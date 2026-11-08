Zaragoza sale a la calle contra los centros de datos: "No generan empleo, no pagan impuestos y se quedan con todos los recursos"

Ayer era el Día Europeo contra los centros de datos y la capital de la región "favorita" de los datacenters en España salió a la calle para protestar: a la manifestación de Zaragoza acudieron miles de personas. Las cifras bailan en función de dónde mires: según elDiario.es fueron unas 5.000, si bien la Policía Nacional de España cuantifica a los asistentes en 2.000. Porque sí, la IA parece un ente intangible, omnisciente y casi omnipresente, pero para que exista necesita infraestructuras físicas masivas que consumen electricidad, agua y por supuesto, suelo.

¿Centros de datos? No, gracias. La plataforma "No es sequía, es saqueo" entre otros colectivos solicitan paralizar los proyectos en construcción para evaluar su impacto. Entre los cánticos se escucharon cosas como "'Las nubes en el cielo, no en nuestro pueblo", "Queremos pisos baratos, no centros de datos" o "No hay agua para tanto dato". La ingeniera industrial Cristina García, miembro del colectivo asegura que "Estos proyectos no generan empleo, no pagan impuestos y se están quedando con todos los recursos".

Entre los temas que escuecen de los centros de datos están los Proyectos de Interés General de Aragón, que poco menos que ponen una alfombra roja a las grandes empresas que están detrás de estas moles en forma de exenciones fiscales, expropiaciones y trámites express, explica para elDiario.es Pedro Santisteve, antiguo alcalde de Zaragoza, que además cuantifica los centros previstos en su comunidad en 34. Asimismo, y esta denuncia no es exclusiva de Aragón y sí generalizada, falta transparencia. Pedro Arrojo, catedrático emérito de la Universidad de Zaragoza y relator de la ONU para el agua, no pide prohibir el sector, sino conocerlo y regularlo, explica para el mismo diario.

Por qué importa. Porque hay centros de datos, pero en el futuro va a haber muchos más y su consumo de recursos es notable: en su informe Eneregy and AI, la Agencia Internacional de la Energía calcula que su demanda eléctrica se duplicará, alcanzando los 945 TWh en 2030. Esto es más que todo el consumo actual de Japón. En Aragón, si entran en acción todos los proyectos anunciados, el consumo se quintuplicaría, según el diari Ara, pasando de de 10.000 a más de 55.000 GWh al año. De hecho, solo las ampliaciones de Amazon supondrían consumir más que toda la comunidad. Este estudio de la Universidad de California sostiene que la huella hídrica de la IA es relevante y poco transparente.

Los costes de los recursos están ahí, son locales e inmediatos. La pregunta es si renta al municipio que tiene instalado en su territorio el centro de datos y a quienes viven allí. La respuesta es más difusa y aquí la falta de información pública y contrastada levanta suspicacias.

Las quejas: recursos, impuestos y empleo. Arrojo habla de momentos concretos como los años de sequía: "cuando vengan las sequías, y vendrán sequías duras y cada vez más fuertes, lo que no está claro es quién va a tener la prioridad. Desde luego, los centros de datos no se van a parar por eso"y que habida cuenta del consumo eléctrico, habrá que redimensionar las infraestructuras: "Eso es carísimo y se va a pagar en la tarifa de la gente. No lo van a pagar estas empresas, que ya tienen contratados precios de risa".

En cuanto al empleo, los colectivos aseguran que se anunciaron más de mil empleos, pero dejando a un lado la construcción, en la operación en los centros instalados apenas llegan a 200. Hace escasas semanas en El Burgo de Ebro y Villanueva de Gállego hubo polémica porque aunque Amazon Web Services ha elegido Aragón como bastión en España para sus datacenters, el IAE se iba a Madrid. Luego Amazon aclaró que la tributación se quedaría en casa.

En el horizonte: elecciones y real decreto. La protesta llega a apenas escasas semanas de las elecciones generales en España y con un Real Decreto sobre los centros de datos cuyo borrador llegó en agosto exigiendo energía renovable de nueva implantación y los mejores niveles de eficiencia energética e hídrica. En el camino y tras la presión de la industria, se ha ido suavizando, subiendo el umbral de aplicación de 1 MW a 10 MW y otorgando hasta cinco años de transición para quien no pueda cumplir el 80% renovable.

En Xataka | Aragón se ha convertido en el destino favorito de los centros de datos. Y ya amenazan con consumir la mitad de su energía

En Xataka | Los centros de datos son auténticas "calefacciones". Y se están instalando en regiones tan calurosas como Aragón

Portada | Xataka



