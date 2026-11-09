“Es necesario declarar un estado de emergencia sanitaria mundial”: los científicos son testigos de un punto de inflexión en el calentamiento global

El mundo lleva una década intentando frenar el calentamiento global, pero hay algo que los científicos consideran especialmente alarmante: sus consecuencias sobre la salud humana no solo siguen aumentando, sino que en numerosos indicadores lo hacen cada vez más rápido. El último informe internacional advierte de que hemos entrado en una etapa que exige una respuesta sanitaria extraordinaria y contundente.

Una emergencia sanitaria mundial. Es la conclusión del décimo informe anual del Lancet Countdown, publicado hace unos días en la revista médica The Lancet. El trabajo, coordinado por el University College de Londres en colaboración con la Organización Mundial de la Salud (OMS), reúne a 146 investigadores de más de 100 instituciones y 30 países que analizan 54 indicadores relacionados con el clima y la salud. Su conclusión es que, diez años después de la entrada en vigor del Acuerdo de París, muchos de los daños sanitarios del calentamiento avanzan más deprisa que durante la década anterior.

Marina Romanello, directora ejecutiva del proyecto, reclama que el cambio climático “debe ser reconocido y tratado como una emergencia sanitaria mundial para garantizar nuestra supervivencia”, con un nuevo instrumento de la OMS para coordinar la respuesta. No se trata de una emergencia ya declarada, sino de una petición formal de los investigadores ante una amenaza que consideran insuficientemente atendida.

710.000 muertes en un solo año. El indicador más contundente es la mortalidad asociada al calor. Entre 2016 y 2023 se registró una media estimada de 540.800 fallecimientos anuales relacionados con las altas temperaturas, casi un 36% más que en la década anterior. Los investigadores atribuyen al calentamiento provocado por el ser humano aproximadamente el 68% de esas muertes, frente al 55% del periodo 2006-2015.

En 2023, la cifra alcanzó un récord de 710.000 fallecimientos, de los cuales más del 70% se relacionan con el cambio climático. Ese año, el calor estuvo asociado a más muertes que la malaria o el VIH por separado. En conjunto, el informe estima que cerca de tres millones de fallecimientos relacionados con el calor entre 2016 y 2023 fueron atribuibles al calentamiento antropogénico.

Un planeta donde las sequías avanzan a otra velocidad. Porque el deterioro no se limita a las temperaturas extremas. En 2025, el 51,8% de las tierras emergidas sufrió condiciones de sequía extrema durante al menos un mes, el segundo porcentaje más elevado registrado. El informe calcula que la superficie afectada está aumentando a un ritmo un 704% superior al observado entre 2006 y 2015.

Las precipitaciones extremas también se han extendido: durante la última década afectaron anualmente a una media del 17,2% de las tierras emergidas, frente al 14,8% de la década anterior. Estos fenómenos amenazan las cosechas, dificultan el acceso al agua potable y aumentan los riesgos de inundaciones, desnutrición y enfermedades transmitidas por el agua. Los datos describen una aceleración de varios impactos, aunque no demuestran que el planeta haya cruzado un único punto de inflexión climático irreversible.

El calor también está vaciando los bolsillos. El calentamiento está alterando las condiciones en las que millones de personas pueden trabajar. Solo en 2025, la exposición a temperaturas elevadas provocó la pérdida potencial de 573.000 millones de horas laborales en todo el mundo, con un impacto estimado de 1,07 billones de dólares en ingresos. Los sectores más perjudicados son aquellos que dependen del trabajo físico al aire libre, especialmente la agricultura y la construcción.

La distribución de las pérdidas refleja además una profunda desigualdad: en el sudeste asiático equivalen al 3,9% del PIB y en África al 3,2%, frente al 0,2% de Europa. Buena parte del coste recae así sobre regiones que han contribuido relativamente poco a las emisiones históricas responsables del calentamiento.

La paradoja de gastar dinero en lo que nos enferma. Aunque las inversiones mundiales en energías limpias alcanzaron los 2,1 billones de dólares en 2025, los combustibles fósiles todavía proporcionan más del 80% de la energía mundial. La contaminación atmosférica asociada a estas fuentes provoca alrededor de 2,73 millones de muertes anuales, mientras que los gobiernos han acumulado unos 6,2 billones de dólares en subsidios a los combustibles fósiles desde 2016.

En 2024, diez países destinaron más recursos a subvencionar estas energías que a sus propios sistemas sanitarios. La contradicción se extiende a las grandes petroleras: las 100 mayores compañías del sector prevén producir en 2040 un 150% más de combustibles fósiles que el volumen compatible con limitar el calentamiento a 1,5 °C.

Hay soluciones, pero el tiempo juega en contra. El informe también identifica avances importantes: la reducción de la contaminación derivada de los combustibles fósiles evita unas 323.000 muertes prematuras anuales en al menos 77 países, y 56 de los 194 Estados miembros de la OMS cuentan ya con planes de adaptación sanitaria al cambio climático, frente a 14 en 2015. Sin embargo, solo un tercio de las necesidades de financiación sanitaria comunicadas por los países en desarrollo recibió compromisos de financiación en 2024.

Por eso los investigadores reclaman reducciones rápidas de emisiones, ayudas internacionales que no incrementen la deuda de los países vulnerables y una respuesta coordinada por la OMS. La advertencia llega coincidiendo con la COP31, que comienza este 9 de noviembre en Antalya, Turquía. Helen Clark, expresidenta del Gobierno de Nueva Zelanda y presidenta del consejo del Lancet Countdown, resume el problema en una frase: “Lo que falta no son pruebas, sino voluntad política para actuar”.

Imagen | NeedPix, Maher Najm, Dave Burnham

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