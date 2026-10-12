La CIA tenía una pista aérea secreta para combatir al comunismo. 50 años después, China la está llenando de aviones para la guerra

El 30 de septiembre, un satélite comercial fotografió una pista militar en construcción a unos 50 kilómetros de Vientián, la capital de Laos. Las imágenes revelaron ocho aviones de ataque ligero y decenas de vehículos militares en una instalación que China acababa de presentar como un centro conjunto de entrenamiento. El hallazgo tenía una dimensión histórica inesperada: el mismo aeródromo había sido utilizado clandestinamente por la CIA durante la guerra de Vietnam.

El descubrimiento. Las imágenes tomadas por la empresa estadounidense Vantor el 30 de septiembre, apenas un día después del anuncio oficial chino, mostraban ocho aviones identificados por especialistas como probables Hongdu JL-8, también conocidos como K-8, junto a más de veinte vehículos de apoyo. Las fotografías revelaban también importantes obras alrededor de una pista que todavía estaba en construcción.

La transformación del lugar resulta especialmente llamativa al compararla con imágenes de meses anteriores, cuando buena parte del terreno estaba ocupado por campos agrícolas y caminos de tierra. En su lugar aparecen ahora edificios, instalaciones militares y una pista pavimentada cuya ampliación continúa en marcha.

Aviones con capacidad de combate. Los Hongdu JL-8 son aviones biplaza desarrollados conjuntamente por China y Pakistán, diseñados principalmente para la formación de pilotos militares y equipados para realizar misiones de ataque ligero. Pueden transportar bombas y otras armas, lo que les permite participar en operaciones de combate, aunque sus capacidades son inferiores a las de un caza moderno.

Tanto China como Laos utilizan este modelo, y el Instituto Internacional de Estudios Estratégicos calcula que la fuerza aérea laosiana dispone de cuatro aparatos, cuyo estado operativo ha sido cuestionado por algunos analistas. La presencia de ocho unidades en Ban Keun ha despertado interrogantes sobre su procedencia y sus futuras funciones, sin que las fotografías permitan determinar quién las opera o si están preparadas para entrar inmediatamente en combate.

Disposición de los aviones chinos en la pista

El antiguo aeródromo secreto de la CIA. Durante la guerra de Vietnam, Ban Keun formaba parte de una red clandestina de pistas utilizadas por Estados Unidos para sostener sus operaciones encubiertas en Laos. La instalación era conocida como Lima Site 44 y estaba vinculada a Air America, una aerolínea controlada discretamente por la Agencia Central de Inteligencia estadounidense.

Sus aviones y helicópteros transportaban suministros y combatientes de la minoría hmong, aliados de Washington en la lucha contra las fuerzas comunistas. Según documentación histórica citada por Reuters, ya en 1968 los helicópteros de Air America utilizaban Ban Keun para trasladar tropas hmong hacia otras zonas de combate. El mismo lugar que sirvió a las operaciones secretas estadounidenses está siendo transformado ahora con ayuda de su principal competidor estratégico en Asia.

La explicación oficial de Pekín. El Ministerio de Defensa chino anunció el 29 de septiembre la apertura de un centro conjunto de apoyo y entrenamiento destinado a mejorar la preparación de los pilotos de la fuerza aérea de Laos. Pekín aseguró entonces que las instalaciones responden a un acuerdo bilateral y que sus actividades no están dirigidas contra ningún tercer país.

UN VISTAZO A...

La elección de Ban Keun ofrece ventajas prácticas: se encuentra en una zona relativamente llana de un país predominantemente montañoso y dispone de conexiones terrestres con China, incluido el corredor ferroviario que une ambos territorios. Para Rachel Vandenbrink, analista del Australian Strategic Policy Institute, la decisión parece responder a una oportunidad favorable para establecer una presencia militar accesible en el sudeste asiático continental.

Obras de construcción en curso en el emplazamiento el 2 de septiembre

Con potencial para aviones mucho mayores. Uno de los detalles que más interesa a los especialistas es la configuración de las obras, que parece contemplar una futura prolongación de la pista. Alexander Neill, investigador del Pacific Forum, considera que esa ampliación podría permitir la llegada de aeronaves de mayor tamaño, incluidos aviones dedicados a inteligencia de señales y vigilancia electrónica.

Los analistas siguen también la posible aparición de defensas antiaéreas, depósitos de combustible, almacenes de municiones e instalaciones de vigilancia, elementos que indicarían funciones militares más amplias. Por ahora, el Instituto para el Estudio de la Guerra considera que Ban Keun todavía carece de la infraestructura necesaria para sostener grandes operaciones de combate.

La expansión militar china fuera de sus fronteras. La instalación de Laos representa un paso significativo para un país que, pese a décadas de modernización militar, mantiene una red de bases exteriores relativamente limitada. China dispone de una base logística en Yibuti, instalaciones militares en islas disputadas del mar de China Meridional y acceso a una infraestructura naval conjunta en Ream, Camboya.

Ban Keun podría convertirse en su primera instalación militar exterior centrada específicamente en operaciones aéreas en el sudeste asiático continental. Su desarrollo permitiría al Ejército Popular de Liberación reforzar sus vínculos con Laos y disponer de nuevas opciones logísticas y rutas de acceso hacia una región de creciente importancia estratégica.

La inquietud de los vecinos. Qué duda cabe, la evolución de Ban Keun está siendo observada especialmente por Vietnam y Tailandia, dos países directamente afectados por cualquier cambio en el equilibrio militar regional. Vietnam mantiene disputas territoriales con Pekín en el mar de China Meridional, mientras que Tailandia ha reconocido el derecho soberano de Laos a permitir la instalación, aunque ha anunciado que seguirá vigilando su desarrollo.

Algunos expertos taiwaneses también han señalado que una base aérea china plenamente desarrollada en Laos podría adquirir relevancia en una eventual crisis relacionada con Taiwán o las rutas aéreas del sudeste asiático. El alcance real de esas posibilidades dependerá de las capacidades que Pekín termine desplegando en una pista que, durante la Guerra Fría, ya ocupó un lugar en las operaciones militares secretas de otra superpotencia.

Imagen | Vantor

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