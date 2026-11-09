Ha vuelto a Action (sólo hasta mañana) la oferta de la batería externa Philips original con carga rápida y varios puertos

Cada miércoles, Action renueva su promoción semanal con toda clase de ofertas, que se mantienen disponibles hasta el martes siguiente. Y el folleto de esta semana (vigente desde el pasado miércoles) ha sorprendido al volver a incluir el chollo de la batería externa Philips original rebajada a 14,95 euros. Batería que estará disponible hasta mañana, martes 10 de noviembre.

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Sin embargo, Action no vende online y hay que acudir a sus tiendas a por este chollo. De modo que si no tenemos ningún Action cerca o preferimos comprar desde casa, hemos encontrado en Amazon una alternativa muy parecida e igualmente interesante. Con envío gratis si somos miembros Prime o aprovechamos la promoción de 30 días sin coste. Esta, a 14,99 euros, de idéntica capacidad y más de 2.000 reseñas.

Con 20.000 mAh que da para varias cargas del teléfono

Con un PVP (también muy bueno) de 17,95 euros y como decimos, ahora rebajada a 14,95 euros hasta mañana, la powerbank de Philips es una compra ideal si buscamos una batería compacta, de gran capacidad, con carga rápida, varios puertos y, sobre todo, una muy buena relación calidad precio.

Con dicha capacidad da para cargar el teléfono móvil varias veces (dependiendo de cada modelo) y algunas menos en el caso de tablets, videoconsolas portátiles y demás dispositivos similares. Todo ello, con una carga rápida con tecnología PD de 20 W y la posibilidad de cargar varios dispositivos simultáneamente gracias a que ofrece 2 puertos USB A y un USB tipo C (más un microUSB para recargar la propia batería).

También se incluye un cable USB tipo C, de modo que no tenemos que hacernos con uno a mayores. Y aunque no viene (frente a alternativas de precio similar) con pantalla que deje ver el porcentaje de carga restante ni linterna, en conjunto es una powerbank muy interesante para lo que cuesta. Además, de una marca tan conocida como es Philips.

⚡ EN RESUMEN: powerbank philips action ✅ LO MEJOR De gran capacidad , con 20.000 mAh y varios puertos

, con 20.000 mAh y varios puertos A precio rebajado por tiempo limitado (hasta mañana) ❌ LO PEOR Sin linterna ni pantalla para ver la capacidad restante 💡 CÓMPRALA SI... buscas una batería externa sencilla, compacta y con gran relación calidad precio ⛔ NO LA COMPRES SI... no tienes ninguna tienda Action cerca. En ese caso, la alternativa de Amazon es una compra genial

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Imágenes | Compradicción, Action, Philips

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