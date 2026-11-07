EEUU ha mirado por satélite una fábrica china y ha encontrado algo que no le gusta: cuatro aviones para cambiar la guerra aérea en el Pacífico

Una imagen tomada desde el espacio el pasado 5 de octubre ha puesto el foco sobre una instalación aeronáutica china. En ella aparecen cuatro aviones de un modelo que apenas empezó a conocerse hace dos años. No son cazas furtivos ni bombarderos, pero podrían resultar igual de importantes para el futuro de la guerra aérea: su misión es detectar al enemigo, coordinar ataques y convertir decenas de aeronaves en una fuerza conectada.

Cuatro aviones que han encendido las alarmas. Las imágenes captadas por la empresa estadounidense Vantor muestran cuatro ejemplares del nuevo KJ-3000 en el complejo aeronáutico de Xi'an-Yanliang, donde opera la compañía Xi'an Aircraft Company (XAC). Tres aparecen junto a la fábrica, mientras que el cuarto se encuentra en las instalaciones del centro chino de ensayos en vuelo (CFTE).

Para J. Michael Dahm, investigador del Mitchell Institute for Aerospace Studies, la concentración de aeronaves apunta a que China ya habría iniciado su fabricación en serie. Otros especialistas, como Andreas Rupprecht, son más prudentes: podría tratarse del comienzo de una producción limitada o simplemente de la coincidencia de cuatro prototipos. Las imágenes no permiten confirmar cuál de esas posibilidades es correcta.

No son aviones de combate. Porque son los que dicen a los cazas dónde disparar. El KJ-3000 pertenece a la categoría de aeronaves de alerta temprana y control aerotransportado (AEW&C), auténticos centros de vigilancia y mando que operan a miles de metros de altura. Su misión consiste en detectar aviones, misiles y otros objetivos, seguir sus movimientos y transmitir esa información a cazas, buques y sistemas de defensa.

Gracias a su posición elevada, sus radares pueden observar zonas que quedan fuera del alcance de sensores terrestres debido al relieve o a la curvatura de la Tierra. En un conflicto alrededor de Taiwán o en el mar de China Meridional, disponer de estos aviones permitiría coordinar operaciones sobre enormes extensiones del Pacífico y mejorar la capacidad de reacción frente a amenazas lejanas.

Una vista general de las instalaciones de la Xi’an Aircraft Company (XAC) el 5 de octubre. Se pueden observar un total de cuatro KJ-3000

Un gigante construido sobre otro gigante. El KJ-3000, también conocido como KJ-20, utiliza como base el Y-20B, una versión mejorada del avión de transporte militar chino Y-20 equipada con motores de fabricación nacional. Sobre su fuselaje destaca una enorme cúpula circular que alberga el sistema de radar, acompañada de numerosas antenas y equipos electrónicos.

También incorpora una sonda de reabastecimiento en vuelo que podría prolongar considerablemente sus misiones. Aunque todavía se desconoce la configuración exacta del radar, China ya utiliza antenas de barrido electrónico activo (AESA) en otros aviones de alerta temprana para proporcionar vigilancia de 360 grados. El nuevo aparato podría incorporar además sensores de inteligencia y reconocimiento, sistemas de detección pasiva y capacidades avanzadas de resistencia a las interferencias.

Tres KJ-3000, junto con otros Y-20, en la fábrica XAC, en la parte occidental de las instalaciones

El problema de China eran cuatro aviones. Ahora podrían ser muchos más. Hasta ahora, Pekín solo había conseguido completar cuatro grandes aviones de alerta temprana KJ-2000, construidos sobre plataformas rusas Ilyushin Il-76MD. La escasez de fuselajes disponibles, la dependencia de suministros rusos y el envejecimiento de aquellas aeronaves limitaron la expansión de la flota.

El KJ-3000 pretende resolver ese problema utilizando una plataforma fabricada íntegramente en China, que facilitaría la producción de nuevos ejemplares, su mantenimiento y futuras modernizaciones. El programa empezó a hacerse visible en diciembre de 2024, cuando circularon las primeras fotografías de baja calidad, y en mayo de 2025 aparecieron imágenes más detalladas de un ejemplar identificado con el número 7821.

La pieza que podría hacer todavía más peligrosos a los J-20. El verdadero valor del KJ-3000 no reside únicamente en su capacidad para detectar amenazas, sino en la posibilidad de multiplicar la eficacia de otros sistemas de combate. Sus radares y comunicaciones podrían proporcionar información de objetivos a cazas furtivos J-20, aeronaves no tripuladas y plataformas armadas con misiles aire-aire de largo alcance.

Contaban los analistas de TWZ que, en determinadas situaciones, los cazas podrían recibir datos externos sin necesidad de activar sus propios radares, reduciendo el riesgo de revelar su posición. En 2022, el general estadounidense Kenneth Wilsbach ya destacó la coordinación entre los J-20 y los aviones KJ-500, cuyos sensores apoyaban el empleo de armamento de largo alcance. Un KJ-3000 con mayor autonomía y capacidad de vigilancia podría, en teoría, ampliar considerablemente ese modelo de operaciones.

Una vista más detallada de uno de los KJ-3000 en la fábrica de XAC

El Pentágono ya había puesto el ojo en ellos. En su informe anual de 2025 sobre el poder militar chino, el Departamento de Defensa estadounidense confirmó que el KJ-3000 había realizado un vuelo inicial y señaló que podría incorporar un radar digital avanzado, con capacidades de resistencia a interferencias, detección pasiva e identificación de objetivos. En este caso, su desarrollo forma parte de una expansión más amplia que incluye los KJ-500 y los nuevos KJ-700, aviones más pequeños basados en plataformas turbohélice Y-9 que pueden operar desde aeródromos dispersos y posiciones insulares.

Mientras estos modelos ofrecen vigilancia relativamente próxima al territorio chino, el KJ-3000 podría proporcionar cobertura y coordinación a mayores distancias. El contraste resulta especialmente relevante porque Estados Unidos afronta dificultades con su programa E-7 Wedgetail, destinado a sustituir a los envejecidos E-3 Sentry.

Una imagen que anticipa una batalla muy diferente. La presencia de cuatro KJ-3000 en Xi'an-Yanliang no demuestra que China haya iniciado su producción en serie ni permite conocer cuántos aparatos estarán disponibles para operaciones militares. Sin embargo, apunta a un programa que podría reforzar considerablemente la capacidad china para vigilar el espacio aéreo y dirigir operaciones lejos de sus costas.

En un hipotético conflicto por Taiwán, el equilibrio no dependería únicamente del número de cazas, sus misiles o su tecnología furtiva, sino también de quién detecta primero al adversario y consigue transmitir esa información con mayor rapidez. Eso es precisamente lo que convierte a estos cuatro aviones fotografiados desde el espacio en una señal de interés estratégico para Estados Unidos: la posibilidad de que China esté desarrollando una infraestructura aérea capaz de hacer que todo su poder militar trabaje de forma más coordinada.

Imagen | Vantor

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