hace poco El Confidencial, las tablas de Mercasa sugieren que el 74% de las alubias o judías secas, el 64% de las lentejas y el 38% de los garbanzos que llegan a nuestras mesas se cultivan en otras naciones. En general, alrededor de dos tercios de las legumbres que consumimos son importadas.

MAPA.

¿De dónde vienen? En ocasiones, de plantaciones situadas a miles de kilómetros. Según Agricultura, Canadá y EEUU son la principal fuente de lentejas importadas. Si hablamos de garbanzos la referencia es EEUU y México y en el caso de las judías secas, Argentina. Rusia ha sido tradicionalmente el origen de los guisantes secos, Reino Unido de las habas secas y Australia del altramuz.

Hay casos en los que el peso de las importaciones es aplastante: algunos analistas advierten desde hace años que la mayoría de lentejas que consumimos (en 2018 se hablan de entre el 65% y 80%) vienen de fuera, sobre todo de Norteamérica.

Garbanzos ‘made in USA’. Esa diversidad de orígenes la constataba hace unos años la OCU en un análisis en el que reveló, por ejemplo, que el 71% de los garbanzos importados llegan de EEUU y el 15% procede de México. En el balance de las importaciones de lentejas destaca Canadá, con el 58% de los envíos, y en el de las alubias Argentina, con el 74% de la mercancía foránea. Canadá y Polonia aportan otro 14% y el resto desembarca desde EEUU, Austria, Perú y Turquía.

“A pesar de que en España tenemos una gran tradición de cultivo de legumbres de buena calidad, la mayoría de las que consumimos son de importación”.

Y eso, ¿por qué? Básicamente, por costes. “España es el mayor productor y consumidor de legumbres de la UE, pero aun así no somos capaces de producir de una forma económica ni siquiera para satisfacer la demanda interna”, explica a El Confidencial Diego Rubiales, de la Asociación Española de Leguminosas.

Una idea similar transmite Nicolás Armentero, de la Asociación Legumbres de Calidad: pese a la huella de carbono que implica mover la mercancía, “en un mundo interconectado el coste real de traer 40 contenedores en un barco que ha hecho 7.000 km es muy inferior al de cultivar esas legumbres aquí en España”.

MAPA.

¿Consumimos muchas legumbres? Consumimos algo más que en los últimos años, aunque menos que hace unas décadas. Según las estadísticas de Agricultura, en 2025 la ingesta media per cápita (persona y año) en los hogares fue de 3,47 kilos, por encima de los 3,36 del año anterior o 3,06 de 2015.

Si echamos la vista más atrás, hay fuentes que aseguran que el consumo en la década de los 60 era muy superior. En cuanto a las explotaciones, la superficie media cultivada de leguminosas grano en España ronda las 400.000 hectáreas, casi un tercio dedicadas a guisantes secos. El resto se lo reparten vezas, yeros, garbanzos, habas, judías, altramuces y lentejas, que acaparan el 10%.

A la hora de competir, el producto español dispone de sus propios recursos, como apostar por la calidad frente a los precios (la brecha entre lo que cuestan las fabes asturianas y las alubias polacas es considerable) y distinguirse claramente en los comercios. Para ello cuenta con sellos oficiales que acreditan su origen.

Imágenes | Alan Ruiz (Flickr), Sushanta Rokka (Unsplash) y MAPA 1 y 2

Vía | El Confidencial

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