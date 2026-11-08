El cangrejo azul no tenía depredadores naturales en el mediterráneo, hasta que el pulpo empezó a tener hambre

El 2 de octubre de 2022, un buceador fotografió una hembra de cangrejo azul caminando por la arena de San Antoni de Portmany en Ibiza. Le faltaba una pinza y medía 16 centímetros de ancho.

Una hora después, el cangrejo volvió a pasar por el mismo sitio, pero no estaba solo. Un pulpo de unos 850 gramos lo cubría con los brazos. En poco más de 15 minutos, sobre la arena del fondo del mar solo quedaba un trozo del caparazón y la otra pinza.

Puede parecer una curiosidad, pero es mucho más: se trata de uno de los tres primeros registros mediterráneos de un pulpo cazando cangrejos azules adultos en libertad.

¿Qué tiene todo esto de llamativo? Lo interesante no es que un pulpo se coma un cangrejo, sino el tamaño de su presa. Hasta donde sabíamos, el pulpo común suele cazar cangrejos pequeños. De hecho, las presas de más de 10 centímetros de ancho de caparazón son raras incluso para especies de pulpo más grandes y fuertes. Y estos que se han documentado son cangrejos mucho más grandes de 10 cm.

El asunto aquí, se dieron cuenta los investigadores, es que las rarezas no se quedaban ahí: todas las víctimas eran hembras.

¿Y eso? No es evidente, pero la respuesta apareció de repente y es más sencilla de lo que parece. Pulpos y cangrejos no viven a la misma "altura": los segundos viven mucho más abajo que los primeros y solo hay un momento en el que se cruzan: cuando las hembras ascienden para desovar. Ahí es cuando los pulpos las cazan.

Pero, ¿por qué? Es decir, por qué ahora. Si fuera algo 'normal' (y, creedme, las hembras de cangrejo llevan teniendo la mala costumbre de subir para desovar desde hace muchos años) lo deberíamos haber visto antes. Y no lo habíamos visto. Es más, estábamos convencidos de que apenas había depredadores naturales documentados para los cangrejos azules en el Mediterráneo.

Al menos, para cangrejos de ese tamaño. Italia ya había lanzado decenas de miles de crías de pulpo frente a los cangrejos, pero la idea era que se comieran a los pequeños. Esto cambia las cosas.

No obstante, no quiero desviarme. La pregunta clave es por qué ahora y no hay muchas posibilidades: que falta comida.

Un Mediterráneo en llamas. El mar Mediterráneo lleva años encadenando olas de calor récord y eso ha debilitado los ecosistemas de toda la región. Eso es "menos comida" y, por tanto, los pulpos se arriesgan más para encontrar comida.

No tenemos pruebas claras, pero tampoco demasiadas dudas: los pulpos no solo están comiendo, están mandándonos una señal de alerta.

Imagen | Meressa Chartrand

En Xataka | Sabíamos que los pulpos eran inteligentísimos. Pero no hasta el punto de tener un "cerebro" en cada brazo



